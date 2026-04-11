Herkulesaufgabe für Langengeisling - FCL will vierten Sieg in Serie

Langengeisling holte zuletzt drei Siege in Folge – Foto: Marc Marasescu

Das Team um die Spielertrainer Mike Niebauer und Nikolaos Salassidis hat aktuell nur vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Walpertskirchen, aber noch ein Nachholspiel in petto. Der ehemalige Regionalligist musste sich zuletzt im Verfolgerduell mit dem SC Eintracht Freising 0:1 geschlagen geben, spielt aber bislang mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und eben der einen Niederlage eine solide Frühjahrsrunde. Auffällig: Mit nur 22 Gegentreffern stellt die Defensive um Kapitän Oliver Stefanovic die beste Abwehr der Liga.

„Für meine Begriffe war Garching die stärkste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben“, sagt FCL-Trainer Hintermaier. Sein Team hat das Hinspiel 0:2 verloren, ist aber nach nun vier Siegen in Folge im Aufwind: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir gegen einen anderen Gegner dem Ball so oft hinterhergelaufen sind, das müssen wir jetzt besser machen. Wir müssen unser Selbstvertrauen gegen einen Top-Gegner unter Beweis stellen. In den letzten Spielen sind wir immer unter Druck gestanden. Jetzt sind wir nicht der Favorit, aber ich habe meinen Jungs schon gesagt, dass wir unbedingt etwas mitnehmen wollen.“

FCL benötigt zwei Punkte um sich zu retten

Zwei Punkte trennen die Geislinger noch vom rettenden Ufer, und nicht nur die vier Dreier in Serie geben Anlass zur Zuversicht. „Was wir die vergangenen Wochen auf den Platz gebracht haben, war schon gut. Vor allem die Leistung beim 3:0 gegen Gerolfing war top. Daran müssen wir anknüpfen, dann holen wir auch in Garching etwas. Wir brauchen die starken Balleroberungen. Wenn wir einen langen Ball spielen, sind wir im letzten Drittel schon gefährlich“, so Hintermaier.