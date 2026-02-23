Herinckx-Team schockt F91: „keine Überraschung“

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Der 18.Spieltag im Oberhaus begann am Samstag furios. In einem sehr ansehnlichen und spannenden Spiel ging Racing zweimal bei Jeunesse in Führung, doch die Gastgeber drehten das Spiel in einer ereignisreichen Schlussphase durch u.a. zwei Nürenberg-Tore und gewannen mit 3:2. Bemerkenswert: alle fünf Treffer wurden durch luxemburgische Erstlizenzen erzielt, was in der BGL Ligue heutzutage vermutlich eher selten vorkommt. Nicht weniger aufregend ließ sich der Sonntag an. Zwar trennten sich Canach und Hostert nach einer mäßigen Partie torlos, andernorts war dagegen mehr los. Rodange geriet gegen Nachbar Differdingen mit 0:6 unter die Räder und rutscht damit auf den letzten Platz zurück.

Die Überraschung der 18.Runde schlechthin gelang dem jetzigen Ex-Schlusslicht Mamer bei seinem 3:1-Sieg in Düdelingen. F91 war zunächst besser, ging verdient in Führung und ließ sich eigentlich auch nach dem Ausgleich nicht beirren. Einziges Manko war eine auszumachende Abschlussschwäche, die einem schließlich zum Verhängnis werden sollte, auch weil die Gäste sauber konterten und von den wenigen Düdelinger Fehlern profitierten.

Herinckx: „es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns“

Mamer-Trainer Frédéric Herinckx: „Für uns war dieser Sieg keine Überraschung. Schon gegen Differdingen oder Jeunesse brauchten wir 15 bis 20 Minuten, um ins Spiel zu finden. Die Gegner versuchen uns früh unter Druck zu setzen um uns zu brechen, doch wir versuchten stets diese Phasen zu überstehen. In Differdingen hatten wir trotz der Niederlage und des Platzverweises z.B. in der Anfangsviertelstunde eine Großchance. Hätten wir die gemacht, wäre es ein anderes Spiel geworden. Nach dem Gegentor in Düdelingen blieben wir konzentriert und solide und das Spielglück kam zurück.

Wir sind aber noch sehr weit davon entfernt, uns aus dem Abstiegskampf befreit zu haben. Doch nach nur zwei Siegen aus zwölf Spielen vor meinem Amtsantritt stimmen mich drei aus sechs Spielen, seit ich da bin, zufrieden. Mit einem Rhythmus von einem Sieg aus zwei Spielen bzw. einer Quote von fünfzig Prozent gewonnener Begegnungen kann ich sehr gut leben. Wir wollen den Mund aber nicht zu voll nehmen, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Ich habe eine aufgeschlossene und arbeitswillige Mannschaft. Es ist eine wahre Freude, sie trainieren zu können.“

Mondorfs Höhenflug geht auch gegen den starken Aufsteiger Bissen weiter. Mit 2:1 konnte man sich in einer insgesamt guten Partie durchsetzen, in der die Gäste optisch überlegen waren, Mondorf hinten aber sich stand. Trotz zwischenzeitlichem und verdienten Rückstand unmittelbar vor der Pause konnte Hesperingen gegen Kärjeng nach zwei Bochu-Toren in der 2.Halbzeit mit 2:1 gewinnen und damit seinen ersten Dreier seit dem 5.Oktober holen – und es war höchste Eisenbahn, sonst wäre man mitten im Abstiegskampf gewesen, in dem sich die Gäste des FC Swift so langsam Sorgen machen müssen machen, da der Abstand zum rettenden Ufer auf 4 Punkte angewachsen ist.

Mit dem gleichen Ergebnis gelang auch Rosport der erste Sieg seit geraumer Zeit. Das 2:1 gegen das weiter kriselnde Niederkorn war hart umkämpft, der FC Victoria hatte aber auch das Glück des Tüchtigen, als man u.a. einen Lattentreffer der Gäste überstand und das 1:0 aus einem Torwartfehler heraus erzielte. Doch danach wird am heutigen Montag niemand mehr fragen – eher ob Niederkorn sich jetzt nach unten orientieren muss. Nach der Nullnummer zuhause gegen Rosport am letzten Wochenende profitierte Strassen von einer relativ frühen Überzahl nach einer Ampelkarte gegen Petingens Martins (35.‘), um nach der Pause vier Tore zum 4:0-Auswärtssieg zu erzielen und wieder in die Spur zu finden.