Herbstmeisterschaft vor Augen: Hirschkamp vor Topspiel gegen VfR 08

Die Top vier machen es unter sich aus. Entsprechend stehen zwei Duelle vom Besten an, was die Kreisliga A in Oberhausen-Bottrop derzeit zu bieten hat. Dabei muss auch die ein oder andere Serie reißen. So bekommt es der VfR 08 Oberhausen mit sieben Siegen in Serie mit der furiosen Offensive von Tabellenführer 1. FC Hirschkamp zu tun. Auch das Team von Bahjat Amine gab seit sieben Partien keinen Punkt mehr ab. Noch besser läuft es derzeit für den FC Welheim, der seit acht Spielen stets als Sieger vom Platz gegangen ist, sich nun aber gegen den Tabellenzweiten SC Buschhausen beweisen muss. Unterdessen kommt es auch im Tabellenkeller zu einem Kracher. Mit dem BV Osterfeld und dem VfR 08 II treffen nämlich die zwei am schwächsten platzierten Teams der Liga aufeinander.