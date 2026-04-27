Herger-Gala in Schwabach +++ Bucher Befreiungsschlag in letzter Minute Viererpack von Schwabachs Torjäger gegen Burgebrach +++ Buch siegt durch spätes Eigentor im Keller +++ Ammerthal lässt Röslau keine Chance von Marco Baumgartner · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Jahn Forchheim um Toptorjäger Patrick Hoffmann (links) sicherte mit einem 2:1 Siege gegen die Quelle Fürth den zweiten Platz ab. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der 31. Spieltag der Landesliga Nordost bot Spektakel pur. Während an der Tabellenspitze die DJK Ammerthal ihre Hausaufgaben im Fichtelgebirge souverän erledigte, feierte der TSV Nürnberg-Buch einen dramatischen Sieg im Abstiegskampf. In Schwabach überstrahlte ein Mann die gesamte Konkurrenz.

Was für eine Show im Schwabacher Stadion: Der SC 04 Schwabach fertigte den TSV Windeck Burgebrach mit 5:1 ab, wobei Yannis Herger zur alles überragenden Figur avancierte. Der Angreifer erzielte vier Treffer (28., 45.+1, 47., 62.) – zwei davon per Foulelfmeter. Philipp Hörnes (44.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste gesorgt, doch nach dem Seitenwechsel brachen bei Burgebrach alle Dämme. Benjamin Papp (65.) setzte den Schlusspunkt zum verdienten Heimsieg.

Im Duell zwischen dem 1. SC Feucht und dem Aufstiegsaspiranten Eintracht Münchberg sahen die Zuschauer ein packendes 2:2-Remis. Ein kurioses Eigentor von Petersson (14.) brachte die Gäste früh in Front, doch Cedric Drewanz (18.) antwortete postwendend. Lukas Köhler stellte per Foulelfmeter (23.) erneut auf Führung für die Eintracht, ehe Florian Dietz (73.) den umjubelten Ausgleich für Feucht markierte. In der hitzigen Nachspielzeit sah Feuchts Teukam Noumessi noch die Ampelkarte.

Die SpVgg Mögeldorf 2000 musste sich gegen den ASV Weisendorf mit einem 2:2 begnügen, obwohl man nach Toren von Vitalini (33.) und einem Eigentor durch Gröger (41.) bereits mit 2:0 führte. Weisendorf zeigte jedoch Moral: Ajdin Rastoder (59.) verkürzte, ehe Tim Fierus (76.) per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte. Weisendorf schob sich damit weiter ins gesicherte Mittelfeld vor.

Eine bittere Heimpleite musste der FSV Erlangen-Bruck beim 0:2 gegen den TSV 1860 Weißenburg hinnehmen. Die Gäste erwischten durch Alexander Morgenroth (3.) einen Traumstart. Bruck rannte in der Folge verzweifelt an, doch Robin Renner (71.) machte mit dem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie. Weißenburg sammelt damit extrem wichtige Punkte für den direkten Klassenerhalt.

Die SpVgg Jahn Forchheim festigte Rang zwei durch einen 2:1-Erfolg gegen die SG Quelle Fürth. Tim Basener (11.) brachte den Jahn früh auf Kurs, ehe ein Eigentor von Grigoriadis (60.) den Vorsprung verdoppelte. Die Quelle kam durch einen Handelfmeter von Kay Ramthun (69.) zwar noch einmal heran und agierte nach Gelb-Rot für Niklas Held (85.) in Überzahl, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen.

Ein dramatisches Kellerduell sahen 400 Zuschauer beim TSC Neuendettelsau gegen den TSV Nürnberg-Buch. Das Spiel war geprägt von Nervosität, bis in der 83. Minute das Unfassbare passierte: Ricardo Mountzouris unterlief ein Eigentor, das den Buchern den 1:0-Auswärtssieg bescherte. Buch verkürzt damit den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze massiv und schöpft neue Hoffnung.

Keine Blöße gab sich der Spitzenreiter DJK Ammerthal beim FC Vorwärts Röslau. Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg untermauerte die DJK ihre Aufstiegsambitionen. Simon Pirner (23., 36.) und Fabio Pirner (57., 77.) glänzten jeweils mit Doppelpacks. Michael Janner (35.) und Henrik Brüggen (86., FE) steuerten die weiteren Treffer zum Kantersieg beim feststehenden Absteiger bei.

In einem torreichen Schlagabtausch setzte sich der SV Buckenhofen mit 4:2 beim SV Gutenstetten-Steinachgrund durch. Mann des Spiels war zweifellos Tobias Lösel, der alle vier Treffer für die Gäste erzielte (6., 27., 64., 85.). Gutenstetten kam durch Niklas Rückel (58., 83.) und Yannick Zunder (89.) zwar immer wieder heran, konnte die individuelle Klasse von Lösel an diesem Tag jedoch nicht verteidigen.