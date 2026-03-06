Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herkulesaufgabe wartet auf die Fußballer des SC Waldgirmes
Teaser HL: +++ Der Hessenligist bekommt es mit der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt zu tun. Der VfB Marburg steht unterdessen vor einer Pflichtaufgabe +++
Wetzlar . Mit deutlichen Heimpleiten sind die beiden heimischen Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes und VfB Marburg in die Restrunde gestartet. Der jeweils eingelegte Wiedergutmachungskurs verspricht allerdings unterschiedliche Erfolgsaussichten. Die Marburger treten am Samstag (15 Uhr) bei Schlusslicht 1. FC Hanau 93 in Kesselstadt an und die Lahnauer eine Stunde früher in Dreieich-Sprendlingen bei Ligaprimus Eintracht Frankfurt U21.