Herkulesaufgabe wartet auf die Fußballer des SC Waldgirmes

Teaser HL: +++ Der Hessenligist bekommt es mit der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt zu tun. Der VfB Marburg steht unterdessen vor einer Pflichtaufgabe +++

Einst Interimstrainer von Eintracht Frankfurt, trifft Dennis Schmitt mit der U21 in der Fußball-Hessenliga nun auf den SC Waldgirmes. (Archivfoto) © Marc Schueler
Wetzlar . Mit deutlichen Heimpleiten sind die beiden heimischen Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes und VfB Marburg in die Restrunde gestartet. Der jeweils eingelegte Wiedergutmachungskurs verspricht allerdings unterschiedliche Erfolgsaussichten. Die Marburger treten am Samstag (15 Uhr) bei Schlusslicht 1. FC Hanau 93 in Kesselstadt an und die Lahnauer eine Stunde früher in Dreieich-Sprendlingen bei Ligaprimus Eintracht Frankfurt U21.

