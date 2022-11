Hermes auf Höhenflug Die Griechen sind in der Kreisliga A nicht zu stoppen, holten zuletzt 13 von 15 Punkten.

Der GSC Hellas zählt aktuell zu den formstärksten Teams in der Kreisliga A Düsseldorf. Davon durften sich jetzt auch die Fußballer der DJK Tusa 06 überzeugen. Hellas schickte den Tabellenvierten mit 5:2 nach Hause und sammelte nunmehr 13 von 15 möglichen Punkten aus den jüngsten fünf Spielen.

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:30 Uhr

So., 13.11.2022, 15:30 Uhr

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:30 Uhr

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:30 Uhr

So., 13.11.2022, 14:00 Uhr

„Das ist eine schöne, kleine Serie, die wir uns erarbeitet haben. Die Mannschaft ist sehr kompakt, das zeichnet uns aus“, sagte Nikos Tsakiris nach der Partie, die mit einem Eigentor von Nikolaos Milios (8.) noch so unglücklich begonnen hatte. Der Aufsteiger steckte den frühen Schock jedoch gut weg, schlug durch Edgar Luft (18.) und Max Stochniol (31.) doppelt zurück und blieb auch nach Tusas Ausgleichstreffer von Torjäger Sinan Korkmaz (45.) beharrlich. Michail Soukiasian (63.) und Dimitrios Boneris (83., 84.) sorgten für einen letztlich klaren Heimsieg der Griechen, die nun schon sechs Punkte vor der Abstiegszone liegen.

FC Bosporus: Es geht vorwärts

In dieser befindet sich auch weiterhin der FC Bosporus, der nach dem 4:1-Sieg im Kellerduell über Turu 80 II aber wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. „Die letzten Wochen waren schwer. Wir hatten mit vielen Verletzten zu kämpfen und einige Schicksalsschläge bei Angehörigen von Spielern und Trainern zu verarbeiten. Jetzt geht es hoffentlich aufwärts“, erklärte Bosporus-Coach Salih Sungur. Die ebenfalls gebeutelte Turu-Reserve hielt im ersten Abschnitt gut mit und machte durch Anto Trueman (26.) den frühen Rückstand (Selami Algün, 6.) wett. Nach dem Seitenwechsel führte der 38-jährige Fatih Yalcinkaya Bosporus auf die Siegerstraße (59.). Erneut Algün (74.) und Emre Derin (86.) beseitigten die letzten Zweifel am Erfolg der Platzherren. Für Bosporus beträgt der Abstand auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz immer noch sieben Punkte.

Dort befindet sich auch der ASV Tiefenbroich, der dem Zweiten CfR Links alles abverlangte, letztlich aber mit 3:4 den Kürzeren zog. „Wir haben gegen einen guten Gegner wieder einmal Moral gezeigt und am Ende nicht unverdient gewonnen“, meinte Links-Coach Panos Liomas. Der Aufstiegsaspirant führte nach Treffern von Patrick Werchau (14., 33.) und Dominik Mailath (20.) schon mit 2:0 und 3:1, brachte den ASV mit eigenen Fehlern aber zurück in die Partie. Letztlich wechselte Liomas selbst beim Stand von 3:3 den Sieg ein. Gerade einmal fünf Minuten auf dem Platz stehend, machte Sana Saidykhan das 4:3 (75.).