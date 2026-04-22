Herker und Widhopf heiß auf das Gipfeltreffen! Hohenwart in Menning

Am Freitagabend um 19:00 Uhr eröffnet der VfB Eichstätt II gegen den FC Mindelstetten den 20. Spieltag. Nach dem 1:1 gegen den TV Münchsmünster wollen die Eichstätter nun im heimischen Stadion wieder dreifach punkten, während Mindelstetten nach der deutlichen 1:4-Pleite in Zuchering dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.
Auch am Sonntag geht es Schlag auf Schlag: Um 14:00 Uhr empfängt der SV Menning den formstarken TSV Hohenwart. Besonders im Blick: Doppeltorschütze Sebastian Herker und Andreas Widhopf, die zuletzt beim 4:1-Sieg gegen Lichtenau fulminant aufspielten. Parallel trifft der FC Hitzhofen-Oberzell auf den FC Sandersdorf – ein Pflichtsieg im Kampf um die Meisterschaft, nachdem es beim 1:1 in Hundszell einen kleinen Dämpfer gab.
Wer kann den Abstiegskampf noch verlassen?
Um 15:00 Uhr kommt es zu gleich drei spannenden Begegnungen: SV Karlskron empfängt den SV Kasing, der nach dem knappen 0:1 gegen Menning wieder Punkte braucht, um sich vom Relegationsrang zu lösen. TV Münchsmünster trifft zeitgleich auf den SV Ingolstadt-Hundszell – ein Duell, das besonders für die Hausherren im Kampf gegen die Abstiegsrelegation enorm wichtig ist. Ebenfalls um 15:00 Uhr steht für den TSV Lichtenau das Heimspiel gegen den SV Zuchering an. Zuchering reist mit Rückenwind nach dem 4:1-Sieg und den Torschützen Nico Ziegler und Jan Schimmack an, während Lichtenau die 1:4-Pleite in Hohenwart verdauen muss.
Denkendorf drückt auf die Spitze!
Der Spieltag wird um 15:15 Uhr mit dem Duell SV Denkendorf gegen TSV Kösching abgerundet. Nach dem furiosen 5:0 in Sandersdorf, bei dem Marcel Jasmann und Marius Heß jeweils doppelt trafen, wollen die Denkendorfer den Druck auf Tabellenführer Hitzhofen-Oberzell hochhalten. Kösching hingegen wartet nach dem 0:0 gegen Karlskron weiter auf den zweiten Saisonsieg und steckt tief im Abstiegssumpf.
Die Tabelle bleibt also eng: Hitzhofen führt vor Denkendorf, Hohenwart und Eichstätt II, während Kösching den direkten Abstiegsplatz belegt, flankiert von Sandersdorf und Karlskron auf den Relegationsrängen. Der 20. Spieltag könnte die Kräfteverhältnisse in allen Tabellenregionen noch einmal kräftig durchmischen!