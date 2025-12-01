Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Björn Kaisen

Herbstmeister SV Bad Rothenfelde 1:1 in Unterzahl Krasniqi fliegt - Vodde für Bramsche und Gelhoet für Bad Rothenfelde treffen Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 FCR Bramsche Rothenfelde

In einem rassigen und stark umkämpften Spiel der Bezirksliga musste sich der Herbstmeister SV Bad Rothenfelde mit einem 1:1-Unentschieden gegen den starken Aufsteiger FCR Bramsche zufrieden geben und nach einer roten Karte fast eine Stunde in Unterzahl agieren. Der Spitzenreiter behält aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten BW Hollage und sieben Punkte auf den TUS Berge, der allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Der FCR Bramsche geht als Tabellensiebter in die Winterpause und kann sich bei zwei Spielen in der Hinterhand noch weiter nach vorn arbeiten.

Mit seinem ersten Saisontor brachte Elias Vodde die Gäste nach einer Viertelstunde nach Vorarbeit von Elias Wolf mit einem sehenswerten Kopfball in Führung. Felix Gelhoet gelang nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit der verdiente Ausgleichstreffer. Kurz darauf ereignete sich die Schlüsselszene des Spiels. Schiedsrichter Max Wolf zückte gegen den bisher 11-fachen Rothenfelde Saisontorschützen Ledjon Krasniqi eine umstrittene rote Karte. Nach Rückfrage bei Trainer Stefan Balsottemeyer soll es sich um eine "angebliche Tätlichkeit" handeln. Sollte sich diese Annahme bestätigen, hätte der Feldverweis sicher eine längere Sperre zur Folge und könnte für den Gastgeber ein Rückschlag im Meisterschaftsrennen bedeuten. In der verbliebenen Spielzeit sicherte sich der SV Bad Rothenfelde den einen Punkt und geriet trotz langer Unterzahl nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Die Stimmen zum Spiel: