Herford verliert Spitzenplätze aus den Augen – FCO schlägt Lohe

Der erste Saisonsieg am vergangenen Spieltag sollte der Startschuss sein, eine Woche später ist der SC Herford wieder in der Realität angekommen. Der ambitionierte Sport-Club zuhause gegen den SV Heide Paderborn (2:3) die zweite Saisonniederlage und offenbarte besonders in der Defensive ihre Schwierigkeiten, sodass auch der Doppelpack von Markus Esko am Ende nicht belohnt wurde.
"Ich will dem Team den Willen nicht absprechen, aber es war hinten ein kollektiv rabenschwarzer Tag. Wir haben defensiv keine Stabilität reinbekommen und Darwin Lange und Mike Franz nicht in den Griff gekriegt. Man hat gemerkt, dass es hinten eine Notbesetzung war, nachdem uns sechs Leute nicht zur Verfügung standen – mit Pascal Widdecke musste ein wichtiger Mann nach dem Warmmachen noch mit einer Zerrung passen. Letztlich sind wir aber an unseren eigenen Fehlern gescheitert", sagte Herfords Trainer Tim Daseking der "Neuen Westfälischen".
Auf Platz zehn abgerutscht ist der Abstand für den SC Herford auf die Tabellenführung schon auf acht Punkte angewachsen. Die haben weiterhin die SF DJK Mastbruch inne, die sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 4:3 gegen den Hövelhofer SV durchsetzen konnten. Dabei machten es die Grün-Weißen aber zum Schluss noch einmal spannend und ließen die Gäste nach 4:1-Führung noch auf ein Tor herankommen.
Ungeschlagen sind weiterhin auch der FC RW Kirchlengern, der bereits am Freitagabend den Delbrücker SC mit 3:1 schlagen konnte, und der FC Bad Oeynhausen, der vor über 400 Zuschauern das Derby beim TuS Lohe für sich entscheiden konnte. Joscha Kachel erzielte in der 56. Minute den Treffer des Tages.
Nicht nur den ersten Saisonsieg sondern auch den ersten Landesliga-Sieg seit sieben Jahren feierte an diesem Spieltag der BV Bad Lippspringe, der gegen Mitaufsteiger FC Lübbecke nichts anbrennen ließ und einen 4:0-Heimerfolg feiern durfte. Neben Lübbecke muss auch der 1. FC Nieheim noch auf den ersten Sieg warten. Die Mannschaft von Schalke-Legende Jörg Böhme kassierte beim Post TSV Detmold (1:5) die nächste herbe Niederlage.
Komplettiert wurde der 5. Spieltag vom 1:1-Remis zwischen dem SV Avenwedde und dem VfB Schloß Holte und dem klaren 3:0-Sieg des TuS Dornberg, der nun auf Platz vier vorgerückt ist, über den SVKT 07 Minden.
6. Spieltag
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - TuS Lohe
So., 14.09.25 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Post TSV Detmold
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Nieheim - BV Bad Lippspringe
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Lübbecke - SC Herford
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - TuS Dornberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Delbrücker SC
So., 14.09.25 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SV Avenwedde
So., 14.09.25 15:45 Uhr RW Kirchlengern - SF DJK Mastbruch
BV Bad Lippspringe – FC Lübbecke 4:0
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Sebastian Woitzyk, Jan-Steven Erisa (69. Dilberin Leandro Tuncel), Dino Nesic, Paul Nitsch, Anton Günter (79. Can Burak Altun), Jan Schlenger, Markus Witmann (88. Mohamed Lamine Soumah), Maurice Malak (69. Viktor Thomas), Adebola Adejoju, Noel Hirschberg (79. Davide Ayena) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
FC Lübbecke: David Wiens, Dino Pandur (46. Konstantin Struck), Simar Ekinci, Samir Bouachria, Can Metin Moelle, Shaalan Khairi (46. Sven Redetzky), Ersan Keser, Kalo Önen (46. Luca David Steinhof), Jeger Khuin Hamid Ghanem (66. Moreno Antonio Siedler), David Mabudu (76. Robert Wiens), Walat Houra - Trainer: Julian Mühlenweg - Trainer: Nils Mühlenweg
Schiedsrichter: Kilian Krämer - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Markus Witmann (36.), 2:0 Noel Hirschberg (54.), 3:0 Noel Hirschberg (74.), 4:0 Davide Ayena (90.+1)
TuS Lohe – FC Bad Oeynhausen 0:1
TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Timo Grewe, Emirhan Tasci (66. Peywan Yüsün), Jan Marten Schmitz (80. Laurenz Wölfing), Jan Eckert (80. Stefan Langemann), Maximilian Kaspar (62. Denis Kameric), Robin Leo Faulstich, Adrian Mavretic, Lino Salle - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Fabian Richter, Kevin Reimer, Felix Ostsieker, Dominik Moskvin, Robin Reimer (90. Selim Alexander Kürümüs), Betim Sahitaj (81. Patrick Rosenberg), Joscha Kachel, Kai Adrian (75. Kjell Elias Soll), Felix Brinkmann (83. Timo Mühlmeier), Gerhard Kwarteng (88. Moritz Tiemann) - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp - Trainer: Maximilian Gierasinski
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 407
Tore: 0:1 Joscha Kachel (56.)
