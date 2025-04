Heringer beendet nach Highlight seine Karriere: „Das ist das Märchen an der ganzen Story“

Mit Heringer verliert der FC einen Mentalitätsspieler, wie es im Fachjargon so schön heißt. Einen Fußballer, der die Ärmel hochkrempelt, der für seine Meinung einsteht und sich für keinen Zweikampf oder eine Reiberei mit den Gegenspielern zu schade ist. Eigenschaften, die der 31-Jährige künftig an anderer Stelle priorisiert. Heringer ist selbständig, dadurch zeitlich enorm eingespannt, in erster Linie aber junger Familienvater eines Sohnes, dem er fortan mehr Zeit beim Größerwerden widmen möchte.

Vor sechs Jahren kam Heringer von seinem Heimatverein BSC Oberhausen an den Gröben, um sich in einer höheren Spielklasse zu beweisen. Die Skepsis im Umfeld hat er deutlich vernommen. Sechs Jahre später kann er den einstigen Zweiflern mit breiter Brust gegenübertreten. Denn er hat all seine Ziele erreicht, ganz nebenbei auch noch eine schwere Knieverletzung hinter sich gelassen. Vor ziemlich genau zwei Jahren riss das Kreuzband des Defensivallrounders. Ausgerechnet in jenem Match, in dem sich der FC in die Landesliga hievte. „Nach der Verletzung war meine Zukunft nicht so richtig klar“, verrät der „Schwerry“.

Ende November gelang Maximilian Heringer sein erstes Landesliga-Tor für Garmisch-Partenkirchen

Er entschied sich, auf das Comeback hinzuarbeiten. „Ich wollte es mir selber noch einmal beweisen.“ Betrifft nicht nur den Fußball. Vergangenen Sommer nahm Heringer am Öztaler Radmarathon teil. Da geht es auf einer Streckenlänge von 227 Kilometern über insgesamt 5500 Höhenmeter von Sölden über das Kühtai nach Südtirol. In einem knapp 3900 Mann starken Teilnehmerfeld schaffte er es in über 9 Stunden auf Platz 758. Während der Vorbereitung auf das Rennen hat Heringer gemerkt, dass sein Knie an den Strapazen nichts auszusetzen hat. Da könnte man es ja glatt mit dem Fußball nochmal versuchen.

Gesagt, getan. Anfangs blockierte der Kopf. „Ich habe mich lange nicht richtig getraut.“ Doch das ist längst Vergangenheit. Inzwischen wird er jederzeit von Coach Stefan Schwinghammer eingesetzt. Bisweilen sogar mit Offensiauftrag. „Das wäre früher undenkbar gewesen“, blickt Heringer auf seine Anfangsjahre als etwas ungelenker Außenverteidiger zurück. Sein Rezept ist einfach: „Der Wille zählt immer.“ Als absoluter Stammspieler gelang ihm Ende November gegen Pullach sein erstes Landesligator. „Das ist das Märchen an der ganzen Story.“

„Für mich hat es immer gepasst. Zusammenhalt und Drumherum sind hier etwas ganz Extriges.“

Maximilian Heringer über seine Zeit beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Doch jetzt ist die Zeit für einen neuen Lebensabschnitt gekommen. Vorbei der Trott, bei dem er Söhnchen Elias morgens nur kurz beim Aufstehen sieht, der abends aber längst schläft, wenn der Papa vom Training kommt. Auch der Job als Meister für Sanitär und Heizung wird „immer intensiver“, fordert Zeit und Kraft ein. Die frühzeitige Bekanntgabe war für ihn Ehrensache. „Das ist man dem Verein schuldig.“ Jenem Club, dem er „unendlich dankbar“ für diese Chance ist. Beim FC habe er eine „zweite Heimat“ gefunden. „Für mich hat es immer gepasst. Zusammenhalt und Drumherum sind hier etwas ganz Extriges.“

Zwei Heimspiele bleiben dem Blondschopf noch. Dann wird er auch im Clubheim weniger zu sehen sein. Passte der Anlass, mutierte er zum Feierbiest und Anführer, wenn es um Goaßn-Maßn und Rüscherl ging. Dass er zuletzt gar den Elfer schießen durfte, ist fraglos als Geste des Trainers zu werten. Vielleicht beschenkt sich Heringer in den finalen Partien noch mit dem dritten Saisontreffer selbst. Dann wird der Gute-Laune-Bär aus Oberhausen die Zurückhaltung ein letztes Mal zum Fremdwort erklären. (Oliver Rabuser)