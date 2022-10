Stavros Smardenkas (links) avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner für die SpVgg Schirmitz im Topduell mit dem FC Vorbach. – Foto: Creativ-Action.de

Herbstmeister Schirmitz der große Gewinner der 12. Runde Während die Bafra-Elf das Spitzenspiel gegen den FC Vorbach gewinnt, zieht auch der Rangdritte aus Kulmain in "Dumba" den Kürzeren.

Die SpVgg Schirmitz darf sich als der große Gewinner des 12. Spieltags in der Kreisliga Nord bezeichnen lassen. So gewannen die Bafra-Schützlinge (1./28) das Spitzenspiel gegen den FC Vorbach (2./25) knapp mit 2:1, eroberten damit die alleinige Tabellenführung und sicherten sich vorzeitig den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters. Denn der Tabellendritte SV Kulmain (3./23) zog überraschend beim SC Kirchenthumbach (10./13) den Kürzeren und hat nun auf die Schirmitzer einen Rückstand von fünf Zählern. Im Tabellenkeller zieht sich die Schlinge um den VfB Mantel (14./4 - 0:6 gegen die DJK Weiden) und den SV Plößberg (13./6 - 1:2 gegen den TSV Erbendorf) immer mehr zu. Da Schleudersitzinhaber ASV Haidenaab (12./11 - 3:1 gegen den FC Dießfurt) seinen dritten Saisondreier feiern durfte, ist der Rückstand der beiden Schlußlichter zu den Oberfranken jetzt schon auf fünf bzw. sieben Zähler angewachsen.

Wenig stimmungsfördernd war der Auftritt der Eisenhut-Elf zur Reuther Kirwa, im Match der letztjährigen Kreisklassenmeister zog der TSV klar den Kürzeren. Dabei gelang dem Gast ein Blitzstart, denn nach nicht einmal 180 Sekunden zappelte die Kugel schon im einheimischen Netz. Nach Flanke von Matej Dobias brachte dessen Sturmpartner Adam Like die Grenzlandelf bereits früh in Führung. Auch in Folge hielt der TSV Eslarn die Zügel fest in der Hand und stellte folgerichtig noch vor dem Seitenwechsel durch einen abgefälschten Schuss von Matej Dobias auf 2:0. Nach Wiederanpiff hatten sich die Hausherren etwas vorgenommen und hielten nun etwas besser dagegen. Zwei Mal war der Anschlusstreffer möglich, doch platzierte Matthias Jonek das Spielgerät bei einem 30 Meter-Schuss nur die Querstange und der ungedeckte Jonas Zeitler verfehlte aus spitzem Winkel das Gehäuse des Gasts. Nach 65 Minuten schuf der erst kurz zuvor eingewechselte Daniel Bäumler eine Vorentscheidung, als er nach einem einstudierten Freistoß-Trick auf 3:0 erhöhte. Bäumler war es auch, der quasi mit dem Schlusspfiff für den Schlußpunkt unter einen verdienten 4:0-Sieg für den TSV Eslarn sorgte. "Unser optimaler Start, bereits mit dem ersten Angriff gelang uns die Führung, spielte uns natürlich in die Karten. Danach kontrollierten wir souverän das Geschehen und dann kam auch der zweite Treffer zum richtigen Zeitpunkt und war zudem hochverdient. Nach der Pause mussten wir eine zehnminütige Drangperiode der Reuther überstehen, danach befreiten wir uns wieder und brachen mit dem dritten Tor endgültig die Moral des Gastgebers. Eine überzeugende Vorstellung meiner Mannschaft", so der Coach der Grenzlandelf, Bernd Häuber im Rückblick. Tore: 0:1 Adam Like (3.), 0:2 Matej Dobias (43.), 0:3/0:4 Daniel Bäumler (65./90.) - Schiedsrichter: Lukas Kroher (FC Vorbach) - Zuschauer: 100

