Herbstmeister startet Rückrunde in Ingolstadt – Fanbus steht bereit

Walpertskirchen – Als Halbzeitmeister der Bezirksliga Nord geht der SV Walpertskirchen in die Rückrunde. Diese eröffnet der WSV am Sonntag beim FC Fatih Spor Ingolstadt. Spielbeginn ist auf der Bezirkssportanlage Ingolstadt Nord-Ost um 14.30 Uhr. Es fährt um 11.45 Uhr ein Fanbus, da sind noch ein paar Plätze frei.

2:0 hatte Walpertskirchen bei der Liga-Premiere das Hinspiel gewonnen. Da deutete nichts darauf hin, dass der Tabellenneunte der vergangenen Saison nach 15 Spielen punktlos dastehen könnte. „Die waren gleichwertig, und wir hatten Riesenglück, dass die beim Stand von 1:0 nur die Latte getroffen haben“, erinnert WSV-Trainer Josef Heilmeier. Und im Hinblick auf das Sonntags-Spiel führt Heilmeier das Spiel des Tabellenzweiten Dachau und deren knappen 1:0-Sieg vor zwei Wochen an. „Da haben die Ingolstädter in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter zum möglichen Ausgleich verschossen.“

Auch mit seinem Palzinger Kollegen Enes Mehmedovic hat sich Heilmeier ausgetauscht. „Das 6:0 für Palzing täuscht total über den Spielverlauf gegen einen nie aufsteckenden FC Fatih hinweg“, hat Heilmeier erfahren. Vor der Saison haben die drei Top-Torschützen, die es miteinander auf 35 Treffer gebracht haben, Fatih Spor verlassen – zwei kicken jetzt beim Liga-konkurrenten Geimersheim. Diesen Aderlass kann der Aufsteiger der Vorsaison einfach nicht kompensieren.

Coach Heilmeier sehnt sich nach der Winterpause

Heilmeier ist auch klar, dass die Herangehensweise für seinen WSV inzwischen eine andere ist: „Wir sind als Neuling gestartet, um Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, jetzt können wir plötzlich Punkte und Tabellenplatz eins verlieren, das müssen die Spieler auch im Kopf erstmal verarbeiten.“ Für Heilmeier gilt nur eins: „In Ingolstadt einfach gewinnen, denn jedes Spiel muss erstmal gespielt werden.“

Verzichten muss er auf Felix Zehetmaier, der für zwei Spiele gesperrt wurde. Mit Benedikt Schuler gibt es jetzt einen vierten Langzeitverletzten. So gibt der Trainer zu, „dass die Winterpause kommen darf“. Bis dahin stehen noch die Derbys gegen Freising und in Altenerding an. Gespielt wird am Sonntag auf Kunstrasen. „Das steht schon fest, wir sind es aber inzwischen auch gewohnt“, zeigt sich Heilmeier entspannt.

⇥Tipp: 2:0 für den WSV