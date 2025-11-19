 2025-11-18T09:22:12.436Z

Vereinsnachrichten
– Foto: Peter Schildmann

🏆 Herbstmeister: Türkgücü Sennestadt

Eintracht Bi II

Platz

1.

Mannschaft

Türkgücü Sennestadt

Punkte

38 (aus 14 Spielen)

Bilanz

12 Siege (G), 2 Unentschieden (U), 0 Niederlagen (V)

Torverhältnis

86:12 (Tordifferenz: +74)

Vorsprung

4 Punkte vor dem Zweitplatzierten

Türkgücü Sennestadt dominiert die Liga eindrucksvoll. Sie sind die einzige ungeschlagene Mannschaft und stellen mit Abstand die beste Offensive (86 Tore) und die beste Defensive (nur 12 Gegentore).

🥈 Verfolgerfeld

Platz

Mannschaft

Punkte (Spiele)

Tordifferenz

2.

TuS Eintracht Bielefeld II

34 (14 Spiele)

+35

3.

TuS Langenheide

26 (13 Spiele)

+39

4.

TuS Quelle

25 (14 Spiele)

+26

5.

SG Oesterweg II

25 (14 Spiele)

+20

Der TuS Eintracht Bielefeld II hält mit 34 Punkten den Anschluss, hat aber bereits 4 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Der Abstand zum Dritten beträgt komfortable 8 Punkte. TuS Langenheide könnte mit einem Sieg aus dem Nachholspiel (aktuell 26 Punkte aus 13 Spielen) auf 29 Punkte kommen, was den Abstand zum Zweiten verkürzen würde.

📉 Kampf um den Klassenerhalt

  • VfL Theesen II (Platz 11), SC Hicret Bielefeld II (Platz 12) und SpVgg. Versmold (Platz 13) liegen eng beieinander.

