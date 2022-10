Heringlehners Doppelpack bringt FCA auf Siegerstraße

Das Ergebnis scheint klarer als es war. Der FCA kam zwar gut in die Partie, doch die Führung gelang den Hausherren, Köhler verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:0. Der FCA ließ sich nicht verunsichern und wollte den schnellen Ausgleich, doch TW Greiner verhinderte mehrmals das 1:1. Erst in der 40. Minute konnte Pfefferkorn nach einem Freistoß den Ball über die Linie drücken. In der Nachspielzeit dann sogar noch die Führung für den FCA, eine weite Flanke an den zweiten Pfosten verwertete Rettenberger flach ins Tor zum 1:2. Im zweiten Durchgang drückte dann der heimische TSV aufs Tempo und hatte Chancen im Minutentakt. Erst rettete der Pfosten für Aunkirchen, dann TW Wimmer gegen Osterholzer. Doch dann kam erneut Köhler und sein abgefälschter Freistoß schlug zum Ausgleich ein. Maier vergab kurz darauf dann sogar die Führung für Rotthalmünster, TW Wimmer parierte erneut stark im 1-gegen-1. In den letzten 20 Minuten zog der FCA die Partie dann auf seine Seite, Salatmeier Heinrich scheiterte noch am Keeper, nach einer Ecke traf dann aber Heringlehner zum 2:3. Nach einem Konter setzte Salatmeier erneut Heringlehner in Szene, der alleine vorm Torwart die Nerven behielt und auf 2:4 stellen konnte. Salatmeier per Freistoß machte den Endstand perfekt. Der FCA hatte mehr Chancen, gewinnt daher auch verdient, der TSV Rotthalmünster machte es den Gästen aber alles andere als leicht und agierte lange auf Augenhöhe.