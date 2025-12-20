Herbstmeister und Bewegung im Tabellenkeller zum Jahresabschluss

DJK Rhede ist mit dem Sieg im Lokalderby der Herbstmeister. – Foto: Gerry Grave

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt bot noch einmal alles, was den Amateurfußball ausmacht: klare Favoritensiege, wilde Schlagabtausche, viele Tore – und wichtige Entscheidungen im Tabellenbild. Abgerundet wurde der Jahresabschluss durch zwei nachgeholte Begegnungen vom 16. Spieltag, die sportlich ebenfalls große Bedeutung hatten.

Winterpause, Hallenfußball und kurzer Anlauf ins neue Jahr Nach diesem intensiven Jahresabschluss kehrt nun erst einmal kurz Ruhe ein. Die Weihnachtszeit bietet Spielern, Trainern und Ehrenamtlichen die Gelegenheit zum Durchatmen. Im Januar stehen traditionell die Hallenstadtmeisterschaft an, bevor die Mannschaften in eine kurze, aber intensive Wintervorbereitung starten. Viel Zeit bleibt nicht – denn bereits Ende Januar geht es in der Kreisliga A Rees/Bocholt wieder um Punkte, Tabellenplätze und neue Geschichten, die den Amateurfußball so besonders machen.

Der Donnerstagabend GSV Suderwick mit Kantersieg beim SVV

GSV Suderwick legt am Donnerstagabend eindrucksvoll vor und feiert einen klaren 7:1-Auswärtssieg beim SV Emmerich-Vrasselt. Während die Hausherren über weite Strecken müde, fehleranfällig und ohne Durchschlagskraft agierten, zeigten die Gäste ein starkes, konzentriertes und temporeiches Spiel. Die Elf von Thomas Driever ging zwar früh durch Jan-Kurt Giesbers in Führung, doch danach dominierte fast ausschließlich Suderwick. Tom Boland glich aus und traf später erneut, Niklas Mike Rossel drehte das Spiel mit einem Doppelpack, und Robin Hollands erhöhte ebenfalls mit zwei Treffern. Den Schlusspunkt setzte Tim Hövels in der Nachspielzeit. Ein souveräner und hochverdienter Erfolg, mit dem Suderwick ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen setzt und die Niederlage gegen den VfB Rheingold vergessen lässt.

GSV Suderwick beendet die Hinrunde auf Platz Zwei. – Foto: FuPa

Die Spiele am Freitag DJK Rhede bleibt souverän in Voerde

DJK Rhede bestätigte die starke Form auch auswärts beim TV Voerde und gewann mit 3:1. Marco Moscheik (23.) und Sebastian Kamps per Strafstoß (57.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Zwar konnte Nikita Rudenko (71.) für Voerde verkürzen, doch Tobias Heinrichs (89.) machte kurz vor Schluss alles klar. Biemenhorst II gewinnt diszipliniert in Mussum

In einer insgesamt ruhigen Partie setzte sich Biemenhorst II beim SC TuB Mussum mit 2:0 durch. Laurin Büdding (43.) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nicolas Blaeker (53.). Beide Teams mussten jeweils eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, am Ergebnis änderte das jedoch nichts mehr. Krechting feiert Kantersieg gegen Praest

Der SV Krechting setzte sich deutlich mit 6:1 gegen den RSV Praest durch. Mann des Spiels war Jannis Kemmerling, der gleich dreimal traf (32., 63., 68.). Zudem waren Philipp Rensing (44.), Lars Teriete (49.) und Lukas Nienhaus (90.) erfolgreich. Den Ehrentreffer für Praest erzielte Fabian Bonekamp (78.). Die Spiele am Sonntag Torfestival in Spellen: Sieben Tore für den Gastgeber

