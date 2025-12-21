Zwischen Viktoria Köln und dem MSV Duisburg gab es ein umkämpftes Duell. – Foto: Markus Verwimp

Herbstmeisterschaft verpasst: Remis zwischen Duisburg und Köln 3. Liga: Im letzten Spiel des Jahres blieb dem MSV Duisburg ein Sieg verwehrt. Bei Viktoria Köln gab es nach kampfbetonten 90 Minuten ein torloses Unentschieden.

Im Jahresfinale führte es den MSV Duisburg in der 3. Liga zu Viktoria Köln. Begleitet von mehr als 5.000 Fans, die gleich zu Beginn ein Feuerwerk abbrannten, ging es für die Zebras am letzten Spieltag der Hinrunde um nicht weniger als die Herbstmeisterschaft. Ohne fußballerische Leckerbissen entwickelte sich zwischen beiden Mannschaften ein Kampf-Spiel, an dessen Ende kein Sieger feststand.

Der Startschuss für die Begegnung fiel auf den Rängen. Ein vorgezogenes Silvester-Feuerwerk gab es von Seiten des Duisburger Anhangs. Nachdem zunächst blauer Rauch in den Himmel stieg, wurde das Bild von Feuerwerksbatterien in blau und weiß abgerundet. Auf dem Platz waren beide Mannschaften gleich präsent. Ohne klare Torchance, aber stets auf der Lauer nach der Lücke in der Defensive des Gegners starteten die Teams in das Jahresfinale. Besonders die Kölner pressten früh und unterbanden so zunächst ein kontrolliertes Aufbauspiel der Gäste. Überraschend rutschte der Ball nach 16 Spielminuten im Strafraum zu Lex-Tyger Lobinger durch, doch der Kölner Offensivspieler war so perplex, dass das Spielgerät von ihm nur abprallte und MSV-Keeper Max Braune die Situation entschärfen konnte. In der Folge blieben zwingende Torchancen ein rares Gut. Conor Noß versuchte es für Duisburg mit einem schnellen Lauf über die linke Seite, sein Schuss aus spitzem Winkel stellte Viktoria-Schnapper Arne Schulz aber vor keine allzu große Herausforderung (28.). Hitzig wurde es hauptsächlich bei durchaus diskussionswürdigen Pfiffen des Unparteiischen. Mehrere klare Fouls ahndete er nicht, was MSV-Co-Trainer Marvin Höner eine Verwarnung einbrachte, nachdem er sich zu deutlich beschwerte. Erneut gefährlich wurde es, als Noß ein weiteres Mal durchstartete und in der Mitte Christian Viet erblickte. Ein Verteidiger ging dazwischen und hinderte den Duisburger Spielmacher am Abschluss (31.). Mit einem verunglückten Schuss von Lobinger kurz vor der Pause fand dann ein weitestgehend schwacher erster Durchgang sein Ende (42).