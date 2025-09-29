Herne schlägt Hordel - Wacker Obercastrop gelingt Befreiungsschlag

Aufsteiger und "Überraschungs-Spitzenreiter" DJK TuS Hordel kassierte beim seit fünf Spielen ungeschlagenen SC Westfalia Herne die zweite Saisonniederlage und musste seinen kleinen Vorsprung direkt wieder abgeben. TuS-Coach Mirko Talaga resümierte in der Lokalpresse "WAZ": "Westfalia hat am Ende verdient gewonnen. Sie waren effizienter als wir und eiskalt vor dem Tor. Daher geht der Sieg für Herne in Ordnung. Wir wussten, dass wir gegen eine tief stehende und kompakt agierende Mannschaft spielen. Am Ende hat die bessere Chancenverwertung den Unterschied gemacht."
Die SpVgg Horsthausen (2:1 beim FC Brünninghausen) zog an Punkten gleich. Überraschend gelang dies dem DSC Wanne-Eickel nicht, der dem SC Obersprockhövel deutlich mit 0:3 unterlag. So rückte der Holzwickeder SC (4:1 beim BSV Schüren) auf Platz 3 vor und ist aktuell auch das formstärkste Team vor dem TuS Erndtebrück (1:0 gegen den SV Vestia Disteln), der von hinten heranrollt.
Schlusslicht bleibt der SV Wacker Obercastrop, dem aber immerhin unter Interims-Coach Björn Brinkmann der erste Saisonsieg gelang (3:2 gegen den FC Iserlohn). Durch die Siege des SC Obersprockhövel und Concordia Wiemelhausen (3:1 gegen die SSV Buer) sind Brünninghausen und die SpVg Hagen 11 (2:6 beim RSV Meinerzhagen) auf die Abstiegsplätze abgerutscht. Meinerzhagen kletterte auf Platz 7, hat aber auch "nur" sechs Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz.
Die Partien des 8. Spieltags im Überblick:
TuS Erndtebrück – Vestia Disteln 1:0
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, William Wolzenburg, Haitham El Euch (64. Julian Wienold), Elmin Heric (92. Till Walter), Clemens Tartan (82. Marius Burkert), Justin Huber, Lars Schardt (94. Moritz Klein) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Luis Barlage (72. Louis Pogrzeba), Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Fabian Lohmeyer, Alexander Zuk, Tom Röttger, Philipp Müller (78. Dennis Ben Kurtoglu), Timo Schmidt (83. Mohamedi Mohamedi Assattouti) - Trainer: Martin Schmidt
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Justin Huber (76.)
BSV Schüren – Holzwickeder SC 1:4
BSV Schüren: Muhammed Acil, Andreas Lüder, Dino Dzaferoski, Chris Matuszak (46. Max Maßmann), Jannik Marth, Ensar Selmanaj (77. Jannik Benning), Florian Marth, Lukas Homann (60. Philipp Rosenkranz), Damjan Ilic (46. Gilmar Veigas Mendes), Arif Et, Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
Holzwickeder SC: Orlando Stockhecke, Dean Müsse, Michael Vrljic, Anton Ruso, Maurice Majewski (67. Leo Mayka), Nils Bartke, Kerem Keskin (62. Tom Wonneberger), Seydi Keskin (85. Michael Kuhfeld), Luis Weiß, Nazarii Kovalenko (93. Maximilian Wolff), Maurice Modrzik (82. Samy Smajlovic) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Maurice Majewski (8.), 1:1 Chris Matuszak (28.), 1:2 Seydi Keskin (39.), 1:3 Leo Mayka (75.), 1:4 Leo Mayka (90.+2)
Concordia Wiemelhausen – SSV Buer 3:1
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Burak Yerli, Nicolas Hoffmann, Ben Brekau, Dennis Gumpert (55. Eduardo Hiller), Michel Post, Collin Weihmann (71. Yannik Kellner), Marc Andre Gotzeina (85. Christopher Schmidt), Alessandro Marino (71. Nikolas Wiebel), Caleb Godswill Danso (59. Patrick Sacher) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking (18. Kadir Mutluer), Alper Özgen, Ali Seklawi, Muhammed-Ali Karkar, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (77. Bartosz Piotr Odolinski), Maurice-Joel Weißbohn (53. Mattis Gerhard Urbanke) (80. Melih Aydin), Toygar Mutluer, Tarkan Yerek, Ediz Akcinar (45. Max Fleer) - Trainer: Oktay Güney
Zuschauer: 154
Tore: 1:0 Dennis Gumpert (32.), 2:0 Alessandro Marino (41.), 2:1 Muhammed-Ali Karkar (67.), 3:1 Marc Andre Gotzeina (83.)