Ein echtes Spektakel erlebten die Zuschauer beim 7:4-Erfolg des SV Spellen gegen VFR Mehrhoog. Die Gäste legten furios los und führten früh durch Marc Finn Thrien (2.) und Nick Heynen (17.). Die Elf von Michael Tyrann kämpfte sich zurück: Kevin Amerkamp (20.), Marco Launag (51., 88.), Leroy Badu (57., 65.), Alexander Thelen (85.) und Tim Janßen (90+1) sorgten für eine beeindruckende Torflut. Für Mehrhoog trafen zusätzlich Miguel Sperling (23.) und erneut M. Thrien (76.). Trotz einer Gelb-Roten Karte für Mehrhoogs Torhüter Benedikt Schmitz blieb das Spiel bis in die Schlussphase hinein offen. PSV Wesel II setzt Ausrufezeichen und verschärft die Krise in Bislich

PSV Wesel II feierte beim SV Bislich einen klaren 4:1-Auswärtserfolg und zeigte dabei von Beginn an, wohin die Reise gehen sollte. Bereits in der 8. Minute brachte Simon Harder die Gäste in Führung. Harder erhöhte in der 31. Minute auf 0:2. Noch vor der Pause sorgte Mohamed Atanjaoui (43.) für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel legte David Adenaya (57.) nach, ehe Clement Edache. Itodo (73.) für den Gastgeber zumindest den Ehrentreffer erzielte. In der Nachspielzeit sah Bislichs Kapitän Dominik Becker noch die Gelb-Roten Karte. Rheingold Emmerich lässt Brünen keine Chance

Rheingold Emmerich wurde seiner Favoritenrolle gegen den SV Brünen mehr als gerecht und gewann deutlich mit 5:0. Danny Stein eröffnete den Torreigen in der 12. Minute. Danach drehte insbesondere das Offensiv-Duo auf: A. Sherifi traf in der 17. und 28. Minute doppelt, dazwischen war R. Sherifi (27.) erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte Cem Altun (75.). Ein überzeugender Auftritt von Rheingold, der den oberen Tabellenplätzen weiteren Druck machte und die sensationelle Hinrunde belohnt.

Der VFB Rheingold Emmerich spielt als Aufsteiger eine überragende Hinrunde. – Foto: VFB Rheingold Emmerich

TuB Bocholt dreht Spiel, Vardingholt verpasst ersten Sieg

TuB Bocholt bewies Moral und gewann ein umkämpftes Spiel gegen den SC Grün-Weiß Vardingholt mit 3:2. Jesse Moddenborg brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Vardingholt die Partie durch Treffer von Rene Uebbing (60.) und Andre Kortstegge (63.). Doch TuB schlug eindrucksvoll zurück: Aurele Lilian Rupp erzielte innerhalb von nur drei Minuten einen Doppelpack (66., 69.) und sorgte damit für die Entscheidung. In der Schlussminute sah Emre Tulgay noch Gelb-Rot, was die Freude über den Heimsieg jedoch kaum trübte. TuS Haffen-Mehr setzt sich auch bei Olympia durch

Haffen-Mehr feierte einen 4:1-Erfolg beim FC Olympia Bocholt. Außenverteidiger Jannik Haubruck (47.) brachte die Gäste in Führung, ehe Patrick Bennewirtz (61., 90+3) doppelt traf. Kapitän Leon-Carl Seegers (66.) steuerte einen weiteren Treffer bei. Für Olympia konnte lediglich Offensivakteur Leon Konst (74.) zwischenzeitlich verkürzen. Nachholspiele vom 16. Spieltag: Rhede macht Herbstmeisterschaft perfekt Mehrhoog behält im Duell mit Krechting die Oberhand

Nachgeholt wurde die Begegnung vom 16.Spieltag zwischen dem VfR Mehrhoog und dem SV Krechting am Mittwochabend, die der Gastgeber mit 4:2 für sich entschied. Philipp Rensing (29.) brachte Krechting zunächst in Führung, doch Miguel Sperling (36.) und Stürmer Marc Finn Thrien (56.) drehten die Partie. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lukas Keil (58.) war erneut M. Thrien (66.) zur Stelle, ehe Yannik Bleckmann (82.) den Schlusspunkt setzte. DJK Rhede gewinnt Nachholspiel in Vardingholt