Hermsdorf schockt Köpenick – Teutonia landet Zittersieg

In Köpenick setzt zunächst der Aufstiegskandidat das Zeichen: Nach einer Viertelstunde bringt Wittenburg den Köpenicker FC in Führung. Die Gastgeber liegen damit früh im Soll und stehen zu diesem Zeitpunkt vor einem wichtigen Heimsieg. Hermsdorf antwortet jedoch noch vor der Pause. Zuerst gleicht Gröschel zum 1:1 aus. Wenig später dreht Schneider mit dem nächsten Treffer die Partie zum 2:1 für die Gäste. Alle drei Tore fallen damit in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel fällt trotz einiger Unterbrechungen kein weiterer Treffer mehr. Hermsdorf verteidigt den Vorsprung bis zum Abpfiff und nimmt drei Punkte mit. In der Tabelle schiebt sich der VfB mit nun 28 Zählern auf Rang fünf heran und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Köpenick bleibt bei 29 Punkten stehen, verliert im Rennen um die Aufstiegsplätze aber an Boden auf Meteor und Teutonia.

Hansa erwischt den Favoriten eiskalt: Kurz nach dem Anpfiff bringt Kubens Teutonia zunächst in Führung, doch praktisch im Gegenzug gleicht Döhring für die Gastgeber aus. Noch in der Anfangsphase legt Döhring nach und dreht die Partie zum 2:1 für Hansa. Nach rund einer halben Stunde meldet sich der Tabellenzweite zurück: Ackerschweski stellt den Spielstand noch vor der Pause auf 2:2. Mit diesem Ergebnis geht es in die Kabinen – Hansa hält den Aufstiegskandidaten zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang schiebt Teutonia das Spiel wieder auf seine Seite. Früh nach Wiederbeginn sorgt erneut Kubens für das 3:2 aus Gästesicht. Im weiteren Verlauf baut Wartchow den Vorsprung auf 4:2 aus. Hansa gibt sich allerdings nicht auf und verkürzt kurz vor Schluss durch Abele auf 3:4. Am Ende bleibt es beim knappen Auswärtssieg für Teutonia, das damit in der Tabelle mit jetzt 14 Spielen und 33 Punkten auf Rang zwei bleibt, während Hansa 07 im Mittelfeld mit 20 Zählern feststeckt und weiter seit Wochen auf einen Dreier wartet.