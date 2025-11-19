🏆 Herbstmeister: Türkgücü Sennestadt

Türkgücü Sennestadt dominiert die Liga eindrucksvoll. Sie sind die einzige ungeschlagene Mannschaft und stellen mit Abstand die beste Offensive (86 Tore) und die beste Defensive (nur 12 Gegentore).

Der TuS Eintracht Bielefeld II hält mit 34 Punkten den Anschluss, hat aber bereits 4 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Der Abstand zum Dritten beträgt komfortable 8 Punkte. TuS Langenheide könnte mit einem Sieg aus dem Nachholspiel (aktuell 26 Punkte aus 13 Spielen) auf 29 Punkte kommen, was den Abstand zum Zweiten verkürzen würde.

📉 Kampf um den Klassenerhalt