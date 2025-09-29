Herne schlägt Hordel - Wacker Obercastrop gelingt Befreiungsschlag

Aufsteiger und "Überraschungs-Spitzenreiter" DJK TuS Hordel kassierte beim seit fünf Spielen ungeschlagenen SC Westfalia Herne die zweite Saisonniederlage und musste seinen kleinen Vorsprung direkt wieder abgeben. TuS-Coach Mirko Talaga resümierte in der Lokalpresse "WAZ": "Westfalia hat am Ende verdient gewonnen. Sie waren effizienter als wir und eiskalt vor dem Tor. Daher geht der Sieg für Herne in Ordnung. Wir wussten, dass wir gegen eine tief stehende und kompakt agierende Mannschaft spielen. Am Ende hat die bessere Chancenverwertung den Unterschied gemacht."

Die SpVgg Horsthausen (2:1 beim FC Brünninghausen) zog an Punkten gleich. Überraschend gelang dies dem DSC Wanne-Eickel nicht, der dem SC Obersprockhövel deutlich mit 0:3 unterlag. So rückte der Holzwickeder SC (4:1 beim BSV Schüren) auf Platz 3 vor und ist aktuell auch das formstärkste Team vor dem TuS Erndtebrück (1:0 gegen den SV Vestia Disteln), der von hinten heranrollt.