Hermsdorf Zweiter – Novi mit Last-Minute-Schock

Stern Marienfelde sichert sich drei Punkte bei Hürtürkel. Lowack trifft nach einem ruhenden Ball früh zur Führung (13.). Danach bleibt das Spiel offen, Hürtürkel jedoch zu fehlerhaft im Abschluss. In der Schlussphase sieht Kurt die Rote Karte (84.), Marienfelde nutzt die Überzahl: Matusczyk sorgt in der Nachspielzeit (90.) für den 2:0-Endstand.

Concordia Wittenau liefert sich mit dem Friedenauer TSC ein wildes Spiel mit ständig wechselnder Führung. Jammoul bringt die Gastgeber in Führung (20.), kurz darauf gleicht Wittstock aus (22.). Ein Eigentor von Noppinger bringt Friedenau in Front (29.), erneut Jammoul gleicht vor der Pause aus (42.). Nach dem Seitenwechsel bringt Stritzke die Gäste erneut in Führung (74.), doch Engel antwortet prompt (75.). Jammoul krönt seine starke Leistung mit dem Siegtreffer (78.) zum 4:3

Für Internationale II wird die Situation im Tabellenkeller immer prekärer. Gegen die Reserve von Stern 1900 setzt es die fünfte Niederlage in Folge. Schon vor der Pause trifft Woithe (24.) zur Führung für die Gäste. Zwei Platzverweise schwächen Inter II zusätzlich: Kapiszka fliegt kurz vor der Halbzeit, Müller folgt nach einer Stunde. In Überzahl baut Kanté (53.) die Führung aus, ehe Mancusi mit einem Doppelpack (68., 90.) den klaren 4:0-Erfolg besiegelt.

Der Spitzenreiter zeigt sich in Torlaune und fertigt den FC Liria auf fremdem Platz mit 9:0 ab. Brömer eröffnet den Torreigen (14.), Struck legt doppelt nach (21., 30.), Engel trifft ebenfalls doppelt (35., 44.). Nach der Pause übernimmt Joker Geurts das Kommando – seine drei Treffer (53., 58., 86.) machen das Debakel für Liria perfekt. Rausch setzt den Schlusspunkt (90.+3). Blau-Weiß präsentiert sich in meisterlicher Form.

Gürbüz bringt Novi Pazar mit einem Doppelpack (14., 20.) in eine komfortable Position. Doch Berolina Mitte bleibt dran, Ngomane verkürzt nach der Pause (58.) und gleicht tief in der Nachspielzeit (90.+6) aus. Die Gastgeber spielen die Schlussphase in Unterzahl, nachdem Mahra vom Platz gestellt wird (75.). Trotz Überlegenheit in Hälfte eins reicht es für Novi am Ende nur zu einem 2:2.