Hermsdorf stoppt Blau-Weiß 90 – Spannung im Titelkampf

Stern 1900 II feiert mit einem 3:1 (1:1) beim FSV Hansa 07 den dritten Sieg in Folge und verschafft sich weiter Luft im Abstiegskampf. Nachdem Yannick Woithe die Gäste in der 27. Minute in Führung bringt, gleicht Gardemin kurz vor der Pause aus (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgt Kanté (56.) für die erneute Führung, ehe Woithe (64.) mit seinem zweiten Treffer alles klar macht. Hansa hat noch Chancen, kommt aber nicht mehr zurück ins Spiel.

Die Berliner Amateure starten stark und gehen durch T. Kozak früh in Führung (20.). Hürtürkel braucht einige Zeit, gleicht aber durch Missaoui noch vor der Pause aus (36.). Nach dem Wechsel übernimmt Hürtürkel die Kontrolle: Oguzhan bringt sein Team in der 56. Minute in Front, Sezenlik macht per Foulelfmeter in der Nachspielzeit alles klar. Die Gäste beenden die Partie nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl.