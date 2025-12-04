 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der VfR spielt gegen den Tabellenführer.
Der VfR spielt gegen den Tabellenführer. – Foto: Michael Werner

Herbstmeisterschaft vor Augen: Hirschkamp vor Topspiel gegen VfR 08

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Gleich zwei Kracherspiele stehen zum 16. Spieltag an. Tabellenführer 1. FC Hirschkamp empfängt den VfR 08 Oberhausen, der SC Buschhausen bekommt es mit dem FC Welheim zu tun.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Die Top vier machen es unter sich aus. Entsprechend stehen zwei Duelle vom Besten an, was die Kreisliga A in Oberhausen-Bottrop derzeit zu bieten hat. Dabei muss auch die ein oder andere Serie reißen. So bekommt es der VfR 08 Oberhausen mit sieben Siegen in Serie mit der furiosen Offensive von Tabellenführer 1. FC Hirschkamp zu tun. Auch das Team von Bahjat Amine gab seit sieben Partien keinen Punkt mehr ab. Noch besser läuft es derzeit für den FC Welheim, der seit acht Spielen stets als Sieger vom Platz gegangen ist, sich nun aber gegen den Tabellenzweiten SC Buschhausen beweisen muss. Unterdessen kommt es auch im Tabellenkeller zu einem Kracher. Mit dem BV Osterfeld und dem VfR 08 II treffen nämlich die zwei am schwächsten platzierten Teams der Liga aufeinander.

So läuft der 16. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:00

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:00

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:00

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00live

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00

So., 07.12.2025, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
13:00

So., 07.12.2025, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
13:15

Das ist der nächste Spieltag


17. Spieltag
12.12.25 SV Adler Osterfeld - SC Buschhausen 1912 II
12.12.25 Glück-Auf Sterkrade - SC Buschhausen 1912
13.12.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - DJK Arminia Klosterhardt II
13.12.25 SV Sarajevo Oberhausen - 1. FC Hirschkamp
14.12.25 VfR 08 Oberhausen II - TB Oberhausen 1889
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - FC Sterkrade 72
14.12.25 FC Welheim - TSV Safakspor Oberhausen
14.12.25 VfR 08 Oberhausen - BV Osterfeld 1919

