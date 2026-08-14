Hermanns greift an: „Wir wollen lange oben mitspielen“ Germania Lich-Steinstraß hat seinen Kader im Sommer gezielt verstärkt und zählt für viele Beobachter zu den Topfavoriten der Landesliga. Trainer Michael Hermanns bleibt trotz großer Ambitionen bodenständig – und sieht vor allem in der Offensive deutlich mehr Qualität als noch in der Vorsaison. von Tim Zimmer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elmar Cüpper

Nach zwei Jahren kontinuierlicher Entwicklung möchte Germania Lich-Steinstraß den nächsten Schritt gehen. Trainer Michael Hermanns blickt auf eine gelungene Vorbereitung, einen hochkarätig verstärkten Kader und formuliert ein klares Ziel: Seine Mannschaft soll möglichst lange im Aufstiegsrennen mitmischen.

„Wir wollen lange oben mitspielen“ Bei Germania Lich-Steinstraß wächst die Zuversicht, dass die kommende Saison eine besondere werden könnte. Nach Platz neun vor zwei Jahren und Rang acht in der vergangenen Spielzeit soll der positive Trend weitergehen. Trainer Michael Hermanns spürt in der Vorbereitung eine neue Dynamik – und sieht seine Mannschaft so gut aufgestellt wie lange nicht. Vor allem die Trainingsbeteiligung stimmt den Coach optimistisch. „Das habe ich in meinen acht Jahren in Steinstraß so noch nicht erlebt“, sagt Hermanns. Während in den vergangenen Sommern regelmäßig zahlreiche Spieler urlaubs- oder verletzungsbedingt fehlten, konnte der Trainer diesmal nahezu durchgehend aus dem Vollen schöpfen. „Es ist richtig Zug drin“, beschreibt er die ersten beiden Vorbereitungswochen.

Mit der vergangenen Saison verbindet Hermanns gemischte Gefühle. Einerseits erfüllte die Mannschaft ihr Ziel, sich tabellarisch gegenüber dem Vorjahr zu verbessern. Andererseits blieb nach einer starken Hinrunde das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre. „Wir waren Fünfter und hatten Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen“, erinnert sich der Trainer. In der Rückrunde verlor sein Team jedoch den Rhythmus. Ein Grund dafür waren die schwierigen Trainingsbedingungen während der Wintermonate. Ohne eigenen Kunstrasen musste die Mannschaft ständig auf andere Plätze ausweichen – ein Nachteil, der sich bemerkbar machte. Umso größer ist die Vorfreude auf den neuen Kunstrasenplatz, der künftig deutlich bessere Voraussetzungen schaffen soll. Einen echten Schub erhielt Steinstraß im Sommer auf dem Transfermarkt. Acht Neuzugänge verstärken den Kader, darunter Spieler mit Erfahrung aus der Kreisliga A bis hin zur Mittelrheinliga. Besonders die Offensive stand dabei im Fokus. „Wir hatten eine der besten Abwehrreihen der Liga, aber vorne haben uns die Tore gefehlt“, erklärt Hermanns. Mit Mittelrheinliga-Torschützenkönig Marc Klefisch sowie weiteren Offensivkräften wie Musti Sahur, Yannick Fussen, Leon Rohrig und Joshua Rajak soll sich das nun ändern. Trotz namhafter Abgänge sieht der Trainer seine Mannschaft insgesamt stärker aufgestellt. „Wir haben die Verluste mehr als adäquat ersetzt.“