SV Avenwedde – VfB Schloß Holte 1:1
SV Avenwedde: Christopher Niehaus, Patrick Plucinski, Hannes Braun, Riek Jürgen Ehlers, Sven Oberschelp (75. Dwain Henry Junior Osaigbovo), Ugur Pamuk (20. Chukwuka Junior Nwakamma), Turgay Dundar, Leard Hasani (84. Joona Querober), Kevin Alessandro Matulin (75. Filippo Matteo Niemetz), Tunay Mert Kutluhan, Nico Schürmann - Trainer: Edin Mujala - Trainer: Patrick Plucinski - Trainer: Miron Tadic
VfB Schloß Holte: Nils Leistner, Robin Hofmann, Robin Brummel, Kevin Schubert, Henrik Gievert, Kevin Klippenstein (94. Justin Henderson), Maximilian Ulrich (87. Lars Pfeiffer), Paul Friesen (92. Daniel Fröse), Bastian Just, Sören Brandy (80. Milo Friedrich), Leon Klippenstein (62. Manuel Giebel) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
Schiedsrichter: Daniel Riedel - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Sören Brandy (44.), 1:1 Leard Hasani (45.)
Gelb-Rot: Henrik Gievert (45./VfB Schloß Holte/Ballgewinn durch Kutluhan...wird festgehalten. Gievert hatte bereits Gelb und muss vorzeitig runter)
TuS Dornberg – SVKT 07 Minden 3:0
TuS Dornberg: Joschka Leier, Rene Schäfer, Julian Stühmeier (8. Elias Morgenroth), Max Bartels, Dominik Kuck (82. Pascal Pytlik), Mitja Schierbaum, Jannis Bölt, Boris Glaveski, Henri Ernst (67. Charley Achtereekte), Clemens Bachmann (85. Kevin Vata), Nick Mdoreuli (67. Felix Gerner) - Trainer: Jens Horstmann - Trainer: Maxine Birker - Trainer: Michael Zozmann
SVKT 07 Minden: Emil Liecker, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Anis Zouabi, Jannis Springer (67. Ole Mattis Wöbking), Lasse Haakon Kellermeier (64. Joel Jamil Rabenhorst), Jason Remo Munker (90. Lasse Wesemann), Jan Rekling, Malte Lüken, Julian Harzmeier (47. Tom Mülmenstädt), Timon Henry Bredemeier (46. Batuhan Pehlivan) - Trainer: Jens Meier
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 76
Tore: 1:0 Boris Glaveski (26.), 2:0 Clemens Bachmann (27.), 3:0 Henri Ernst (63.)
