Allgemeines
Für die SpVgg Landshut geht es an diesem Spieltag zum TSV Bogen
Für die SpVgg Landshut geht es an diesem Spieltag zum TSV Bogen – Foto: Redaktion Schwandorf

Herkulesaufgabe für Bogen - Topspiel Lam vs. Seebach

13. Spieltag: Eggenfelden hat Bad Abbach zu Gast +++ Passau will endlich wieder Tore machen

Landesliga Mitte

Am 13. Spieltag gibt der FC Teisbach am Freitagabend seine Visitenkarte beim 1. FC Bad Kötzting ab. Tags darauf erwartet der angeschlagene TSV Bogen den Tabellenführer SpVgg Landshut. Vor einem schweren Gang steht der Rangzweite TSV Seebach, der bei der nur zwei Zähler schlechter gestellten SpVgg Lam ran muss. Der ebenfalls top positionierte SSV Eggenfelden hat gegen den TSV Bad Abbach. Der starke Neuling DJK Vornbach hat gegen den ASV Burglengenfeld ein dickes Brett zu bohren. Dem FC Dingolfing führt der Spielplan zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Am Sonntag-Nachmittag geht es für den 1. FC Passau zum FC Kosova Regensburg.

Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "Aufsteiger Teisbach ist mittlerweile in der Liga angekommen und wird uns nichts schenken. Dennoch haben wir ein Heimspiel, das es zu gewinnen gilt, wenn wir in einem ruhigen Fahrwasser bleiben wollen.“

Personalien: Bis auf Andreas Kussinger und Felix Baumann haben die Rot-Blauen alle Mann an Bord.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein Flutlichtspiel am Roten Steg ist eines der absoluten Highlights in der Landesliga Mitte. Wir werden wieder alles investieren, um jeden Zentimeter kämpfen und wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."

Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Benedikt Grassinger, Lukas Meindl, Maximilian Meindl und Jonas Schreiner fehlen verletzungsbedingt. Sebastian Weber steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Mit Burglengenfeld kommt der nächste Top Gegner und ein langjähriger Landesligist nach Vornbach und wird uns alles abverlangen. Unsere Abwehr wird gegen die ASV-Offensive einen starken Tag brauchen. Wir sind gut drauf, spielen zu Hause und mit der richtigen Einstellung ist alles möglich."

Personalien: Im Aufgebot des tüchtigen Neulings gibt es keine Veränderungen zum 2:1-Auswärtscoup in Dingolfing.


Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Woche für Woche herrscht eine andere Kaderkonstellation aufgrund von Krankheiten, Verletzungen oder Abwesenheit. Es wird Zeit, dass wir hier mal in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen. Vornbach ist ein sehr starker Aufsteiger, vor allem auf heimischem Gelände. Die weite Fahrt und der arg dezimierte Kader machen die Aufgabe nicht einfacher. Ziel ist es dennoch, das Spiel nicht zu verlieren.“

Personalien: Frederic Schüll, Nico und Patrick Käufer, Richard-Ray Cin, Quirin Stadler und Dennis Koch stehen aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung. Rekonsolvent Mario Cieslik ist nach längerer Zwangspause zumindest im Kader. Von der zweiten Mannschaft wird zudem Jonas Tepper hochgezogen. Ob Moritz Krogmann und Martin Glöckner mitwirken können, ist noch ungewiss.




Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Mit Seebach erwartet uns die nächste Top-Mannschaft. Wir wollen aber das positive Gefühl der letzten Wochen mitnehmen, einem starken Gegner Paroli bieten und daheim nicht leer ausgehen.“

Personalien: Es gibt noch ein paar Fragezeichen, denn die Einsätze von Franz Wendl, Benjamin Tolks und Moritz Seidel stehen allesamt auf der Kippe. Einziger fixer Ausfall ist Simon Meindl.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Lam wartet eine extrem schwere Auswärtsaufgabe auf uns. Der Gegner hat vor allem in der Offensive sehr viel Qualität. Wir wissen, was auf uns zukommt und brauchen eine richtig gute Leistung, um etwas Zählbares mitnehmen zu können."

Personalien: Patrick Pfisterer ist letztmals gesperrt. Christop Beck und Simon Griesbeck fehlen weiter verletzungsbedingt. Luis Müller-Eckstein befindet sich im Aufbau und ist ebenfalls keine Option. Stefan Trifterer ist zwar aus dem Urlaub zurück, hat sich aber im Training verletzt. Ob er dabei sein kann, ist fraglich.




