Herget will den KFC Uerdingen auf Kurs bringen

Eine frühere Abwehr-Ikone des FC Bayer Uerdingen hat sich der Gruppe angeschlossen. So wird ab sofort Matthias Herget, der von 1982 bis 1989 für Bayer Uerdingen auf dem Platz stand und auch 39 Länderspiele für die DFB-Elf absolvierte, die Interessen der Gruppe vertreten. Er soll vor allem seine Erfahrungen im sportlichen Bereich einbringen. „Das ist schließlich auch das, was ich kann“, sagt Herget. „Ich freue mich sehr, dass es uns geglückt ist, Matthias von unserem Konzept zu überzeugen“, sagt Wieczorek.

Noch vor einem knappen Jahr hatte Herget kritisiert, dass es dem Verein nie daran gelegen war, die Ehemaligen mit einzubinden. „So hat man sich auseinandergelebt. Ich habe dennoch den Verein immer verfolgt, wohl aber mit einem weinenden Auge. Es ist schade, was hier in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Immer wieder ist man auf Fantastereien hereingefallen.“ Als er nun angesprochen worden sei, ob er sich vorstellen könne, zu helfen, habe er viel Wert darauf gelegt, dass es ein seriöser Weg sei. „Genau den sehe ich bei FuF“, so der heute 69-Jährige.

Herget spielte als Libero zwischen 1976 bis 1989 insgesamt 237 Mal für den VfL Bochum und Bayer Uerdingen in der Bundesliga. Dabei gelangen ihm 26 Trefer im deutschen Oberhaus. In der 2. Bundesliga absolvierte er für Rot-Weiss Essen, Bayer Uerdingen und den FC Schalke 04 insgesamt 196 Spiele und erzielte dabei 43 Tore. Für die DFB-Elf, mit der er 1986 in Mexiko Vize-Weltmeister wurde und 1988 an der Europameisterschaft im eigenen Land teilnahm, war er viermal erfolgreich.

Man müsse nun den Weg einer außerordentlichen Mitgliederversammlung bestreiten, betont Herget. Die „Freunde und Förderer“ bitten alle KFC-Mitglieder darum, dem Aufruf zur Beteiligung am Mitgliederbegehren zu folgen, um schnellstmöglich diese Versammlung zu erreichen. Auch Insolvenzverwalter Thomas Ellrich unterstütze diesen Weg. Die angedrohte Alternative sei die Abwicklung des Vereins, sollte es nicht schnell zu einem Ergebnis kommen.