Im bis zum Schlußpfiff spannenden Topspiel behielt die SpVgg Schirmitz vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse die Oberhand und sicherte sich damit die alleinige Tabellenführung in der Kreisliga Nord. Der Großteil der ersten Hälfte gehörte dem Gastgeber, der bereits in der 7. Minute durch einen Treffer von Stavros Smardenkas - nach einer kurz getretenen Ecke vollendete er - mit 1:0 in Führung ging. Vorbach kam danach zunehmend besser ins Spiel, die größeren Einschußchancen lagen aber weiter auf Seiten des Gastgebers. So prallte ein vom Vorbacher Keeper unterschätzter Ball auf der Querstange, ehe Florian Krapf nach einem Angriff über die rechte Seite einen Kopfball knapp über das Gästetor platzierte. Fast ein wenig überraschend fiel dann der Ausgleich, als Haroun Kahouli die Kugel nach einem Freistoß von der Mittellinie mit dem Kopf ins Tor verlängerte. Ja, Sekunden später lag das Spielgerät sogar erneut im Schirmitzer Netz, doch entschied der sehr resolut leitende Unparteiische auf Abseits. Nach Wiederbeginn hielten sich die Spielanteile vor 350 Zuschauern zunächst die Waage, ehe die Gäste die Spielführung übernahmen. Hier wäre für Vorbach der Führungstreffer bei einigen brenzligen Szenen vor dem einheimischen Tor möglich gewesen. Ab der 70. Minute fand Schirmitz wieder ins Spiel zurück, beide Mannschaften lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch. Nach Foul am linken Eck der Gästebox bekam die SpVgg in der 73. Minute einen Freistoß zugesprochen, den Stavros Smardenkas über die Mauer in den linken Torwinkel zirkelte. Nach einer hektischen Schlußphase mit zwei Zeitstrafen brachte die Bafra-Elf ihren knappen Vorsprung schließlich über die Zeit. "Ein aus meiner Sicht verdienter Sieg, auch wenn die Vorbacher sicher starke Momente hatten. Zur Halbzeit habe ich meine Mannschaft wachgerüttelt und sie gefragt, wer den Sieg mehr will. Ich habe gefordert, an die erste halbe Stunde anzuknüpfen. Dennoch haben wir nach Wiederbeginn zunächst noch Probleme gehabt, ich war mir aber sicher, dass auch wir noch Körner haben. Durch das Freistoßtor haben wir uns dann für eine erneute Steigerung belohnt und am Ende dann auch verdient gewonnen. Vorbach war der bislang stärkste Gegner für uns. Mit dem nun achten Sieg in Folge haben wir natürlich ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch geschaffen, denn auch die schärfsten Verfolger haben Federn gelassen. Habe mir sagen lassen, wir wären jetzt schon Herbstmeister, dennoch lassen wir nicht nach und fahren am Sonntag nach Dießfurt, um zu gewinnen", so Turan Bafra, Coach des Ligaprimus. Für FC-Coach Michael Kaufmann, der selbst das Trikot übergezogen hatte und der kurz nach der Pause unglücklich aus kurzer Distanz voll am Kopf getroffen wurde - er musste am heutigen Montag den Arzt aufsuchen - wäre ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen. "Das vermeintliche 2:1 kurz vor der Halbzeit war aus meiner Sicht kein Abseits, ist natürlich schade und auch ärgerlich. Leider haben wir in unserer Drangphase nach der Pause das Tor nicht gemacht. Der Gegner dagegen war abgezockt, er nutzte den geschenkten Freistoß eiskalt, für uns einfach extrem bitter. Nun, die Niederlage wird uns nicht umwerfen, die Jungs spielen eine tolle Serie und haben auch heute alles gegeben. Ein Kompliment an unsere zahlreich mitgereisten Fans möchte ich noch loswerden, die haben uns immer wieder angetrieben, das war richtig stark!" Tore: 1:0 Stavros Smardenkas (7.), 1:1 Haroun Kahouli (42.), 2:1 Stavros Smardenkas (73.) - Schiedsrichter: Ralf Waworka (SC Kleinwinklarn) - Zuschauer: 350 - Zeistrafen: 10 Minuten für Nico Lautner (FC/72.) und Felix Sommer (SpVgg/75.).