SC Herford – SV Heide Paderborn 2:3
SC Herford: Dafe Nana, Julian Czaja (65. Erik Esko), Tufan Ucar (83. Mohamed Ali), Stojan Stojcevski, Sinan Ekinci (70. Ioannis Tsingos), Vitali Tichomirov, Lennart Wehmhöner (74. Tim Libor), Danylo Tsehelniy (91. Ronack Roy Derbas), Ilias Illig, Markus Esko, Stepan Hobrei - Trainer: Marcel-Amary Höcker - Trainer: Tim Daseking
SV Heide Paderborn: Daryoush Hosseini, Jon Jakobsmeyer (70. Aron Bracke), Mohamad Basel Kawakbi, Christian Strohdiek, Gianluca Mazza, Lucas Kleine-Hollenhorst, Robin Ens, Ahmad Mubin Bakteari (87. Nils Balke), Darwin Lange, Mike Franz, Frederik Ewe - Trainer: Björn Schmidt
Schiedsrichter: Nils Schladitz (Minden) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Markus Esko (30.), 1:1 Darwin Lange (48.), 2:1 Markus Esko (49.), 2:2 Mike Franz (52.), 2:3 Frederik Ewe (69.)
Gelb-Rot: Gianluca Mazza (88./SV Heide Paderborn/)
Post TSV Detmold – FC Nieheim 5:1
Post TSV Detmold: Tim Bukowski, Lennard Schröder, Zalem Özmen, Thomas Stirz, Erik Bormatkov (60. Enis Cömert), Leon Hellmeier (76. Merlin Dalbke), Maximilian Reckendorf, Lasse Weise (68. Marios Aliprasitis), Jakob Oborowski (60. Philip Wichmann), Julian Jobstmeier (76. Joel Weber), Marius Seipt - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Alex Hopp, Matti Rohde, Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie, Dirk Büsse, Marius Bockelkamp, Linus Herwing, Tobias Puhl, Lukas Stamm (54. Finn Versen), Florent Berisha, Arian Berisha - Trainer: Jörg Böhme - Trainer: Richard Soethe
Schiedsrichter: Louis Kensok - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marius Seipt (1.), 2:0 Marius Seipt (6.), 3:0 Julian Jobstmeier (14.), 3:1 Tobias Puhl (16.), 4:1 Julian Jobstmeier (74.), 5:1 Maximilian Reckendorf (89.)
SF DJK Mastbruch – Hövelhofer SV 4:3
SF DJK Mastbruch: Mika Schulmeister, Dennis Fortak, Tim Heggemann, Luis Canetto (12. Jan Biermann), Sven Kröger (80. Samjuel Heim), Torben Hartmann (75. Nico Rellensmann), Frederik Witte, Sergio Taveira Pinto, Fynn Peters, Paul-Frederik Artelt (90. Jannik Schmidt), Julius Brinkmann (66. Abdallah Alkader) - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
Hövelhofer SV: Finn Ickler, Azad Dogan, Julian Galas (58. Benard Imeri), Nick Schröder, Deniz Poyraz (86. Jordan Tcheugoue), Berat Turan (62. Lorik Berisha), Kamil Can Sapli (75. Sebastian Laigle), Felix Lippold (58. Paul Henkenjohann), Julian Liemke, Tobias May, Noah Arthur Melzer - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
Schiedsrichter: Dominik Kapetschny - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Julius Brinkmann (10. Foulelfmeter), 1:1 Tobias May (16.), 2:1 Fynn Peters (26.), 3:1 Julius Brinkmann (41.), 4:1 Paul-Frederik Artelt (62.), 4:2 Noah Arthur Melzer (64.), 4:3 Julian Liemke (86.)
Delbrücker SC – RW Kirchlengern 1:3
Delbrücker SC: Marvin Meier, Tobias Henksmeier (64. Godslove Onyedikachi Anyanwu), Justin Reineke (85. Luc Treffon), Levin Borgmeier, Lukas Mehn (85. Juliano Redouane Meyer), Fabian Engelbrecht, Nils Kautschor (75. Moussa Conde), Hasan Dere, Tobias Heering, Lukas Hartmann, Radu Nicolae Prepelita (75. Jeremy Franz) - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Dennis Quirin, Julian Marten, Sebastian Müller, Artem Panasenkov, Julian Zähler (90. Emil Elias Grund), Altan Dincdemir (62. Merlin Bachmann), Benedikt Valldorf, Daniel Urban (88. Loui Sewing), Lennard Wüllner, Levin Güzelel (79. Omar Khaled) - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
Schiedsrichter: Hendrik Rottkord - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lennard Wüllner (24.), 1:1 Radu Nicolae Prepelita (25.), 1:2 Daniel Urban (29.), 1:3 Lennard Wüllner (48.)