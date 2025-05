Hermsdorf bleibt auf Aufstiegs-Kurs - Frust in Wittenau

Concordia Wittenau kassiert gegen den FC Liria eine deutliche 1:5-Heimpleite – ein Rückschlag, der die ohnehin schwierige Situation noch verschärft. Gegen einen Gegner, der zuvor zwei klare Niederlagen einstecken musste, wirkt Wittenau chancenlos. Der Abstieg in die Bezirksliga wird immer wahrscheinlicher. Auch Novi Pazar steht am Rand des Abstiegs, plant aber bereits einen Neustart für die kommende Saison. Die Neuköllner bleiben zwar rechnerisch im Rennen, doch der Klassenerhalt scheint kaum noch realistisch. Der FC Internationale II sichert sich nach einer 2:0-Führung immerhin einen Punkt bei den Amateuren und wahrt damit die Chance auf den Ligaverbleib. Kladow und Stern 1900 II verlieren zwar, bleiben aber vorerst über dem Strich – auch weil Berolina Mitte gegen Hermsdorf in Unterzahl leer ausgeht. Friedenau und DJK SW bauen den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter aus, Liria und Hansa scheinen endgültig gerettet. An der Spitze feiert Blau-Weiß den nächsten Meilenstein: Die 100-Tore-Marke ist geknackt – kurioserweise durch ein erstes Saisontor von Igkmpinompa. Hermsdorf bleibt Zweiter vor dem SSC Südwest, der nun zum Derby bei Stern 1900 II reist