RSV Meinerzhagen – SpVg Hagen 11 6:2
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul (76. Adrian Islami), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi, Jan Germann, Niklas Eckstädt (70. Justin Schneider), Raphael Schwarzer (52. Nikolaos Mavroudakis), Kenan Uzun (52. Ismail Alushi), Jannik Selter (62. Muhammed Akar) - Trainer: Nils Langwald
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels (58. Daris Smajic), Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder (77. Tim Capeller), Niklas Fischer, Mert Muzak, Gianluca Banno (75. Achraf Zerouali), Rodi Mohammad (83. Ermin Jukic), Lucas Schneider (78. Nicolas Külpmann) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Jannik Selter (15.), 2:0 Jannik Selter (50.), 2:1 Mert Muzak (56. Foulelfmeter), 3:1 Jannik Selter (61.), 4:1 Ismail Alushi (69.), 5:1 Nikolaos Mavroudakis (71.), 5:2 Nicolas Külpmann (78.), 6:2 Muhammed Akar (90.+3)
DSC Wanne-Eickel – SC Obersprockhövel 0:3
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann (68. Luca Heiner Pasche), Luca Robert (46. Marius Speker), Florian Trachternach, Lucas Kretschmer (68. Leonardo Jurisic), Gerard Lubkoll, Justin Lubkoll, Marcel Klakus, Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (62. Felix Marciniak) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Lennart Seitz (68. Florian Mrosek), Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk (85. Mateo Ivancic), Moritz Schrepping (68. Sidney Rast), Nico Jahnke (72. Pascal Zippel), Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko (88. Jonas Filep), Mick Steffens, Abid Yanik - Trainer: Michael Wurst
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Moritz Schrepping (16.), 0:2 Patrick Adam Dytko (53.), 0:3 Moritz Schrepping (55.)
Westfalia Herne – DJK TuS Hordel 4:2
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann (46. Andrii Dobrovolskyi), Henrik Dier, Matej Rajic, Felix Gunnar Sauer (67. Ejmen Omercic) (90. Christo Galagoussis), Christian Silaj, Inami Tsuzuki, Hakan Gökdemir (88. Salih Olgunsoy), Phil Knop (59. Florian Tonye), Simeon Aleksandrov - Trainer: Misel Zec
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post (64. David Schürmann), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (64. Ledion Shefketi), Robin Schultze, Oguzhan Can (78. Daiki Matsubara), David Christian Gatawis, Fynn Albers, Justin Sarpong, Hayate Nishimura (64. Luis Bennet Berghaus) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 109
Tore: 1:0 Phil Knop (10.), 2:0 Florian Tonye (75.), 2:1 Justin Sarpong (86.), 3:1 Simeon Aleksandrov (87.), 4:1 Christo Galagoussis (90.), 4:2 Justin Sarpong (90.+4)
FC Brünninghausen – SpVgg Horsthausen 1:2
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Edin Dervisevic, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Mounir Azzam (59. Hamza M Rabti), Tomislav Ivancic, Yasin Akman (59. Marc Radusch), Karim Belhilali, Amin Azzofri (59. Jongmin Park), Ousman Diallo (75. Biyan El-Bader) - Trainer: Carsten Droll
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Noah Jalowiecki, Deniz Ergüzel, Jan Lucas Wilczynski (85. Alhusain Barry), Niklas Schröder, David Schroven (74. Michael Lier), Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (88. Marvin Rupieper), Güngör Kaya (59. Stefan Oerterer) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Güngör Kaya (6. Foulelfmeter), 1:1 Tomislav Ivancic (68. Foulelfmeter), 1:2 Mahmud Siala (85.)
Wacker Obercastrop – FC Iserlohn 3:2
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Kevin Meckel, Adrian Wasilewski (79. Serhat Can), Luca Erdelkamp (88. Akin Ciger), Emirhan Akinci (80. Nangle Axel Coptie), Lance Karl Demski (85. Jeremi Hagenau), Ouadie Barini (96. Maxim Wentland)
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Jeremy Aboagye (64. Samuel-Alain Abane), Anil Pirincoglu (90. Oktay Avci), Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco, Robin Korpp (64. David Brachmann), Can Bayer (64. Phil Rettig), Edin Grosonja, Moritz Weinrich (54. Pablo Perez Carriazo) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lance Karl Demski (8.), 1:1 Moritz Weinrich (15.), 2:1 Emirhan Akinci (19.), 3:1 Luca Erdelkamp (86.), 3:2 Julian Hunecke (90.+3)
Rot: Maurice Castel Branco (72./FC Iserlohn/Grobes Foulspiel)