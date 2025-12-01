Herbstmeister! "Wir wissen, wie eng es oben ist"

Zwar gehörten die ersten Minuten den Gastgebern, doch die Effizienz der Gäste gab früh die Richtung vor: Mit der ersten Torchance traf Lorenz Lagemann zur Führung (14.) nach Zuspiel von Benjamin Willenbrink. „Wir sind ehrlicherweise gar nicht so gut in die Partie gestartet. Die ersten Minuten gehörten Melle, aber dann hatten wir die Effizienz, mit der ersten Torschance gleich das 1:0 zu machen. Das hat uns viel Sicherheit gegeben“, erklärte Trainer Andreas Hinrichs.

Von da an übernahm Mühlen das Kommando, war aggressiv in den Zweikämpfen und spielerisch klar überlegen. Peter Sieve erhöhte nach einem Lupfer über den Torhüter auf 2:0 (18.), ehe Mühlen die Führung weiter ausbaute. Das 3:0 fiel nach einer Flanke von Michael Kolbeck auf den einlaufenden Benjamin Willenbrink (36.), der später auch für das 4:0 aus spitzem Winkel verantwortlich war Kurz vor der Pause stellte Willenbrink das 4:0 (45.+2) her, womit das Spiel gelaufen war.

Auch im zweiten Durchgang blieb Mühlen souverän, kontrollierte das Spiel und ließ Melle nicht mehr gefährlich werden. Lagemann setzte mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Schlusspunkt (68.). „Man hatte nie das Gefühl, dass das Spiel nochmal spannend werden könnte. Wir waren in allen Zweikämpfen extrem gut drin, sehr physisch und immer gewillt, die Duelle zu gewinnen“, sagte Hinrichs. Dass Melle nach dem 1:1 im Hinspiel und zuletzt drei Siegen in Serie so deutlich verlieren würde, ist aber dennoch eine große Überraschung.

Mit dem klaren Auswärtssieg geht Mühlen als Tabellenführer in die Winterpause – punktgleich mit zwei weiteren Teams, aber mit einem echten Statement im Top-Rennen. „Für den Moment ist es natürlich sehr schön, aber wir wissen, wie eng es oben ist“, so Hinrichs. Für ihn steht dennoch fest: „Ich denke schon, dass man sagen kann, dass wir eine der Mannschaften sind, die da oben mitspielen möchte und sich da festsetzen möchte.“

Ein dominanter Auftritt, der sportlich wie psychologisch Gewicht haben könnte in einer Rückrunde, die laut Hinrichs „extrem spannend werden wird“. Im Anbetracht, dass zwischen Platz eins und fünf nur drei Punkte liegen, hat der Coach der Grün-Weißen definitiv Recht mit der Aussage. Fest steht auf jeden Fall, dass Mühlen als Gejagter ins neue Jahr starten wird.