Herford verliert Spitzenplätze aus den Augen – FCO schlägt Lohe

Die SF DJK Mastbruch haben ihre Tabellenführung erfolgreich verteidigt. – Foto: Christian Bunge

Der erste Saisonsieg am vergangenen Spieltag sollte der Startschuss sein, eine Woche später ist der SC Herford wieder in der Realität angekommen. Der ambitionierte Sport-Club zuhause gegen den SV Heide Paderborn (2:3) die zweite Saisonniederlage und offenbarte besonders in der Defensive ihre Schwierigkeiten, sodass auch der Doppelpack von Markus Esko am Ende nicht belohnt wurde.

"Ich will dem Team den Willen nicht absprechen, aber es war hinten ein kollektiv rabenschwarzer Tag. Wir haben defensiv keine Stabilität reinbekommen und Darwin Lange und Mike Franz nicht in den Griff gekriegt. Man hat gemerkt, dass es hinten eine Notbesetzung war, nachdem uns sechs Leute nicht zur Verfügung standen – mit Pascal Widdecke musste ein wichtiger Mann nach dem Warmmachen noch mit einer Zerrung passen. Letztlich sind wir aber an unseren eigenen Fehlern gescheitert", sagte Herfords Trainer Tim Daseking der "Neuen Westfälischen". Auf Platz zehn abgerutscht ist der Abstand für den SC Herford auf die Tabellenführung schon auf acht Punkte angewachsen. Die haben weiterhin die SF DJK Mastbruch inne, die sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 4:3 gegen den Hövelhofer SV durchsetzen konnten. Dabei machten es die Grün-Weißen aber zum Schluss noch einmal spannend und ließen die Gäste nach 4:1-Führung noch auf ein Tor herankommen.