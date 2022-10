Die SpVgg Plattling (in schwarz) steht nach vier Niederlagen enorm unter Zugzwang. – Foto: Harry Rindler

Herbstmeister vor Pflichtaufgabe - Hält Plattlings Durststrecke an? 14. Spieltag: Niederalteich sinnt gegen Zwiesel auf Rache für die Hinspielniederlage +++ Auswärtsderbys für Auerbach und Lindberg +++ Kellerduelle in Motzing und Degernbach

Zum Rückrundenauftakt stehen in der Kreisliga Straubing gleich einige interessante Partien auf dem Programm. Allen voran will sich Herbstmeister SpVgg Niederalteich gegen Kellerkind SC Zwiesel für die bittere 0:2-Hinspielniederlage revanchieren. Die beiden ärgsten Verfolger SV Auerbach (in Winzer) und TSV Lindberg (in Kirchberg) haben bei ihren Auswärtsderbys knackige Aufgaben vor der Brust. Für die SpVgg Plattling ist nach vier Niederlagen in Serie ein Sieg beim ASV Steinach schon fast Pflicht, um noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden zu können. Im Tabellenkeller stehen sich mit dem SV Motzing und dem SV Neuhausen/Offenberg sowie dem ASV Degernbach und dem SV Geiersthal vier direkte Konkurrenten gegenüber. Komplettiert wird der Spieltag vom Landkreisduell DJK SB Straubing gegen SV Schwarzach.

Christian Geier (Abteilungsleiter SV Winzer): "Momentan können wir unser Spiel nicht über 90 Minuten durchziehen, aber zumindest war es gegen Geiersthal besser als in Schwarzach. Im Derby gegen Auerbach sind wir nun Außenseiter. Wir haben nichts zu verlieren und wollen unseren Fans ein gutes Spiel zeigen." Personalien: Co-Spielertrainer Thomas Häfner musste gegen Geiersthal kurzfristig verletzungsbedingt passen. Eine Diagnose steht noch aus, allerdings kann er voraussichtlich vor dem Winter nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Darüber hinaus fallen auch Lukas Uhl sowie Tobias und Manuel Sonnleitner aus.

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Leider konnten wir in Motzing nicht den erhofften Sieg einfahren und so eine sehr gute Vorrunde zur einer perfekten machen. Trotzdem haben die Jungs bis jetzt Herausragendes geleistet. Nun geht's zum Rückrundenauftakt zum SV Winzer, der uns in der Vorrunde schon alles abverlangt hat und als Aufsteiger bestimmt ebenfalls mit dem bisher Erreichten zufrieden ist. Kleinigkeiten werden hier wieder entscheidend sein, um erfolgreich zu sein. Deswegen heißt es für uns, die Fehlerkette so gering wie möglich zu halten." Personalien: Fehlen werden Florian Behammer (verletzt), Michael Ferstl (verhindert) sowie Marco Leitl (rotgesperrt).



Volker Oßwald (Trainer DJK SB Straubing): "Wir sind mit unserer Vorrundenausbeute absolut im grünen Bereich, was aber nicht heißen soll, dass wir uns darauf ausruhen wollen. Nach der gerechten Punkteteilung vergangenes Wochenende kommt mit Schwarzach nun der nächste Brocken zu uns nach Straubing. Wenn wir an die Leistung gegen Lindberg anknüpfen können - abgesehen von den sehr nervösen ersten zehn Minuten - dann sollte es auch in diesem Spiel möglich sein, etwas zu holen."

Thomas Gegenfurtner (Trainer SV Schwarzach): "Wie schon gegen Winzer haben wir auch gegen Degernbach eine tolle Moral bewiesen und in den Schlussminuten einen verdienten Derbysieg einfahren. Zum Rückrundenauftakt wollen wir natürlich punktemäßig nachlegen und gegen Straubing die Hinspielniederlage ausmerzen. Auch wenn dieses Vorhaben gegen bisher stark aufspielende Straubinger sehr schwer werden wird." Personalien: Verletzt fehlen werden weiterhin Jonas Wintermeier und Simon Kopp sowie der beruflich verhinderte Sebastian Hauner.



Matthias Niedermeier hofft mit seinem SC Zwiesel gegen Niederalteich auf eine Wiederholung des Hinspielcoups. – Foto: Harry Rindler





Tobias Jakob (Abteilungsleiter SpVgg Niederalteich): "Gegen Steinach haben wir nicht das beste Spiel gezeigt und hatten mit unseren Toren zum 2:0 bzw. 3:1 auch das Quäntchen Glück, die Tore zu einem für uns günstigen Zeitpunkt zu erzielen. Wir wussten aber vorher, dass es kein leichtes Spiel wird und sind dementsprechend sehr zufrieden mit den drei Punkten. Unser nächster Gegner aus Zwiesel hat zuletzt in der Defensive wieder mehr Stabilität gezeigt und ein sehr schwieriges Auswärtsspiel in Kirchberg für sich entschieden. Der SC wird mit Sicherheit um jeden Quadratzentimeter kämpfen und uns alles abverlangen. Allerdings haben auch wir die Hinspielschlappe noch nicht vergessen und wollen uns zuhause revanchieren. Wir wollen die Bilanz gegen Zwiesel ausgleichen und zuhause dreifach punkten." Personalien: Bis auf Luca Kapfenberger sind alle Mann an Bord.

