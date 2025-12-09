Herbstmeister trotz Niederlage – Bornheim II verliert 0:2 in Roleber

Beim Gastspiel in Roleber war früh klar, dass der Tabellen-Sechste alles daran setzen würde, dem Spitzenreiter das Leben schwer zu machen. Die Mannschaft von Trainer Marek Dabrowski begann dennoch dominant, setzte auf frühes Pressing und erspielte sich direkt mehrere klare Torchancen. Doch an diesem Nachmittag fehlte sowohl Präzision als auch das nötige Glück.

Statt der verdienten Führung folgte in der 22. Minute die kalte Dusche: Ein Stellungsfehler eröffnete den Gastgebern einen Konter, den Roleber konsequent zum 1:0 verwertete. Bornheim blieb bemüht, ließ im letzten Drittel jedoch die nötige Konsequenz vermissen.

Nach der Pause wiederholte sich das Bild: Ein Fehler im Spielaufbau, ein schneller Gegenstoß – 2:0 für Roleber. Von da an war spürbar, dass sich die Partie nicht mehr drehen lassen würde. Es blieb bei der zweiten Saisonniederlage.

Trotz des ernüchternden Ergebnisses gab es nach Abpfiff dennoch Grund zur Freude: Durch den Punktverlust des Verfolgers aus Ippendorf steht der SSV Bornheim II bereits jetzt als Herbstmeister der Saison 2025/26 fest.

Stimmen zum Spiel

Sharifo Osmaan Sportlicher Leiter:

"Uns war klar, dass es so ablaufen kann. Am Ende war es bitter, denn man hätte mit einem klaren Sieg selbst die Herbstmeisterschaft perfekt machen können. So sind wir durch den Patzer von Ippendorf Herbstmeister geworden – in meinen Augen auch verdient, trotz der Niederlage. Heute sollte es einfach nicht sein. In der ersten Halbzeit hatten wir viele gute und teilweise auch hundertprozentige Torchancen, die man in der Analyse sicherlich nochmal aufarbeiten wird. So etwas wird brutal bestraft – erst recht, wenn man zukünftig eine Liga drüber spielen will. Trotz alledem möchte ich der Mannschaft gratulieren, denn am Ende steht man völlig verdient als Herbstmeister fest."

Marek Dabrowski Chef-Trainer:

"Solche Spiele kenne ich aus den letzten Jahren als Spieler und Trainer. Wenn man es selbst am einfachsten in der Hand hat, können bei dem ein oder anderen Spieler die Nerven blank liegen – das ist normal und wir nehmen es als Erfahrung mit. Dennoch sind wir verdient Herbstmeister geworden, und wer in die Bezirksliga aufsteigen möchte, muss erst einmal an uns vorbei. Wir waren gut im Spiel und müssen eigentlich in Führung gehen, dann läuft die Partie in eine andere Richtung. Stattdessen werden wir – wie schon gegen Fortuna Bonn – eiskalt ausgekontert. In der Trainingswoche werden wir das aufarbeiten und am kommenden Sonntag zu Hause ein anderes Gesicht zeigen und Wiedergutmachung betreiben. Wir sind Herbstmeister, und das werden wir gemeinsam mit unseren Zuschauern feiern."