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die größte Möglichkeit für den Gastgeber besaß Ramiz Toquani, der freistehend aus sechs Metern das Gästetor verfehlte. Zuvor hatten auch die Gäste eine Chance zu verzeichnen, auch Manuel Stemmer konnte sie nicht nutzen. Nach dem Wechsel wollte der FC mehr, kam aber einfach nicht so ins Spiel, wie man sich das vorgestellt hatte. Dann leisteten sie die Gäste in der Vorwärtsbewegung einen Ballverlust, Tolunay Kargi spielte sofort steil auf Lukas Dötterl, dessen scharfe Flanke nach innen erreichte Hakan Özkan am langen Pfosten, der wiederum die Hereingabe zur Führung verwertete. Haidenaab setzte nun gleich nach und erhöhte nur fünf Minuten später auf 2:0. Lukas Dötterl wurde in der Gästebox von den Beinen geholt, Patrick Winde verwandelte den Strafstoß sicher. Dann hatten die Gäste nur wenig später die große Chance, wieder heranzukommen. Andreas Hübner hatte einen gegnerischen Stürmer im Strafraum zu Fall gebracht, Alexander Mosin schoss den fälligen Elfmeter wohl platziert, fand aber in ASV-Keeper Christian Reiß seinen Meister. Zehn Minuten vor Spielende schuf Tolunay Kargi mit dem 3:0 dann die endgültige Entscheidung. Michael Wells 1:3 in der letzten Minute bedeutete für die Gäste nur noch eine Ergebniskosmetik. "Ein gebrauchter Tag, bei dem wir alle nicht in unser Spiel fanden und einfach auch schlecht gespielt haben. Wir liessen alles vermissen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Der Sieg der Haidenaaber war verdient", so ein enttäuschter FC-Übungsleiter Wolfgang Stier am Sonntagabend. Tore: 1:0 Hakan Özkan (52.) , 2:0 Patrick Winde (57./Elfmeter), 3:0 Tolunay Kargi (80.), 3:1 Michael Wells (90.) - Schiedsrichter: Sean Streule - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: ASV-Torwart Christian Reiß hält Elfmeter von Alexander Mosin (FC/68.)

Bis in die Schlußphase von Halbzeit 1 gestaltete die Heimelf die Partie offen. Zwei Gegentreffer innerhalb von nur vier Minuten brachten den VfB dann aber schon auf die Verliererstraße. Nach dem Seitenwechsel hielten die Platzherren noch zehn Minuten dagegen, mit dem vorentscheidenden 0:3 in der 55. Minute war das Aufbäumen des Gastgebers dann schon gestoppt. Fast mühelos erzielte die Elf vom Weidener Flutkanal nun noch drei weitere Tore zur am Ende für die Manteler ernüchternden 0:6-Heimpleite. Bemerkenswert: Sechs verschiedene Torschützen sorgten für den Gästesieg. "In den ersten dreißig Minuten hat es Mantel ganz gut gemacht, nach dem ersten Tor sind wir dann aber zunehmend besser ins Spiel gekommen. In Folge haben wir nichts mehr anbrennen lassen und einen auch in der Höhe verdienten Sieg gefeiert", sagte DJK-Trainer Stefan Krebs am Sonntagabend. Tore: 0:1 Michael Zahn (37.), 0:2 Daniel Treml (41.), 0:3 Patrick Ott (55.), 0:4 Philipp Ertl (59.), 0:5 Franz-Josef Birawsky (74.), 0:6 Niklas Aha (86.) - Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch (Floß) - Zuschauer: 95