Der SSV Eggenfelden peilt gegen den TSV Bad Abbach einen Heimdreier an
Der SSV Eggenfelden peilt gegen den TSV Bad Abbach einen Heimdreier an – Foto: Rudi Walberer

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Bei der klaren Niederlage in Etzenricht war beileibe nicht alles schlecht. Die erste Halbzeit hatten wir viel Pech im Abschluss. Mit Bad Abbach kommt ein starker Gegner an der Birkenallee, der sehr gut in der Landesliga angekommen ist und hervorragende Einzelspieler in seinen Reihen hat. Zudem wird das Team bestimmt mit Herz und Leidenschaft für ihren schwer verletzten Mitspieler Legler auftreten. Wir wollen die Punkte bei uns behalten, müssen dafür mental frisch sein und auch die körperlichen Komponenten, die in Etzenricht nach der Pause gefehlt haben, wieder zeigen."

Personalien: Kapitän Simon Schie ist letztmals rotgesperrt. Manuel Schwaighofer verletzte sich im Training an der Schulter und wird ebenso wie Langzeitausfall Yannik Doriat passen müssen.



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Das Abendspiel in Eggenfelden wird für uns ein Bonusspiel. Der Gegner verfügt über eine sehr gute Mannschaft und spielt zu Hause. Noch dazu sind sie im letzten Spiel in Etzenricht richtig untergegangen, weshalb sie uns mit Wut im Bauch erwarten. Trotz der Ausfälle haben wir weiterhin 14, 15 Spieler, die ihre Sache gut machen. Davon sind wir überzeugt. Wir werden alles dafür tun, aus Eggenfelden nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.

Personalien: Nach langer Verletzungspause und anschließender Rotsperre gibt Kapitän und Stammkeeper Fabian Fuchs sein Saisondebüt. Dafür fällt Stürmer Max Legler nach seiner Nieren-Operation auf unbestimmte Zeit aus. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.




Die Situation beim TSV Bogen


Sebastian Maier (Trainer SpVgg Landshut): "Mit Bad Kötzting hatten wir es zuletzt mit einem guten Gegner zu tun, der in einem hart umkämpften Spiel bezwungen wurde. Dabei wurde es verpasst, den Deckel in der zweiten Hälfte frühzeitig draufzupacken. Mit leidenschaftlicher Verteidigung belohnten wir uns aber mit drei wichtigen Punkten. In Bogen erwartet uns auswärts eine schwere Partie gegen eine Mannschaft, die voll mit dem Rücken zur Wand steht. Trotzdem wollen wir unsere Serie ausbauen und weiter punkten."

Personalien: Dominik Weiß und Lucas Biberger stehen vor einer Kader-Rückkehr. Spielercoach Maier feierte bereits gegen Bad Kötzting mit einem einminütigen Kurz-Einsatz sein Saison-Debüt.

Die aktuelle Lage beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf


Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Gegen Vornbach haben wir vor allem in den sogenannten talentfreien Bereichen viel zu wenig gebracht. Um in Ettmannsdorf bestehen zu können, müssen wir wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Der Gegner ist zwar angeschlagen, steht aber nach der Pleite in Teisbach in der Pflicht. Das macht die ohnehin sehr schwierige Aufgabe für uns nicht einfacher, denn über die hohe individuelle Qualität von Schmidt, Rothut, Stowasser & Co. gibt es keine zwei Meinungen.“

Personalien: Andreas Eglseder, Marco Beck, Lukas Berleb, Fabian Prebeck-Sanchez, Ben Kouame, Korbinian Stuckenberger, Max Wilhelm und Luca Müller stehen auf der Ausfallliste der BMW-Städter. Der seit dem 1. September in Bamberg arbeitende Dominik Dedaj ist ohnehin keine Option mehr.



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Das Spiel am vergangen Sonntag gegen den TSV Seebach war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung. Bis auf zwei, drei Spieler hat keiner das gemacht, was er sollte. Wir sind gefordert, gegen den FC Passau ein anderes Gesicht zu zeigen, die Vorgaben des Trainers umzusetzen und uns für das harte Training zu belohnen. Jeder Einzelne sollte begriffen haben, dass wir in Abstiegskampf stecken und da nur gemeinsam rauskommen!“

Personalien: Abgesehen von den Dauerverletzten Arthur Mendes da Silva und Erald Kolgega muss nur Lavdrim Zeciri ersetzt werden. Der Stürmer ist privat verhindert.




Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Kosova ist mit Sicherheit besser, als es der aktueller Tabellenstand vermuten lässt. Wir wissen, dass uns dort ein unangenehmer Gegner erwartet. Nichtsdestotrotz müssen wir den Fokus klar auf unsere eigene Leistung legen und wieder mehr Leichtigkeit in unser Spiel bekommen. Dafür ist entscheidend, dass jeder Einzelne noch mehr investiert – dann können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen."

Personalien: Ncht zur Verfügung stehen wird Julian Kornreder. Ob der zuletzt verletzungsbedingt ausgewechselte Gergö Szalanszki auflaufen kann, ist noch ungewiss.

