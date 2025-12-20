 2025-12-17T10:26:01.779Z

Spielvorbericht
DJK Rhede ist mit dem Sieg im Lokalderby der Herbstmeister.
DJK Rhede ist mit dem Sieg im Lokalderby der Herbstmeister. – Foto: Gerry Grave

Herbstmeister und Bewegung im Tabellenkeller zum Jahresabschluss

Mit einer intensiven, torreichen und teils spektakulären Fußballwoche hat sich die Kreisliga A Rees/Bocholt in die Winterpause verabschiedet.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt bot noch einmal alles, was den Amateurfußball ausmacht: klare Favoritensiege, wilde Schlagabtausche, viele Tore – und wichtige Entscheidungen im Tabellenbild. Abgerundet wurde der Jahresabschluss durch zwei nachgeholte Begegnungen vom 16. Spieltag, die sportlich ebenfalls große Bedeutung hatten.

Winterpause, Hallenfußball und kurzer Anlauf ins neue Jahr

Nach diesem intensiven Jahresabschluss kehrt nun erst einmal kurz Ruhe ein. Die Weihnachtszeit bietet Spielern, Trainern und Ehrenamtlichen die Gelegenheit zum Durchatmen. Im Januar stehen traditionell die Hallenstadtmeisterschaft an, bevor die Mannschaften in eine kurze, aber intensive Wintervorbereitung starten. Viel Zeit bleibt nicht – denn bereits Ende Januar geht es in der Kreisliga A Rees/Bocholt wieder um Punkte, Tabellenplätze und neue Geschichten, die den Amateurfußball so besonders machen.

Der Donnerstagabend

GSV Suderwick mit Kantersieg beim SVV

Do., 11.12.2025, 20:00 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
1
7
Abpfiff
+Video

GSV Suderwick legt am Donnerstagabend eindrucksvoll vor und feiert einen klaren 7:1-Auswärtssieg beim SV Emmerich-Vrasselt. Während die Hausherren über weite Strecken müde, fehleranfällig und ohne Durchschlagskraft agierten, zeigten die Gäste ein starkes, konzentriertes und temporeiches Spiel. Die Elf von Thomas Driever ging zwar früh durch Jan-Kurt Giesbers in Führung, doch danach dominierte fast ausschließlich Suderwick. Tom Boland glich aus und traf später erneut, Niklas Mike Rossel drehte das Spiel mit einem Doppelpack, und Robin Hollands erhöhte ebenfalls mit zwei Treffern. Den Schlusspunkt setzte Tim Hövels in der Nachspielzeit. Ein souveräner und hochverdienter Erfolg, mit dem Suderwick ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen setzt und die Niederlage gegen den VfB Rheingold vergessen lässt.

GSV Suderwick beendet die Hinrunde auf Platz Zwei.
GSV Suderwick beendet die Hinrunde auf Platz Zwei. – Foto: FuPa

Die Spiele am Freitag

DJK Rhede bleibt souverän in Voerde

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
1
3
Abpfiff

DJK Rhede bestätigte die starke Form auch auswärts beim TV Voerde und gewann mit 3:1. Marco Moscheik (23.) und Sebastian Kamps per Strafstoß (57.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Zwar konnte Nikita Rudenko (71.) für Voerde verkürzen, doch Tobias Heinrichs (89.) machte kurz vor Schluss alles klar.

Biemenhorst II gewinnt diszipliniert in Mussum

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
0
2
Abpfiff

In einer insgesamt ruhigen Partie setzte sich Biemenhorst II beim SC TuB Mussum mit 2:0 durch. Laurin Büdding (43.) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nicolas Blaeker (53.). Beide Teams mussten jeweils eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, am Ergebnis änderte das jedoch nichts mehr.

Krechting feiert Kantersieg gegen Praest

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
6
1
Abpfiff

Der SV Krechting setzte sich deutlich mit 6:1 gegen den RSV Praest durch. Mann des Spiels war Jannis Kemmerling, der gleich dreimal traf (32., 63., 68.). Zudem waren Philipp Rensing (44.), Lars Teriete (49.) und Lukas Nienhaus (90.) erfolgreich. Den Ehrentreffer für Praest erzielte Fabian Bonekamp (78.).

Die Spiele am Sonntag

Torfestival in Spellen: Sieben Tore für den Gastgeber

So., 14.12.2025, 12:30 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
7
4
Abpfiff

Ein echtes Spektakel erlebten die Zuschauer beim 7:4-Erfolg des SV Spellen gegen VFR Mehrhoog. Die Gäste legten furios los und führten früh durch Marc Finn Thrien (2.) und Nick Heynen (17.). Die Elf von Michael Tyrann kämpfte sich zurück: Kevin Amerkamp (20.), Marco Launag (51., 88.), Leroy Badu (57., 65.), Alexander Thelen (85.) und Tim Janßen (90+1) sorgten für eine beeindruckende Torflut. Für Mehrhoog trafen zusätzlich Miguel Sperling (23.) und erneut M. Thrien (76.). Trotz einer Gelb-Roten Karte für Mehrhoogs Torhüter Benedikt Schmitz blieb das Spiel bis in die Schlussphase hinein offen.

