Herhalt verpasst besondere Geschichte mit dem SSV Berghausen Im ersten Entscheidungsspiel um die Relegation zum Bezirksliga-Klassenerhalt gibt es in Berghausen ein torloses Remis gegen Hackenberg. Sonntag steigt dort das Rückspiel, ein Elfmeterschießen ist möglich. Dann müssen wohl Reserve-Spieler aus der Sonne auf den Platz. von RP / Tobias Brücker · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Berghausen bangt um die Klasse – Foto: wilhelm gundlach

Der SSV Berghausen hat eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga verpasst. Im Heim- und damit dem Hinspiel der Entscheidungspartien um die Teilnahme an der Relegation gegen die SG Hackenberg trennten sich die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich und die Gäste ohne Tore. Für die beiden Kontrahenten geht es um die Duellmöglichkeit mit dem 1. FC Viersen und den damit verbundenen Ligaverbleib. Verloren haben die Berghausener irgendwie allerdings dennoch: Aufgrund eines unnötigen Platzverweises in einem insgesamt von Hektik geprägten Aufeinandertreffen fehlt ihnen mit Leon Cvetanovic ein wichtiger Baustein im Mittelfeld. Dementsprechend steht Dietrich vor dem Rückspiel am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Hackenberger Straße) vor erneuten Umbaumaßnahmen im ohnehin dünnen Kader.

Der Übungsleiter musste an der Seitenlinie innerlich vermerken, dass sowohl sein SSV als auch die gastierende Sportgemeinschaft die abgelaufene Saison wohl nicht ohne Grund im Tabellenkeller abgeschlossen haben. Noch dazu war den Akteuren auf dem Rasen die Wichtigkeit der Begegnung durchaus anzumerken. Dadurch entstand ein Spielfluss, der quasi nicht existierte. „Es war kein gutes Spiel“, gab Dietrich zu, „es war insgesamt nicht besonders hochwertig.“ Demnach prägten Zweikämpfe sowie daraus resultierende Fehlpässe das Geschehen. Nachdem sich Berghausen in der Anfangsviertelstunde und einem somit zerfahrenen Spiel als bessere Elf zeigte, konnte Hackenberg die Spielanteile durch vermehrte Aktivität seinerseits sodann ausgleichen. Erwähnenswerte Tormöglichkeiten gab es nicht. Die Gangart wird härter bis hin zu leicht unfair Im zweiten Abschnitt kam dann Fahrt auf – und mit Fahrt ist in erster Linie Hektik gemeint. Denn die Gangart beider Teams wurde härter bis hin zu leicht unfair. Daher nahmen die Diskussionen auf dem Feld minütlich zu. „Da haben wir uns auch nicht gut verhalten“, ordnete Dietrich ein, „wir haben das zu sehr angenommen.“ Infolgedessen beging seine Auswahl eine Reihe unnötiger Foulspiele. Aus zweien davon ging der Platzverweis von Cvetanovic hervor, der nach abermaligem regelwidrigen Einsteigen und seiner zweiten Gelben Karte vorzeitig unter die Dusche musste (78.). Dank der nun vorherrschenden Überzahl wurde Hackenberg mutiger und besser. SSV-Schlussmann Daniel Nellen hielt den Hausherren in dieser Phase die Null und sie so in der Begegnung.