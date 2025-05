Herdling verlängert

Der SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Kai Herdling, bisheriger Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung, verlängert. Der 40-jährige Ex-Bundesligaprofi wird künftig als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) fungieren und damit eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Jugendabteilung übernehmen.

Herdling wechselte im Sommer 2024 zum Traditionsverein und bleibt nun an den SV Waldhof gebunden. Parallel zur Vertragsverlängerung hat der Club dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sämtliche Unterlagen für die Lizenzierung als Nachwuchsleistungszentrum übermittelt.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins", so Kai Herdling. "Im vergangenen Jahr konnten wir bereits viele strukturelle Verbesserungen umsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Rahmen der Anerkennung viele wichtige Schritte in die Wege geleitet haben und so zukünftig die Nachwuchsförderung beim SV Waldhof auf ein neues Niveau heben können."