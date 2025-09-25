Herkulesaufgabe für Bogen - Topspiel Lam vs. Seebach

Am 13. Spieltag gibt der FC Teisbach am Freitagabend seine Visitenkarte beim 1. FC Bad Kötzting ab. Tags darauf erwartet der angeschlagene TSV Bogen den Tabellenführer SpVgg Landshut. Vor einem schweren Gang steht der Rangzweite TSV Seebach, der bei der nur zwei Zähler schlechter gestellten SpVgg Lam ran muss. Der ebenfalls top positionierte SSV Eggenfelden hat gegen den TSV Bad Abbach. Der starke Neuling DJK Vornbach hat gegen den ASV Burglengenfeld ein dickes Brett zu bohren. Dem FC Dingolfing führt der Spielplan zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Am Sonntag-Nachmittag geht es für den 1. FC Passau zum FC Kosova Regensburg.





Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "Aufsteiger Teisbach ist mittlerweile in der Liga angekommen und wird uns nichts schenken. Dennoch haben wir ein Heimspiel, das es zu gewinnen gilt, wenn wir in einem ruhigen Fahrwasser bleiben wollen." Personalien: Bis auf Andreas Kussinger und Felix Baumann haben die Rot-Blauen alle Mann an Bord.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein Flutlichtspiel am Roten Steg ist eines der absoluten Highlights in der Landesliga Mitte. Wir werden wieder alles investieren, um jeden Zentimeter kämpfen und wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Benedikt Grassinger, Lukas Meindl, Maximilian Meindl und Jonas Schreiner fehlen verletzungsbedingt. Sebastian Weber steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.













Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Mit Burglengenfeld kommt der nächste Top Gegner und ein langjähriger Landesligist nach Vornbach und wird uns alles abverlangen. Unsere Abwehr wird gegen die ASV-Offensive einen starken Tag brauchen. Wir sind gut drauf, spielen zu Hause und mit der richtigen Einstellung ist alles möglich."



Personalien: Im Aufgebot des tüchtigen Neulings gibt es keine Veränderungen zum 2:1-Auswärtscoup in Dingolfing.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Woche für Woche herrscht eine andere Kaderkonstellation aufgrund von Krankheiten, Verletzungen oder Abwesenheit. Es wird Zeit, dass wir hier mal in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen. Vornbach ist ein sehr starker Aufsteiger, vor allem auf heimischem Gelände. Die weite Fahrt und der arg dezimierte Kader machen die Aufgabe nicht einfacher. Ziel ist es dennoch, das Spiel nicht zu verlieren."



Personalien: Frederic Schüll, Nico und Patrick Käufer, Richard-Ray Cin, Quirin Stadler und Dennis Koch stehen aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung. Rekonsolvent Mario Cieslik ist nach längerer Zwangspause zumindest im Kader. Von der zweiten Mannschaft wird zudem Jonas Tepper hochgezogen. Ob Moritz Krogmann und Martin Glöckner mitwirken können, ist noch ungewiss.







