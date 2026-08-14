Hermanns greift an: „Wir wollen lange oben mitspielen“

Nach zwei Jahren kontinuierlicher Entwicklung möchte Germania Lich-Steinstraß den nächsten Schritt gehen. Trainer Michael Hermanns blickt auf eine gelungene Vorbereitung, einen hochkarätig verstärkten Kader und formuliert ein klares Ziel: Seine Mannschaft soll möglichst lange im Aufstiegsrennen mitmischen.
Bei Germania Lich-Steinstraß wächst die Zuversicht, dass die kommende Saison eine besondere werden könnte. Nach Platz neun vor zwei Jahren und Rang acht in der vergangenen Spielzeit soll der positive Trend weitergehen. Trainer Michael Hermanns spürt in der Vorbereitung eine neue Dynamik – und sieht seine Mannschaft so gut aufgestellt wie lange nicht.
Vor allem die Trainingsbeteiligung stimmt den Coach optimistisch. „Das habe ich in meinen acht Jahren in Steinstraß so noch nicht erlebt“, sagt Hermanns. Während in den vergangenen Sommern regelmäßig zahlreiche Spieler urlaubs- oder verletzungsbedingt fehlten, konnte der Trainer diesmal nahezu durchgehend aus dem Vollen schöpfen. „Es ist richtig Zug drin“, beschreibt er die ersten beiden Vorbereitungswochen.
Mit der vergangenen Saison verbindet Hermanns gemischte Gefühle. Einerseits erfüllte die Mannschaft ihr Ziel, sich tabellarisch gegenüber dem Vorjahr zu verbessern. Andererseits blieb nach einer starken Hinrunde das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre. „Wir waren Fünfter und hatten Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen“, erinnert sich der Trainer. In der Rückrunde verlor sein Team jedoch den Rhythmus. Ein Grund dafür waren die schwierigen Trainingsbedingungen während der Wintermonate. Ohne eigenen Kunstrasen musste die Mannschaft ständig auf andere Plätze ausweichen – ein Nachteil, der sich bemerkbar machte. Umso größer ist die Vorfreude auf den neuen Kunstrasenplatz, der künftig deutlich bessere Voraussetzungen schaffen soll.
Einen echten Schub erhielt Steinstraß im Sommer auf dem Transfermarkt. Acht Neuzugänge verstärken den Kader, darunter Spieler mit Erfahrung aus der Kreisliga A bis hin zur Mittelrheinliga. Besonders die Offensive stand dabei im Fokus. „Wir hatten eine der besten Abwehrreihen der Liga, aber vorne haben uns die Tore gefehlt“, erklärt Hermanns. Mit Mittelrheinliga-Torschützenkönig Marc Klefisch sowie weiteren Offensivkräften wie Musti Sahur, Yannick Fussen, Leon Rohrig und Joshua Rajak soll sich das nun ändern. Trotz namhafter Abgänge sieht der Trainer seine Mannschaft insgesamt stärker aufgestellt. „Wir haben die Verluste mehr als adäquat ersetzt.“
Zu den größten Konkurrenten zählt Hermanns vor allem den SC Elsdorf. Der Aufsteiger sei „kein normaler Aufsteiger“, sondern eine Mannschaft mit enormer Qualität und einem starken Trainerteam. Auch den SV Breinig, Eintracht Verlautenheide und den SV Kurdistan Düren sieht er im erweiterten Favoritenkreis. „Breinig kratzt seit Jahren am Aufstieg, Verlautenheide ist immer dabei und Kurdistan hat sich mit Jalil Tahir und Jan Bach hervorragend verstärkt.“
Die eigene Rolle schätzt der Coach selbstbewusst, aber realistisch ein. Nach den gezielten Verstärkungen möchte er die Erwartungen nicht künstlich kleinreden. „Es wäre Quatsch zu sagen, wir wollen Sechster oder Siebter werden“, erklärt Hermanns. Vielmehr wolle seine Mannschaft „solange es geht oben mitspielen“ und sich dauerhaft in der Spitzengruppe etablieren. Einen konkreten Aufstiegsanspruch formuliert er bewusst nicht. Zu viele Faktoren wie Verletzungen, Integration der Neuzugänge oder das nötige Quäntchen Glück würden über eine erfolgreiche Saison entscheiden. Ein Platz unter den ersten fünf sei jedoch ein realistisches Ziel.
Auf ein bestimmtes Spiel freut sich der Trainer dabei gar nicht besonders. Die zahlreichen Derbys gegen den Türkischen SV Düren, die Sportfreunde Düren oder andere ambitionierte Teams versprechen zwar ihren Reiz, doch für Hermanns steht etwas anderes im Vordergrund: „Ich freue mich einfach, wenn es endlich losgeht.“
Auch rund um den Verein tut sich einiges. Das Vereinsheim wurde modernisiert, die Kabinen renoviert und mit dem neuen Kunstrasenplatz verbessert sich künftig auch die Infrastruktur erheblich. Für Hermanns sind das wichtige Bausteine, um den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln – und vielleicht schon bald nicht nur um die oberen Tabellenplätze mitzuspielen, sondern bis zum Saisonende ein ernstes Wort im Aufstiegskampf mitzureden.