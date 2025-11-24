– Foto: Nicole Seidl

HERBSTRUNDE 2025: FÜNF BOL-TEAMS ZEIGEN HERAUSRAGENDE LEISTUNGEN

Die JFG Schwarze Laber bestätigt in der Herbstrunde 2025 eindrucksvoll ihre Rolle als führender Nachwuchsverbund der Region. Mit fünf Mannschaften in der Bezirksoberliga – A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend und den B-Juniorinnen – stellt die JFG eine sportliche Leistungsbreite, die in der Oberpfalz herausragt und auf die gesamte Region von Parsberg über Beratzhausen, Lupburg, Oberpfraundorf und Hohenfels bis Hörmannsdorf ausstrahlt. Die A-Jugend von Gerhard Mulzer und Christian Tischler beendete die Herbstrunde auf einem starken 4. Tabellenplatz und befindet sich damit klar im oberen Leistungsfeld der Bezirksoberliga. Trainer Gerhard Mulzer betont: „Platz vier ist ein sehr gutes Ergebnis. Wir spielen hier gegen starke Gegner und sind absolut konkurrenzfähig. Ohne die JFG gäbe es diesen BOL-Standort bei uns nicht. Die Jungs arbeiten hervorragend.“

Auch die B-Jugend unter Wolfgang Lassleben und Mathias Scheuerer zeigte eine konstant starke Vorrunde und schloss die erste Saisonhälfte ebenfalls auf Platz 4 der Bezirksoberliga ab. Wolfgang Lassleben fasst zusammen: „Wir spielen eine stabile Saison. Platz vier zeigt, dass wir uns im oberen Drittel eingerichtet haben. Das geht nur, weil die JFG seit Jahren sauber strukturiert Talente aus der ganzen Region zusammenführt.“ Die C-Jugend von Mario Lipperer, Holger Münchsmeier und Malcolm Kamara gehört zu den Topteams der Liga und überwintert auf einem herausragenden 2. Platz der Bezirksoberliga. Lipperer erklärt: „Platz zwei ist absolut verdient. Die Mannschaft zeigt Woche für Woche, wie viel Potenzial in diesem Jahrgang steckt. Ohne die JFG-Struktur würde kein Verein alleine dieses Niveau erreichen.“