Angestrengtes Lächeln: Patzer der Hachinger um Seppi Welzmüller.

Herbsttitel wackelt! Hachings Serie reißt in Rain - Kickers makellos 18. Spieltag - Samstag: Hankofen mit "Wille und Mentalität" zum 2:0 in Fürth +++ Schnüdel und die Viktoria verpassen Dreier im Traditionsduell +++ Pipinsrieds Frühstarter packen Burghausen +++ Vilzing gewinnt wieder!

Es wird wieder richtig spannend an der Regionalliga-Tabellenspitze! Nach dem Patzer der SpVgg Unterhaching zu Gast in Rain am Lech rücken die Würzburger Kickers einen Spieltag vor Ende der Hinserie den Hachingern bis auf einen Zähler auf die Pelle! So liefen die Partien des Samstag-Nachmittags...





Siegesserie gerissen! Spitzenreiter Unterhaching hat nach sechs Siegen in Serie Federn gelassen! Der Primus wird doch nicht so knapp vor Ende der Hinserie noch von Rang eins purzeln!? Ausgerechnet beim Rangvorletzen in Rain reichte es für die Elf von Sandro Wagner nur zu einer letztlich gar nicht unverdienten Punkteteilung. Zwar kassierten die Blumenstädter gleich bei erster Gelegenheit das 0:1 - TSV-Keeper Fabian Eutinger verschätzte sich bei einer Flanke in den Strafraum und Mathias Fetsch köpfte über den Schlussmann hinweg ins leere Tor ein. Haching hatte zwar über weite Strecken mehr vom Spiel, doch nach zahlreichen Unterbrechungen verloren die Hachinger mehr und mehr den Spielfluss und Kevin Gutia traf in Minute 75 per Drehschuss ins lange Eck. Nix war's mit dem siebten Sieg in Serie. Der Rückstand auf die Würzburger Kickers beträgt nur noch einen Zähler....





...weil, ja weil, die Kickers zu Gast in Aubstadt so gar nix anbrennen ließen. Souverän mit 3:0 setzte sich der Drittliga-Absteiger im Grabfeld durch. Auch weil die "Abschter" vor der gegnerischen Kiste viel zu ineffizient agierten. Peter Kurzweg brachte den FWK in Minute 17 in Führung. Ivan Franjic flankt nach einer misslungenen Ecke von rechts, Kurzweg aus nächster Nähe per Kopf zum 0:1. Und nur fünf Minuten später nutzten die Kickers einen Abwehrfehler des TSV, Junge-Abiol im Zwei-gegen-Eins quer auf Saliou Sané - 0:2 (22.). Aubstadt agierte weiter glücklos, Tim Hüttl kassierte in Minute 76 nach einer Notbremse an Junge-Abiol glatt Rot und Ivan Franjic versenkte den fälligen Freistoß aus 18m direkt zum 0:3-Endstand!





"Endlich" wieder ein Hankofener Sieg nach zwei Niederlagen hintereinander. Heribert Ketterl ist deshalb eigenen Aussagen unmittelbar nach der Partie etwas durcheinander. Doch selbst im emotionalen Ausnahmezustand nach dem 2:0-Auswärtserfolg der SpVgg Hankofen-Hailing bei der SpVgg Greuther Fürth II beweist der erfahrene Coach Weitblick. "Dieser Sieg war heute enorm wichtig. Nicht nur wegen den zwei Pleiten zuletzt. Sondern vor allem deshalb, weil mit Aubstadt und Würzburg zwei harte Aufgaben folgen. Aus dem Spiel heraus ist Fürth zu keiner Chance gekommen", stellt Ketterl fest. "Wir haben uns mit Wille und Mentalität diesen Sieg verdient. Und dieser Dreier ist für unseren Flow absolut wichtig. So konnten wir die hinteren Teams auf Distanz halten, ehe es nun gegen Topteams geht."

Viele Fouls, wenig Spielfluss. Und wenig Effizienz - auf beiden Seiten. Sowohl die "Schnüdel" als auch die "Viktoria" hätten sich im unterfränkischen Traditionsduell die drei Punkte vorgenommen, aber beide bleiben nach diesem 1:1 im gesicherten Tabellenmittelfeld "kleben". Sekunden vorm Pausengang ließ Benedict Laverty seinen Gegenspieler stehen, umkurvte den Keeper und lochte ein zum 0:1 (44.). Doch die Schweinfurter Antwort folgte prompt. Adam Jabiri - der Goalgetter vom Dienst - über links in den Strafraum, ins lange Eck verwandelt (50.).











Der FCPi holt den Dreier in Burghausen! Und fügt den Wackerianern die erst zweite Heimpleite zu. Und das geht aufgrund der starken Pipinsrieder ersten Spielhälfte total in Ordnung. Erst nach dem Seitentausch tauten die Wackerianer auf, kamen aber nur zum Anschlusstreffer per Super-Konter über Thomas Winklbauer und Kenneth Sigl, der Schlussmann Felix Thiel sehenswert überwand (66.). Aber Pipinsried machte in Halbzeit eins eben den einen Treffer mehr: Belmin Idrizovic völlig unbedrängt zum 0:1 (9.), Faton Dzemailji über links durchgesetzt und ansatzlos unter die Latte gehämmert (32.)!

Torfestival in Heimstetten! Aber der Start gehörte eben den Eichstättern! Und nach der frühen Ampelkarte gegen Robert Manole (42.) dominierte der VfB die Partie, gegen sich dennoch nie aufgebende "Hoaschdenga". Die Vorentscheidung fiel bereits nach ner Viertelstunde. Heimstetten kann nach Einwurf nicht klären, Sebastian Graßl sagte Danke (6.)! Den nächsten Abwehrfehler nutzte Fabian Eberle aus Kurzdistanz zum 0:2. Zwar kam Heimstetten per Strafstoß von Lukas Riglewski zum schnellen Anschluss (19.). Doch nach der Ampelkarte war Eichstätt in Überzahl spätestens nach Eberles-Elfmetertreffer in Minute 56 auf der Siegerstraße!