PSV Wesel II setzt Ausrufezeichen und verschärft die Krise in Bislich

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
1
4
Abpfiff

PSV Wesel II feierte beim SV Bislich einen klaren 4:1-Auswärtserfolg und zeigte dabei von Beginn an, wohin die Reise gehen sollte. Bereits in der 8. Minute brachte Simon Harder die Gäste in Führung. Harder erhöhte in der 31. Minute auf 0:2. Noch vor der Pause sorgte Mohamed Atanjaoui (43.) für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel legte David Adenaya (57.) nach, ehe Clement Edache. Itodo (73.) für den Gastgeber zumindest den Ehrentreffer erzielte. In der Nachspielzeit sah Bislichs Kapitän Dominik Becker noch die Gelb-Roten Karte.

Rheingold Emmerich lässt Brünen keine Chance

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
5
0
Abpfiff

Rheingold Emmerich wurde seiner Favoritenrolle gegen den SV Brünen mehr als gerecht und gewann deutlich mit 5:0. Danny Stein eröffnete den Torreigen in der 12. Minute. Danach drehte insbesondere das Offensiv-Duo auf: A. Sherifi traf in der 17. und 28. Minute doppelt, dazwischen war R. Sherifi (27.) erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte Cem Altun (75.). Ein überzeugender Auftritt von Rheingold, der den oberen Tabellenplätzen weiteren Druck machte und die sensationelle Hinrunde belohnt.

Der VFB Rheingold Emmerich spielt als Aufsteiger eine überragende Hinrunde.
Der VFB Rheingold Emmerich spielt als Aufsteiger eine überragende Hinrunde. – Foto: VFB Rheingold Emmerich

TuB Bocholt dreht Spiel, Vardingholt verpasst ersten Sieg

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
3
2
Abpfiff

TuB Bocholt bewies Moral und gewann ein umkämpftes Spiel gegen den SC Grün-Weiß Vardingholt mit 3:2. Jesse Moddenborg brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Vardingholt die Partie durch Treffer von Rene Uebbing (60.) und Andre Kortstegge (63.). Doch TuB schlug eindrucksvoll zurück: Aurele Lilian Rupp erzielte innerhalb von nur drei Minuten einen Doppelpack (66., 69.) und sorgte damit für die Entscheidung. In der Schlussminute sah Emre Tulgay noch Gelb-Rot, was die Freude über den Heimsieg jedoch kaum trübte.

TuS Haffen-Mehr setzt sich auch bei Olympia durch

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
1
4
Abpfiff

Haffen-Mehr feierte einen 4:1-Erfolg beim FC Olympia Bocholt. Außenverteidiger Jannik Haubruck (47.) brachte die Gäste in Führung, ehe Patrick Bennewirtz (61., 90+3) doppelt traf. Kapitän Leon-Carl Seegers (66.) steuerte einen weiteren Treffer bei. Für Olympia konnte lediglich Offensivakteur Leon Konst (74.) zwischenzeitlich verkürzen.

Nachholspiele vom 16. Spieltag: Rhede macht Herbstmeisterschaft perfekt

Mehrhoog behält im Duell mit Krechting die Oberhand

Mi., 17.12.2025, 19:30 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
4
2
Abpfiff

Nachgeholt wurde die Begegnung vom 16.Spieltag zwischen dem VfR Mehrhoog und dem SV Krechting am Mittwochabend, die der Gastgeber mit 4:2 für sich entschied. Philipp Rensing (29.) brachte Krechting zunächst in Führung, doch Miguel Sperling (36.) und Stürmer Marc Finn Thrien (56.) drehten die Partie. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lukas Keil (58.) war erneut M. Thrien (66.) zur Stelle, ehe Yannik Bleckmann (82.) den Schlusspunkt setzte.

DJK Rhede gewinnt Nachholspiel in Vardingholt

Mi., 17.12.2025, 19:30 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
0
3

Im Nachholspiel des 16. Spieltags setzte sich die DJK Rhede mit 3:0 im Lokalderby beim SC Grün-Weiß Vardingholt durch. Ben Schücker (23.), Tom Schlüter (32.) und Sebastian Kamps (39.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Mit diesem Sieg untermauerte Rhede nicht nur seine Tabellenführung, sondern machte auch die Herbstmeisterschaft endgültig klar.

>>>Hier geht es zur Kreisliga A

Start der Rückrunde bereits im Januar

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuS Haffen-Mehr
So., 01.02.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TV Voerde
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - VfR Mehrhoog
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - GSV Viktoria Suderwick
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - DJK Rhede
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - RSV Praest
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Brünen
So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II

Die Hallenturniere in der Übersicht

Aufrufe: 020.12.2025, 11:00 Uhr
Torben RuitterAutor