Herker und Widhopf heiß auf das Gipfeltreffen! Hohenwart in Menning

Am Freitagabend um 19:00 Uhr eröffnet der VfB Eichstätt II gegen den FC Mindelstetten den 20. Spieltag. Nach dem 1:1 gegen den TV Münchsmünster wollen die Eichstätter nun im heimischen Stadion wieder dreifach punkten, während Mindelstetten nach der deutlichen 1:4-Pleite in Zuchering dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.

Auch am Sonntag geht es Schlag auf Schlag: Um 14:00 Uhr empfängt der SV Menning den formstarken TSV Hohenwart. Besonders im Blick: Doppeltorschütze Sebastian Herker und Andreas Widhopf, die zuletzt beim 4:1-Sieg gegen Lichtenau fulminant aufspielten. Parallel trifft der FC Hitzhofen-Oberzell auf den FC Sandersdorf – ein Pflichtsieg im Kampf um die Meisterschaft, nachdem es beim 1:1 in Hundszell einen kleinen Dämpfer gab.