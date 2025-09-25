Herkulesaufgabe für Bogen - Topspiel Lam vs. Seebach

Am 13. Spieltag gibt der FC Teisbach am Freitagabend seine Visitenkarte beim 1. FC Bad Kötzting ab. Tags darauf erwartet der angeschlagene TSV Bogen den Tabellenführer SpVgg Landshut. Vor einem schweren Gang steht der Rangzweite TSV Seebach, der bei der nur zwei Zähler schlechter gestellten SpVgg Lam ran muss. Der ebenfalls top positionierte SSV Eggenfelden hat gegen den TSV Bad Abbach. Der starke Neuling DJK Vornbach hat gegen den ASV Burglengenfeld ein dickes Brett zu bohren. Dem FC Dingolfing führt der Spielplan zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Am Sonntag-Nachmittag geht es für den 1. FC Passau zum FC Kosova Regensburg.
Personalien: Bis auf Andreas Kussinger und Felix Baumann haben die Rot-Blauen alle Mann an Bord.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein Flutlichtspiel am Roten Steg ist eines der absoluten Highlights in der Landesliga Mitte. Wir werden wieder alles investieren, um jeden Zentimeter kämpfen und wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."
Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Benedikt Grassinger, Lukas Meindl, Maximilian Meindl und Jonas Schreiner fehlen verletzungsbedingt. Sebastian Weber steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Woche für Woche herrscht eine andere Kaderkonstellation aufgrund von Krankheiten, Verletzungen oder Abwesenheit. Es wird Zeit, dass wir hier mal in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen. Vornbach ist ein sehr starker Aufsteiger, vor allem auf heimischem Gelände. Die weite Fahrt und der arg dezimierte Kader machen die Aufgabe nicht einfacher. Ziel ist es dennoch, das Spiel nicht zu verlieren.“
Personalien: Frederic Schüll, Nico und Patrick Käufer, Richard-Ray Cin, Quirin Stadler und Dennis Koch stehen aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung. Rekonsolvent Mario Cieslik ist nach längerer Zwangspause zumindest im Kader. Von der zweiten Mannschaft wird zudem Jonas Tepper hochgezogen. Ob Moritz Krogmann und Martin Glöckner mitwirken können, ist noch ungewiss.
Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Mit Seebach erwartet uns die nächste Top-Mannschaft. Wir wollen aber das positive Gefühl der letzten Wochen mitnehmen, einem starken Gegner Paroli bieten und daheim nicht leer ausgehen.“
Personalien: Es gibt noch ein paar Fragezeichen, denn die Einsätze von Franz Wendl, Benjamin Tolks und Moritz Seidel stehen allesamt auf der Kippe. Einziger fixer Ausfall ist Simon Meindl.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Lam wartet eine extrem schwere Auswärtsaufgabe auf uns. Der Gegner hat vor allem in der Offensive sehr viel Qualität. Wir wissen, was auf uns zukommt und brauchen eine richtig gute Leistung, um etwas Zählbares mitnehmen zu können."
Personalien: Patrick Pfisterer ist letztmals gesperrt. Christop Beck und Simon Griesbeck fehlen weiter verletzungsbedingt. Luis Müller-Eckstein befindet sich im Aufbau und ist ebenfalls keine Option. Stefan Trifterer ist zwar aus dem Urlaub zurück, hat sich aber im Training verletzt. Ob er dabei sein kann, ist fraglich.
Personalien: Andreas Eglseder, Marco Beck, Lukas Berleb, Fabian Prebeck-Sanchez, Ben Kouame, Korbinian Stuckenberger, Max Wilhelm und Luca Müller stehen auf der Ausfallliste der BMW-Städter. Der seit dem 1. September in Bamberg arbeitende Dominik Dedaj ist ohnehin keine Option mehr.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Das Spiel am vergangen Sonntag gegen den TSV Seebach war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung. Bis auf zwei, drei Spieler hat keiner das gemacht, was er sollte. Wir sind gefordert, gegen den FC Passau ein anderes Gesicht zu zeigen, die Vorgaben des Trainers umzusetzen und uns für das harte Training zu belohnen. Jeder Einzelne sollte begriffen haben, dass wir in Abstiegskampf stecken und da nur gemeinsam rauskommen!“
Personalien: Abgesehen von den Dauerverletzten Arthur Mendes da Silva und Erald Kolgega muss nur Lavdrim Zeciri ersetzt werden. Der Stürmer ist privat verhindert.
Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Kosova ist mit Sicherheit besser, als es der aktueller Tabellenstand vermuten lässt. Wir wissen, dass uns dort ein unangenehmer Gegner erwartet. Nichtsdestotrotz müssen wir den Fokus klar auf unsere eigene Leistung legen und wieder mehr Leichtigkeit in unser Spiel bekommen. Dafür ist entscheidend, dass jeder Einzelne noch mehr investiert – dann können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen."
Personalien: Ncht zur Verfügung stehen wird Julian Kornreder. Ob der zuletzt verletzungsbedingt ausgewechselte Gergö Szalanszki auflaufen kann, ist noch ungewiss.