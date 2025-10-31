Herkulesaufgabe für Stephansposching - Derby in Viechtach

Auf die Spitzenmannschaften der Kreisliga Straubing warten am 16. Spieltag scheinbar lösbare Auswärtsaufgaben. Der nach wie vor ungeschlagene Tabellenführer SpVgg Osterhofen reist zum abgeschlagenen Schlusslicht Stephansposching, während es die "Verfolger" aus Neuhausen (in Perkam) und Regen (in Viechtach) ebenfalls mit Kellerkindern zu tun bekommen. Ein höchst interessantes Duell geht in Oberschneiding über die Bühne, wo der seit acht Spielen ungeschlagene TSV den SV Haibach erwartet.

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Gegen Oberschneiding sind wir nach Rückstand eindrucksvoll zurückgekommen und waren dem Siegtreffer näher als der Gegner. Auf Grund der ersten Hälfte meiner Meinung nach eine gerechte Punkteteilung. Diesen Spirit der zweiten Hälfte wollen wir mit ins nächste Spiel nehmen und zuhause gegen den TSV Regen wieder was Zählbares holen." Personal: Fehlen werden Tobias Riepl, Lukas Probst und Patrick Preuß.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Nach dem souveränen Heimsieg gegen Perkam sind wir zurück in der Erfolgsspur und bleiben somit weiterhin in Reichweite des zweiten Tabellenplatzes. Unser voller Fokus liegt nun auf den beiden letzten Spielen, um in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen in die Winterpause gehen zu können. Am Sonntag wartet mit Viechtach eine anspruchsvolle Auswärtshürde, die keinesfalls unterschätzt werden darf. Mit einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung wollen wir jedoch die drei Punkte mit nach Hause nehmen." Personal: Josef Kölbl, Lukas Schmid, Maxi Kappl und Paul Loibl stehen auf der Ausfallliste.



Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Gegen effektive Lindberger waren wir mindestens auf Augenhöhe. Leider werden unsere Fehler gnadenlos bestraft und so mussten wir erneut dem Gegner gratulieren. Einsatz und Wille sind absolut in Ordnung und werden auch gegen Osterhofen wieder sehr hoch sein. Unseren treuen Zuschauern wollen wir zeigen, dass der Tabellenletzte auch ein bisschen Fußball spielen kann. Wir freuen uns auf den ungleichen Vergleich und hoffentlich auf viele Zuschauer." Personal: Marcel Nothaft, David Büttner, Tobias Staudinger, Benjamin Hacker und Torhüter Joseph Krinner sind nicht mit von der Partie.

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "In Haibach haben wir auf einem tiefen Boden den Kampf sehr gut angenommen und eine ansprechende Leistung gezeigt. In Stephansposching erwartet uns nun eine sehr schwere Aufgabe. Wir stellen uns auf ein körperlich sehr intensives Match ein." Personal: Bis auf Tobi Hanninger (Hüfte) und Eduard Olariu (Urlaub) kann der Ligaprimus in Bestbesetzung auflaufen.





Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "In Regen konnten wir unsere gute Leistung der ersten Halbzeit nicht in die zweite Halbzeit mitnehmen. Wir waren drei Minuten im Tiefschlaf, was der TSV mit drei Treffern ausgenutzt hat. Wie so oft in dieser Saison haben wir immer wieder unsere Aussetzer, was sehr schade ist, weil uns die Punkte einfach fehlen. Elf Punkte aus 15 Spielen ist viel zu wenig. Die Aufgabe gegen Neuhausen wird bestimmt nicht leichter und wenn wir den Schalter nicht umlegen, werden wir wieder leer ausgehen. Es wäre einfach zu schön, mal wieder für eine Überraschung zu sorgen. Die Mannschaft hätte es sich verdient." Personal: Mit Michal Traijer, Simon Lausser, Franz Gruber und Sebastian Kripp fallen vier wichtige Akteure aus.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Langdorf haben unsere Jungs eine absolut hervorragende Leistung abgeliefert. Wir haben konsequent verteidigt und waren vor dem gegnerischen Tor zielstrebig und kaltschnäuzig. Nach den beiden Niederlagen in Winzer und Auerbach tut dieser Sieg sehr gut und genau daran müssen wir in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause anknüpfen und weiter punkten. Die Schwierigkeit nach einem solchen Spiel, in dem nahezu alles geklappt hat, ist wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren. Jetzt haben wir in Perkam ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Das Spiel beginnt wieder mit einem 0:0 und wir müssen erneut eine läuferische und kämpferische Topleistung abliefern, um die drei Punkte mit nach Hause nehmen zu können." Personal: Zu den vielen verletzten Spielern gesellen sich die urlaubsbedingt fehlenden Andreas Baumann, Nicolas Penn und Florian Leister.





Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Da wir in den vergangenen Wochen unsere Hausaufgaben gemacht haben, können wir positiv gestimmt in das letzte Heimspiel des Jahres gehen. Mit Zwiesel kommt ein Aufstiegsanwärter, der in den letzten Wochen mächtig Federn lassen musste. Der Druck liegt ganz klar bei den Glasstädtern, wir können befreit aufspielen. Natürlich wäre es großartig, wenn wir punktemäßig nochmal nachlegen könnten." Personal: Sebastian Wittenzellner, Rafael Jessberger, Karl Janka, Alessandro Seeböck und Andre Raithmeier können nicht mitwirken.

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Bei der Niederlage gegen Winzer hatte man vor allem in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass der ein oder andere keine Lust auf Fußball hatte. Dementsprechend schwach war auch unsere Leistung. Sollten wir uns in Auerbach genauso präsentieren, werden wir auch da nicht viel holen." Personal: Zu den Ausfällen der Vorwoche kommt auch noch Timo König dazu.







Seit mittlerweile acht Spielen ist der TSV Oberschneiding nun schon ungeschlagen. – Foto: Charly Becherer









Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Gegen Viechtach konnten wir den angestrebten Heimdreier leider nicht einfahren. Ärgerlich, aber dennoch kein Beinbruch. Mit dem SV Haibach kommt nun eine Mannschaft zu uns, die trotz schwerwiegender Abgänge eine sehr stabile und gute Saison spielt und der wir uns im Hinspiel deutlich geschlagen geben mussten. Wir wollen und müssen uns im Vergleich zum Spiel gegen Viechtach deutlich steigern, wenn wir punkten wollen. Wir haben in dieser Saison zuhause noch kein Spiel verloren, diese Serie wollen wir unbedingt auch am Sonntag verteidigen." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Mann zur Verfügung.

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Leider konnten wir uns gegen Osterhofen für eine couragierte Leistung nicht mit einem Punktgewinn belohnen. Jetzt müssen wir auswärts gegen Oberschneiding ran. Eine sehr harte Aufgabe. Oberschneiding hat aktuell eine wahnsinnige Serie ohne Niederlage. Sie sind in allen Mannschaftsteilen sehr gut aufgestellt und haben in der Offensive mit Cekovsky und Berovic dazu noch zwei Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Wir müssen den Fokus hochhalten und brauchen 100 Prozent Willen in allen Mannschaftsteilen, damit wir was Zählbares mit nach Haibach nehmen können." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten sollte der SVH komplett sein.







Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Gegen Zwiesel war ich mit der Einstellung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben auswärts einen starken Kampf gezeigt und wichtige drei Punkte geholt. Nun steht mit meinem Heimatverein, dem TSV Lindberg, die nächste Herausforderung bevor. Wir müssen ihre zwei, drei Ausnahmespieler in den Griff bekommen und wollen unbedingt zuhause nachlegen. Leider haben wir wieder sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle. Trotzdem werden wir alles geben, um die nächsten Punkte einzufahren." Personal: Mit Max und Lukas Uhl, Chris Falter, Tim Troiber, Dominik Tschugg, Phil Härtinger und Luca Dobak stehen gleich mehrere Spieler nicht zur Verfügung.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Stephansposching konnten wir auf schwer zu bespielendem Untergrund einen hart umkämpften, aber letztendlich verdienten Sieg feiern. Nun geht es nach Winzer. Ein spielstarker Gegner, der offensiv viel Qualität hat. Wir müssen wieder versuchen, die gleiche Mentalität und Einstellung der letzten Wochen abzurufen. Dann können wir auch dort Punkte mitnehmen." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten sollte es keine Ausfälle geben.





