Here we go! ++++ Trainer-Duo für die Saison 2026/2027 offiziell ++++

Wir freuen uns, euch endlich verkünden zu dürfen, wie die Trainerpaarung unserer „Ersten“ zur neuen Saison aussieht.

Chefcoach Stefan Schmidl bleibt dem Verein weiterhin treu und geht damit in seine vierte komplette Saison an der Seitenlinie.

Nachdem Franz Wianski bereits frühzeitig seinen Abschied angekündigt hatte, führte unser sportlicher Leiter Christian Rütsch intensive Gespräche, wer künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers übernehmen könnte.

Dabei kristallisierte sich eine Konstellation heraus, die für alle Seiten als perfekte Lösung gilt: