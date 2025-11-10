– Foto: Michelle Luka

Hernández Soler sichert den Heimsieg in der Nachspielzeit U17 des VfL Wolfsburg gewinnt gegen Union Berlin mit 2:1 in letzter Minute Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. B 1. FC Union Wolfsburg

Die U17 des VfL Wolfsburg hat am Sonntag einen weiteren wichtigen Erfolg in der DFB-Nachwuchsliga gefeiert. Gegen den 1. FC Union Berlin setzte sich das Team von Trainer Tobias Holm mit 2:1 (0:0) durch und festigte damit seine Spitzenposition. Nach einer Vielzahl vergebener Chancen im ersten Durchgang sorgte David Vajagic in der Schlussphase zunächst für die verdiente Führung, ehe Union kurz vor Ende ausglich. In der Nachspielzeit erlöste Elias Hernández Soler die Jungwölfe mit dem 2:1-Siegtor.

Von Beginn an bestimmte der VfL das Geschehen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Mehrfach verpassten die Grün-Weißen den Führungstreffer, während Union kaum Entlastung fand. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Jungwölfe spielbestimmend, mussten sich aber gedulden, bis Vajagic in der 80. Minute nach einem scharf getretenen Freistoß von Bent-Frederik Peters am langen Pfosten zum 1:0 einschob. Gestern, 13:00 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg 1. FC Union Berlin 1. FC Union 2 1 Abpfiff

Doch die Gäste aus Berlin nutzten ihre Effizienz: Ein Freistoß von Linus Güther fand in der 88. Minute den Weg durch die Mauer zum 1:1. Der VfL zeigte Moral – und wurde belohnt. Joker Hernández Soler setzte sich im Strafraum stark durch und traf eiskalt zum späten 2:1 (90.+3). Holm: „Ein verdienter Sieg“