Andreas Wagner (Trainer SC Zwiesel): "Nach dem Sieg wichtigen Sieg in Kirchberg wartet jetzt eine denkbar schwere Aufgabe auf uns. Wir werden aber auf jeden Fall versuchen, es dem Tabellenführer so schwer wie möglich zu machen. Personell haben wir nach wie vor ein paar angeschlagene Spieler, aber das bin ich schon gewöhnt."



Alois Kronschnabl und Andreas Winter (Spielertrainer SV Kirchberg im Wald): "Wir haben trotz der Niederlage gegen Zwiesel kein schlechtes Spiel gemacht. Es war eine sehr unglückliche Niederlage, da wir Chancen hatten, aber an der Verwertung müssen wir dringend arbeiten. Ärgerlich ist es, dann das Spiel nach einem blöden Standard zu verlieren. Jetzt wollen wir die Hinspielniederlage in Lindberg wett machen, wissen aber aus dem Hinspiel, dass das alles andere als ein Selbstläufer werden wird. Wir sind fast schon zum Siegen verdammt, um uns nicht in der Tabelle hinten festzufahren. Das Ziel muss lauten zu gewinnen, egal wie." Personalien: Der Einsatz des ein oder anderen angeschlagenen Akteurs entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining. Personalien: Der Einsatz des ein oder anderen angeschlagenen Akteurs entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.

Dominik Wagner (Co-Trainer TSV Lindberg): "Auf die Punkteteilung bei der DJK Straubing blicken wir mit gemischten Gefühlen. Einerseits nehmen wir nach so einer kampfbetonten Partie gerne einen Zähler mit. Andererseits haben wir im Spiel ohne Ball zu einfache Schwächen offenbart und uns selbst das Leben schwer gemacht. Unser Ziel für die kommenden Aufgaben: Wir müssen auch mal die Null halten. Die nächste Chance dafür haben wir am Sonntag erneut in einem Auswärtsspiel und fühlen dabei in Kirchberg Derbystimmung. Wir müssen diese Aufgabe konzentriert anpacken und unsere Werte zeigen, dann ist ein positives Resultat möglich." Personalien: Aktuell gibt es noch einige Fragezeichen, die sich teils wohl erst kurzfristig auflösen werden.



Mit dem 3:2-Hinspielsieg über den Landkreisrivalen Kirchberg am ersten Spieltag nahm die starke Vorrunde des TSV Lindberg (links Spielertrainer Armando Schreder) ihren Lauf. – Foto: Helmut Weiderer





Daniel Färber (Trainer ASV Steinach): "Der Auftritt in Niederalteich war für uns alle ernüchternd und enttäuschend. Nach zwei Niederlagen wollen wir gegen Plattling wieder punkten. Wir richten den Fokus nur auf uns, wollen Kleinigkeiten wieder richtig machen und eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bringen." Personalien: Der Kader entscheidet sich kurzfristig.

Karl Prebeck (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Nach der vierten Niederlage in Folge werden wir nicht in Hektik verfallen oder eine Harakiri-Aktion starten. Wir haben gewusst, dass es schwer wird mit einer fast neuen Mannschaft. Es sind jetzt noch drei Spiele bis zum Winter und wir werden daraus das Beste machen." Personalien: Johannes Wildfeuer, Tobias Groß und Lulzim Mula stehen weiterhin nicht zur Verfügung.



Marco Berger (Spielertrainer ASV Degernbach): "Nach unserer Niederlage im Derby sind wir jetzt schon unter Zugzwang. Wir müssen alles daran setzen, dass wir unser Spiel mal über 90 Minuten durchziehen können. Da wir viele angeschlagene Spieler haben, wird sich erst nach dem Training am Freitag rausstellen wer spielen kann und wer nicht."

Reinhard Hack (Betreuer SV Geiersthal): "Mit guter Moral und Willenskraft - besonders im zweiten Spielabschnitt - haben wir in Winzer einen 0:2-Rückstand egalisiert und einen insgesamt verdienten Punkt mitgenommen. In Degernbach werden wir die gleiche Leidenschaft und Kampfbereitschaft über die gesamte Spielzeit abrufen müssen, um den Vorsprung in der Tabelle zu halten bzw. auszubauen."



Markus Heigl (Sportlicher Leiter SV Motzing): "Der Ausgleich in letzter Minute gegen Auerbach hat uns natürlich enorm weh getan. Trotzdem konnten wir stark ersatzgeschwächt einem Spitzenteam wie Auerbach die Stirn bieten und nicht unverdient punkten. Nun steht mit dem Heimspiel gegen Neuhausen ein enorm wichtiges Match für uns an, in dem wir eigentlich nicht leer ausgehen dürfen. Gegen eine wiedererstarkten Gegner müssen wir wieder alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Motzing zu belassen und weiter Tuchfühlung zum rettenden Ufer zu halten." Personalien: Der letztendliche Kader entscheidet sich erst kurzfristig. Neben den bekannten Langzeitausfällen stehen hinter den Einsätzen von Nico Dünzl, Christian Kulzer, Michael Ellersdorfer sowie Florian Mehle noch Fragezeichen.

Johann Lauerer (Co-Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Letztes Wochenende konnten wir gegen den Bezirksligabsteiger aus Plattling einen verdienten Sieg einfahren. Über die gesamte Spielzeit haben wir in der Defensive wenig zugelassen und waren in den entscheidenden Situation hellwach und zielstrebiger als der Gegner. Mit dem Beginn der Rückrunde erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel in Motzing, da sich die Mannschaft aktuell im Aufwärtstrend befindet. Ich erwarte ein sehr intensives und taktisches Spiel, in dem wir keine Fehler machen dürfen, um die Punkte mit nach Neuhausen nehmen zu können."

