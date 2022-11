Herbstmeister ohne Punktverlust!

In den letzten Spielen des Jahres 2022 gastierten die Jungs vom FVW bei der SGM Fleischwangen/ Fronhofen.

Die „1A“ merkte schnell, dass auch die SGM Fleischwangen/ Fronhofen II eine harte Zweikampfführung bevorzugte. In den erstem 2 Spielminuten gab es bereits 4 Freistöße für die Kurstädtler. So musste auch Moritz Lorinser bereits in der 21. Spielminute, nach zwei ruppigen Fouls, verletzt das Spielfeld verlassen. Für Ihn kam Janik Grabherr ins Spiel. Der FVW bestimmte das Spielgeschehen, konnte aber keine der gut erarbeiteten Chancen nutzen. So ging es mit 0:0 in die Pause. Direkt nach der Halbzeit eine gute Chance für die Hausherren, welche Onur Baran mit einer Weltklasse-Parade sehenswert aus dem Lattenkreuz fischte. In der 56. Spielminute platzte dann der Knoten bei den Gästen aus Waldsee. Xaver Mayer mit klasse Vorarbeit für Lars Stöckler, der den Ball mit Wucht unten links im Tor unterbrachte. Nur sieben Minuten später setzte Robin Olschewski, nach einem herrlichen Ball von Cengiz Cengel, zum Solo an, lies mehrere Gegner stehen und traf zum 0:2 für die Jungs vom FVW. Die Kurstädtler waren weiterhin spielbestimmend konnten aber die Chancen nicht nutzen. In der 77. Spielminute bat Lukas Umbrecht, nach guter Vorarbeit durch Pascal Stokic, die Innenverteidigung der Gastgeber zum Tanz und netzte cool zum 0:3 Endstand ein.