Here we go! ++++ Trainer-Duo für die Saison 2026/2027 offiziell ++++

Wir freuen uns, euch endlich verkünden zu dürfen, wie die Trainerpaarung unserer „Ersten“ zur neuen Saison aussieht.
Chefcoach Stefan Schmidl bleibt dem Verein weiterhin treu und geht damit in seine vierte komplette Saison an der Seitenlinie.
Nachdem Franz Wianski bereits frühzeitig seinen Abschied angekündigt hatte, führte unser sportlicher Leiter Christian Rütsch intensive Gespräche, wer künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers übernehmen könnte.
Dabei kristallisierte sich eine Konstellation heraus, die für alle Seiten als perfekte Lösung gilt:
Marcel Truntschka „wechselt“ aus der sportlichen Leitung ins Trainergeschäft und übernimmt künftig eine neue, aber genauso verantwortungsvolle Rolle als Spielertrainer.
Sportlich ist Marcel seit Jahren eine absolute Führungsfigur und Leistungsträger unserer Mannschaft und hat mit seinen Leistungen natürlich auch außerhalb Indersdorfs und der Kreisklasse Begehrlichkeiten geweckt.
Nun gilt es jedoch, in der aktuellen Konstellation den maximalen Ertrag aus der bislang sehr erfolgreichen Saison zu ziehen. 💪🏽