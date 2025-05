Herne-Süd und Lembeck steigen in die LL auf - auch Nordkirchen durch

Folgende Aufsteiger standen bereits fest:

Oberliga Westfalen - Sportfreunde Siegen, VfL Bochum II

Westfalenliga 2 - TSG Sprockhövel

Landesliga 1 - VfL Theesen

Landesliga 2 - SpVg Hagen 11

Bezirksliga 3 - BV Bad Lippspringe

Bezirksliga 4 - SuS Langscheid/Enkhausen

Bezirksliga 6 - TuS Eichlinghofen

Bezirksliga 7 - ASK Ahlen

Bezirksliga 8 - VfL Kamen

Bezirksliga 12 - SpVg Emsdetten 05

Am heutigen Sonntag feierten der BV Herne-Süd (Bezirksliga 9) und der SV Lembeck (Bezirksliga 11) die Meisterschaft. Herne-Süd kehrt nach 34 Jahren in die Landesliga zurück. Von 1979 bis 1981 spielte der Herner Verein sogar in der damals viertklassigen Verbandsliga. Für Lembeck ist es der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Überhaupt war es die erst vierte Spielzeit im überkreislichen Fußball (zuvor nur 1991-93 und 2003/04), die mit der "sensationellen" Meisterschaft endet.

Auch der FC Nordkirchen (Landesliga 4) ist aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber Verfolger Eintracht Ahaus nicht mehr einzuholen und wird direkt in die Westfalenliga zurückkehren.

In vier Staffeln hat sich die Entscheidung auf den letzten Spieltag verschoben. Dass erst am letzten Spieltag (1. Juni) die Entscheidung in der Bezirksliga 1 und Bezirksliga 2 fällt, stand bereits vorher fest.