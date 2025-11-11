Herinckx neuer Trainer in Mamer

Wie der FC Mamer 32 am späten Montagabend im Internet bekanntgab (s.u.), hat das Schlusslicht der BGL Ligue einen Nachfolger von Dean Léen gefunden, der vor einer Woche seinen Rücktritt eingereicht hatte.

Neuer Cheftrainer beim Aufsteiger wird Frédéric Herinckx, der nach Rodange und Mersch in Mamer seinen dritten Trainerposten im Großherzogtum übernehmen wird. Er wird von Quentin Testelin begleitet, der als Co-Trainer zum FC Mamer 32 kommt.