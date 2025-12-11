Hermsdorf schockt Köpenick – Teutonia landet Zittersieg

Der 11. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 im Nachholpaket bringt keinen Führungswechsel, aber viel Bewegung hinter Spitzenreiter Meteor. Teutonia 99 verteidigt mit Mühe Rang zwei in einem torreichen Spiel bei Hansa 07. Köpenick lässt gegen Hermsdorf wichtige Punkte liegen und sieht, wie der Konkurrent aus dem Norden still näher an die Aufstiegsplätze heranrückt.
Zwei Mittwoch-Spiele hier
In Köpenick setzt zunächst der Aufstiegskandidat das Zeichen: Nach einer Viertelstunde bringt Wittenburg den Köpenicker FC in Führung. Die Gastgeber liegen damit früh im Soll und stehen zu diesem Zeitpunkt vor einem wichtigen Heimsieg. Hermsdorf antwortet jedoch noch vor der Pause. Zuerst gleicht Gröschel zum 1:1 aus. Wenig später dreht Schneider mit dem nächsten Treffer die Partie zum 2:1 für die Gäste. Alle drei Tore fallen damit in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel fällt trotz einiger Unterbrechungen kein weiterer Treffer mehr. Hermsdorf verteidigt den Vorsprung bis zum Abpfiff und nimmt drei Punkte mit. In der Tabelle schiebt sich der VfB mit nun 28 Zählern auf Rang fünf heran und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Köpenick bleibt bei 29 Punkten stehen, verliert im Rennen um die Aufstiegsplätze aber an Boden auf Meteor und Teutonia.
Hansa erwischt den Favoriten eiskalt: Kurz nach dem Anpfiff bringt Kubens Teutonia zunächst in Führung, doch praktisch im Gegenzug gleicht Döhring für die Gastgeber aus. Noch in der Anfangsphase legt Döhring nach und dreht die Partie zum 2:1 für Hansa. Nach rund einer halben Stunde meldet sich der Tabellenzweite zurück: Ackerschweski stellt den Spielstand noch vor der Pause auf 2:2. Mit diesem Ergebnis geht es in die Kabinen – Hansa hält den Aufstiegskandidaten zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang schiebt Teutonia das Spiel wieder auf seine Seite. Früh nach Wiederbeginn sorgt erneut Kubens für das 3:2 aus Gästesicht. Im weiteren Verlauf baut Wartchow den Vorsprung auf 4:2 aus. Hansa gibt sich allerdings nicht auf und verkürzt kurz vor Schluss durch Abele auf 3:4. Am Ende bleibt es beim knappen Auswärtssieg für Teutonia, das damit in der Tabelle mit jetzt 14 Spielen und 33 Punkten auf Rang zwei bleibt, während Hansa 07 im Mittelfeld mit 20 Zählern feststeckt und weiter seit Wochen auf einen Dreier wartet.
Biesdorf II erwischt einen perfekten Start und geht früh durch Röder in Führung.
Nach einer intensiven, von vielen Verwarnungen geprägten Partie sorgt Gusman im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Wannsee bleibt damit weiter auf dem 13. Rang und tief im Abstiegskampf. Biesdorf II verschafft sich mit dem Heimsieg etwas Luft zur unteren Zone.
Im Abstiegstopspiel führt Stralau zur Pause dank Bresemann. Nach Wiederbeginn erhöhen die Gäste durch einen Doppelpack von Diallo auf 3:0. Erst in der Schlussphase verkürzt Union durch Beckenbach und Gültepe, doch mehr gelingt nicht. Union 06 bleibt Letzter mit nur einem einzigen Punkt. Stralau sammelt enorm wichtige Zähler und hält Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.
Liria erwischt einen starken Start und stellt durch Hassanzadeh und Jakupovic früh auf 2:0.
Mahlsdorf II kommt jedoch nach der Pause besser ins Spiel und verkürzt zunächst durch Schade. Später gleicht Reichenberger aus – völlig regelgerecht anhand der Torfolge.
Für Liria ist das Remis eine Enttäuschung, da eine komfortable Führung verspielt wird. Mahlsdorf II bleibt mit dem Punkt im sicheren Tabellenmittelfeld.
Türkiyemspor geht als Aufstiegsaspirant ins Heimspiel, findet jedoch über 90 Minuten kaum Lösungen gegen das auswärtsschwächste Team der Liga. Kladow verteidigt kompakt und hält das 0:0 trotz eigener Offensivszenen bis zum Schluss.
In der Tabelle bleibt Türkiyemspor auf Rang sechs und verpasst die Chance, näher an die Top fünf heranzurücken. Kladow sammelt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf, bleibt aber Vorletzter.
Viktoria U23 geht nach einer ausgeglichenen Anfangsphase durch Nicolas in Führung. Inter II gleicht noch vor der Pause durch Buresch aus.
Nach dem Seitenwechsel übernimmt Inter II die Kontrolle und dreht die Partie: Scheffler und Nunez-Von-Voigt treffen nacheinander. Viktoria verkürzt zwischenzeitlich durch Weinlein, doch spät setzt Senne den Schlusspunkt für die Gäste.
Inter II verbessert sich mit dem Auswärtssieg ins Tabellenmittelfeld, während Viktoria U23 im unteren Drittel festhängt.
Ein Spiel fehlt noch
___________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 2