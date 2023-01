„Herliner Bub“ Florian Niederlechner wird Berliner FCA-Profi wechselt im Sommer zu Hertha BSC

Florian Niederlechners Vertrag in Augsburg läuft aus. Der Fußball-Profi aus Hohenlinden sucht eine neue Herausforderung in der Hauptstadt.

Augsburg/Hohenlinden – Der „Herliner Bub“ Florian Niederlechner („Flo“) wird ein Berliner. Der Vertrag des in Diensten des Bundesligisten FC Augsburg stehenden Stürmers läuft am Saisonende aus. Hertha BSC wird den 32-Jährigen ab 1. Juli 2023 verpflichten, wie Berater Ingo Haspel bereits am Montag bei „Sky“ den Wechsel ankündigte: „Ich kann bestätigen, dass Florian mit Vertragsende im Juni seine Karriere bei Hertha BSC fortsetzen wird.“

Eine Bestätigung seitens der beiden Vereine stand am Dienstag lange Zeit aus. Offiziell konnte auch Dominik Schmitz, Leiter Medien- und Öffentlichkeitsarbeit beim FCA, am Nachmittag noch keine Meldung abgeben. „Florian kann aber einen neuen Vertrag unterschreiben.“ Im Hintergrund würden derzeit Gespräche der Vereine laufen, gab Schmitz preis.

FC Augsburg: Florian Niederlechner wechselt spätestens im Sommer zu Hertha BSC

Am Dienstagabend dann bestätigte der Berliner Club per Pressemitteilung auf der Homepage den Wechsel. Der Hohenlindener erhält einen Vertrag bis 2025. „Wir freuen uns, dass wir Florian Niederlechner für Hertha BSC gewinnen konnten“, teilte Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, mit. „Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Offensivspieler, der Torgefahr, Mentalität und Körperlichkeit mitbringt. Das alles hat er in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Bundesliga unter Beweis gestellt.“

Ob der Angreifer der Fuggerstädter damit vor Ablauf seines Vertrages bereits ein Spieler der „Alten Dame“, so der Spitzname des Hauptstadtclubs, wird, bleibt unbeantwortet. Darüber hatten diverse Medien schon spekuliert. Hertha meldete den Wechsel als Neuzugang zur Saison 2023/24. Auch der Augsburger Pressesprecher ließ die Frage offen. Sicher sei allerdings, so Schmitz: „Er fliegt am Mittwoch mit in unser Trainingslager.“ Dieses wird von heute bis 12. Januar im spanischen Algorfa stattfinden. FCA-Trainer Enrico Maaßen wird sein Team für die restlichen 19 Bundesliga-Spiele vorbereiten. „Ich bin an Bord“, bestätigte Flo Niederlechner gegenüber der EZ seinen Flug in die Provinz Alicante – und den Wechsel im Sommer zur Hertha.

Florian Niederrlechners Wechsel in die MLS scheiterte am Veto des FC Augsburg

Im vergangenen Sommer hatte schon Chicago Fire aus der US-amerikanischen Major League Soccer um den Stürmer geworben, der FC Augsburg hatte jedoch sein Veto eingelegt. So blieb Niederlechner, der es in der laufenden Bundesliga-Runde auf 14 Einsätze (vier Tore) brachte. Der 32-Jährige spielt derzeit im vierten Jahr (seit 2019) für die Fuggerstädter, war davor auch beim SC Freiburg und 1. FSV Mainz aktiv (gesamt: 181 Spiele, 44 Tore).

Bereits vor Weihnachten waren erste Gerüchte aufgekommen, dass der 32 Jahre alte Angreifer an die Spree wechseln würde. Im Hertha-Angriff ist durch den Abgang von Davie Selke zum 1. FC Köln am Montag auch eine Lücke entstanden, die die Berliner Verantwortlichen durchaus schließen könnten. Auf Niederlechners Instagram-Auftritt gab es jedenfalls kurz nach Bekanntgabe des Wechsels durch den Berater bereits die ersten Glückwünsche einiger Hertha-Fans. Sein neuer Arbeitgeber ist hingegen bereits am Montag gen Bradenton in Florida (USA) aufgebrochen. Mit einem 28-Mann-Kader, in dessen Reihen der Noch-Augsburger auch nicht aufgeführt war. (OLAF HEID).