Die sonst übliche Abtastphase entfiel, beide Teams gingen sofort in die Vollen. So verliefen schon die ersten Minuten turbulent. Zunächst erreichte ein langer Ball den Kulmainer Außenstürmer Maximilian Kuhbandner am Strafraumeck der Gastgeber, dieser düpierte noch seinen Gegenspieler, um das Spielgerät dann im langen Toreck unterzubringen. Die Antwort des SC folgte dann quasi im direkten Gegenzug: Nach einem Eckball setzte Manuel Fraunholz zu einem platzierten Kopfball an, worauf die Kugel zum prompten 1:1 im Tornetz zappelte. Der Ausgleich verlieh den Aktionen mehr Sicherheit, Chancen gab es dann hüben wie drüben. In der Nachspielzeit von Halbzeit 1 führte das Pressing des SC dann zur erstmaligen Führung: Thomas Freiberger hatte den Ball auf Höhe der Gästebox erkämpft und auf Fabian Lober abgelegt, der den Gäste-Goalie per sehenswertem Heber zum 2:1 überwand. Dass die Gäste nach der Pause aufs Gaspedal drücken würden, war klar. Sie drängten nun vehement auf den Ausgleich, scheiterten aber unter anderem am Aluminium. Fünf Minuten vor dem Ende erhielten sie dann den entscheidenden Rückschlag: Mitten in der Kulmainer Schlußoffensive bekamen die Gastgeber etwa 18 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen. Kapitän Johannes Böhm nahm Maß und donnerte das Runde unhaltbar zum 3:1-Heimsieg unter die Querstange. Mit diesem nicht unbedingt zu erwartenden Dreier hoffen die Mannen um Coach Daniel Klempau nun, bessere Zeiten eingeläutet zu haben. Tore: 0:1 Maximilian Kuhbandner (6.), 1:1 Manuel Fraunholz (7.), 2:1 Fabian Lober (45.+2), 3:1 Johannes Böhm (85.) - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer: 200

Nach mehreren Wochen ohne Ertrag konnte der SV endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die Spielanteile hielten sich in Halbzeit 1 etwa die Waage, in beruflich bedingter Abwesenheit von Cheftrainer Rene Niemann startete die Heimelf jedoch besser in die Partie und ging früh in Führung. Ein langer Ball von Dominik Bredow fand Nils Niemann, der das 1:0 markierte. Dann bekam Tremmersdorf die große Chance, den Gleichstand herzustellen, doch platzierte Christian Ferstl das Spielgerät bei einem verhängten Strafstoß nur an den rechten Pfosten. Es schien dann alles nach einer knappen Kohlberger Pausenführung auszusehen, als Dominik Bredow per Kopf eine Niemann-Flanke zum 2:0 in die Maschen des FC verlängerte. Wie erwartet steigerten die Gäste nach Wiederbeginn ihr Engagement, agierten nun offensiver und hatten im weiteren Verlauf auch die besseren Einschußchancen. Als Christofer Neukam nach einer Flanke auf den langen Pfosten den Anschlusstreffer für die Gäste gelang, wurde es wieder spannend. Tremmersdorf blieb am Drücker, der Gastgeber setzte auf gefährliche Konterangriffe. In der 90. Minute erlöste Lennert Hiltl dann die einheimischen Fans und machte mit seinem Premierentreffer den Deckel auf den erhofften Heimsieg, der den Abstand zur Gefahrenzone wieder beruhigender werden ließ. Beim "Siegbier" nach langer Durststrecke resümierte das SVK-Abteilungsleiterduo Martin Lehner und Fabian Wudy die 90 Minuten: "In einer ersten Hälfte, in der wir ein leichtes Übergewicht hatten, gelang uns endlich einmal wieder ein frühes Tor und dann auch noch ein wichtiges noch vor der Pause. Und auch das nötige Glück stand uns heute zur Seite, denn weder den Strafstoß noch die Überlegenheit in Halbzeit 2 nutzte Tremmersdorf zum Wenden des Blatts. Am Ende des Tages hatten wir heute endlich einmal wieder das Spielglück, was uns in den letzten Wochen immer wieder gefehlt hatte. Und dass ausgerechnet Lenny Hiltl mit seinem Premierentreffer den 3:1-Endstand bei diesem schwer erkämpften Heimsieg erzielt, passt so richtig in diesen erfreulichen Tag." Tore: 1:0 Nils Niemann (9.), 2:0 Dominik Bredow (45.), 2:1 Christofer Neukam (78.), 3:1 Lennert Hiltl (90.) - SR: Julian Rupp – Zuschauer: 120 – Besonderes Vorkommnis: (30.) Christian Ferstl (FC) scheitert mit Foulelfmeter am Pfosten