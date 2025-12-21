Herbstmeisterschaft verpasst: Remis zwischen Duisburg und Köln

Im Jahresfinale führte es den MSV Duisburg in der 3. Liga zu Viktoria Köln. Begleitet von mehr als 5.000 Fans, die gleich zu Beginn ein Feuerwerk abbrannten, ging es für die Zebras am letzten Spieltag der Hinrunde um nicht weniger als die Herbstmeisterschaft. Ohne fußballerische Leckerbissen entwickelte sich zwischen beiden Mannschaften ein Kampf-Spiel, an dessen Ende kein Sieger feststand.
Der Startschuss für die Begegnung fiel auf den Rängen. Ein vorgezogenes Silvester-Feuerwerk gab es von Seiten des Duisburger Anhangs. Nachdem zunächst blauer Rauch in den Himmel stieg, wurde das Bild von Feuerwerksbatterien in blau und weiß abgerundet. Auf dem Platz waren beide Mannschaften gleich präsent. Ohne klare Torchance, aber stets auf der Lauer nach der Lücke in der Defensive des Gegners starteten die Teams in das Jahresfinale. Besonders die Kölner pressten früh und unterbanden so zunächst ein kontrolliertes Aufbauspiel der Gäste. Überraschend rutschte der Ball nach 16 Spielminuten im Strafraum zu Lex-Tyger Lobinger durch, doch der Kölner Offensivspieler war so perplex, dass das Spielgerät von ihm nur abprallte und MSV-Keeper Max Braune die Situation entschärfen konnte.
In der Folge blieben zwingende Torchancen ein rares Gut. Conor Noß versuchte es für Duisburg mit einem schnellen Lauf über die linke Seite, sein Schuss aus spitzem Winkel stellte Viktoria-Schnapper Arne Schulz aber vor keine allzu große Herausforderung (28.). Hitzig wurde es hauptsächlich bei durchaus diskussionswürdigen Pfiffen des Unparteiischen. Mehrere klare Fouls ahndete er nicht, was MSV-Co-Trainer Marvin Höner eine Verwarnung einbrachte, nachdem er sich zu deutlich beschwerte. Erneut gefährlich wurde es, als Noß ein weiteres Mal durchstartete und in der Mitte Christian Viet erblickte. Ein Verteidiger ging dazwischen und hinderte den Duisburger Spielmacher am Abschluss (31.). Mit einem verunglückten Schuss von Lobinger kurz vor der Pause fand dann ein weitestgehend schwacher erster Durchgang sein Ende (42).
In der Pause reagierte MSV-Coach Dietmar Hirsch und brachte Patrick Sussek für Florian Egerer. Der Neue brachte gleich Schwung rein, wenngleich er in seinen ersten Aktionen die Gegenspieler noch nicht abschütteln konnte. Die beste Gelegenheit bis dahin hatten allerdings die Gastgeber. Am zweiten Pfosten lauerte Simon Handle und er bekam dort auch den Ball. Aus kürzester Distanz wollte er vollstrecken, doch Braune kratze die Kugel noch von der Linie (61.). Kurz darauf reagierte Hirsch erneut und brachte Maximilian Dittgen sowie Steffen Meuer für Noß und Tim Heike (65.). Dittgen war es nach sechs Minuten auf dem Platz, der die beste Duisburger Gelegenheit für sich verbuchen konnte. Mit viel Geschwindigkeit drang er in den Strafraum ein, konnte den stark parierenden Schulz aber nicht überwinden (72.).
In der Schlussphase erhöhten die Zebras weiter den Druck. Zunächst ersetzte Andy Visser in der Offensive Thilo Töpken. Den nächsten Hochkaräter entschärfte Schulz gegen Sussek (77.). Unermüdlich feuerten sich die Spieler untereinander an, der eine Glanzmoment wollte aber einfach nicht kommen. Stattdessen wurde es auf der Gegenseite noch einmal richtig brenzlig. Der eingewechselte Yannick Tonye fand jedoch in Braune seinen Meister, beim Nachschuss war die Duisburger Defensive am dem Posten (89.). Mit einem starken Solo-Lauf von Sussek über 70 Meter und einer weiteren starken Parade von Schulz fand die Partie ein furioses Ende (90.+5).
Immerhin konnte in der Tabelle der Reviernachbar Rot-Weiss Essen durch das Remis hinter sich gelassen werden. Die Zebras überwintern als Aufsteiger auf einem starken dritten Rang und sind dem ausgerufenen Ziel vom Klassenerhalt bereits nach der ersten Saisonhälfte sehr nah.
