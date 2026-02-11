Hermanns bleibt: FC Germania setzt weiter auf Kontinuität Michael Hermanns geht in seine achte Saison, auch Schmitz und Gase bleiben von Florian Leipertz · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Beim FC Germania Lich-Steinstraß stehen die Zeichen klar auf Kontinuität. Der Landesligist hat die Verträge mit seinem gesamten Trainerteam verlängert und damit frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Cheftrainer Michael Hermanns (43) bleibt ebenso an Bord wie Co-Trainer Daniel Schmitz (46) und Torwarttrainer Robert Gase (48).

„Der FC Germania Lich-Steinstraß hat die Verträge mit seinem Trainer-Team verlängert. Michael Hermanns bleibt und auch Daniel Schmitz sowie Robert Gase haben ebenfalls für die nächste Saison ihre Zusage gegeben.“ Mit diesen Worten verkündete der Verein die Personalentscheidung – und unterstrich zugleich die Bedeutung der gewachsenen Strukturen am Süsskind-Weg. Hermanns ist seit der Saison 2019/20 im Amt und geht nun in seine achte Spielzeit als Chefcoach. 2024 führte er die Germania aus der Bezirksliga in die Landesliga, der das Team weiterhin angehört. Aktuell belegt Lich-Steinstraß mit 21 Punkten Rang sechs in der Landesliga Staffel 2 und befindet sich damit im gesicherten Mittelfeld.

Die Vereinsführung hebt vor allem das Vertrauensverhältnis hervor: „Für uns als Verein besonders wichtig ist das enge und vertrauensvolle Verhältnis zwischen Vorstand und Trainerteam. Wir kennen uns, wir vertrauen uns und wir schätzen uns! Wir möchten uns hiermit an dieser Stelle für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren bei euch bedanken.“ Tatsächlich ist das Trainerteam seit Jahren ein fester Bestandteil der Germania-DNA. Schmitz gehört bereits seit 2016/17 zum Trainerstab, Gase ist seit 2020/21 als Torwarttrainer tätig. Die sportliche Entwicklung der vergangenen Jahre wird intern eng mit dieser personellen Konstanz verknüpft. „Die positive, sportliche Entwicklung der letzten Jahre und dem aktuellen 6. Tabellenplatz in der Landesliga Staffel 2 hängt ganz entscheidend mit der akribischen Arbeit und diesem engen Vertrauensverhältnis zusammen. Da wurde Schritt für Schritt etwas aufgebaut, das man in der Kabine, auf dem Platz und im Vereinsalltag merkt.“