„Herbstrausch“: Streicheleinheiten für Körper und Seele Saunaevents 2025 in der Vulkaneifel Therme Bad Bertrich

Wenn die Tage kürzer werden und die Natur in leuchtenden Herbstfarben erstrahlt, lädt die Vulkaneifel Therme Bad Bertrich zu einem ganz besonderen Erlebnis ein: dem Sauna-Event „Herbstrausch“ am 17. September 2025.

Sauna-Event „Herbstrausch“: Das Programm Von 9 bis 22 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher am 17. September in der Vulkaneifel Therme Bad Bertrich ein abwechslungsreiches Programm, das Körper und Geist gleichermaßen anspricht – von vitalisierenden Aufgüssen bis zu meditativen Ritualen.

Die Gäste können sich auf ein vielseitiges Erlebnis freuen: Show-Aufgüsse mit stimmungsvollen Düften und Lichtspielen in den Themensaunen,

Aqua-Fitness im Thermalwasser-Außenbecken, das zugleich aktiviert und entspannt,

Räucherrituale zur energetischen Reinigung, die einen Hauch von Mystik versprühen,

sowie eine wohltuende Honiganwendung, die Haut und Sinne verwöhnt.

Jeder Programmpunkt ist darauf ausgerichtet, die besondere Atmosphäre der Vulkaneifel Therme noch intensiver erlebbar zu machen. 👉 Das sind unsere Sauna-Angebote

Die Saunalandschaft – Auf den Spuren des Vulkanismus Die Saunalandschaft der Vulkaneifel Therme ist weit über die Region hinaus bekannt und wurde vom Deutschen Saunabund mit dem Premium-Siegel ausgezeichnet. Kein Wunder: Hier verbindet sich das Beste aus Natur, Tradition und Moderne. Von der mystisch anmutenden Lavalichtsauna über die urige Eifelhüttensauna bis hin zur Panoramasauna mit Blick über Bad Bertrich – jede Sauna hat ihre eigene Atmosphäre. Der großzügige Saunagarten mit Thermalwasser-Außenbecken, gemütlichen Ruheräumen und einer Galerie zum Träumen macht den Aufenthalt perfekt.

Innen- und Außensaunen – Alles, was das Herz begehrt Im Innenbereich erwarten die Gäste die Schiefersauna (90°C) mit wechselnden Aufgüssen, die sanftere Lavalichtsauna (60°C) mit Farb- und Lichteffekten sowie das Dampfbad (50°C), das die Atemwege befreit und Haut und Haare revitalisiert. Ergänzt wird das Angebot durch Tauchbecken, Kaminzimmer und Leseecke. Im Außenbereich stehen gleich mehrere Highlights bereit: Die Vulkansauna (100°C) für echte Hitzefans, die Eifelhüttensauna (90°C) mit rustikalem Flair, die Panoramasauna (90°C) mit Ausblick über Ort und Therme sowie die Vulcanusschmiede (80°C), in der Düfte aus dem Kupferkessel für besondere Erlebnisse sorgen.

Aufgüsse und Rituale - Im Rhythmus der Jahreszeiten Ganz nach dem Motto „Stetig ist der Wandel“ wechseln die Aufgüsse regelmäßig und sind den Jahreszeiten angepasst. Besucher dürfen sich auf ein immer wieder neues Zusammenspiel von Düften, Wärme und Ritualen freuen. Der aktuelle Aufgussplan ist vor Ort an der Kasse oder im Saunabereich einsehbar. Auf einen Blick