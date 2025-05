Hermsdorf visiert Berlin-Liga an - Novi und Wittenau in Not

Der Tabellenzehnte FSV Hansa 07 empfängt am Freitagabend den Tabellenelften FC Internationale II. Beide Teams trennt nur ein hauchdünner Zwei-Punkte-Abstand – es geht um wichtige Zähler im gesicherten Mittelfeld. Hansa 07 hat unter Trainer Jesko Borchert zuletzt mit einem überzeugenden 4:1-Sieg bei Wittenau Selbstvertrauen getankt. Besonders Julius Mattmüller (12 Tore, 7 Vorlagen) und Wenzel Voß (7 Tore in nur 6 Spielen) glänzen in der Offensive. Die Gäste von Trainer Oliver Bass haben beim 0:0 gegen Marienfelde zwar defensiv stabil gestanden, müssen aber mehr Torgefahr entwickeln. Alec Even Hinderlich (11 Tore in nur 11 Spielen) ist dabei ihr gefährlichster Mann. Das Hinspiel endete 2:2 – ein erneuter Schlagabtausch ist zu erwarten