Herbstmeister: Hinrundenfazit 2025 Kreisliga Bruchsal +++ Der VfR Kronau überwintert als Spitzenreiter

Die Hinrunde der aktuellen Saison ist vorbei – und wir blicken auf Monate zurück, die man aus Kronauer Sicht nur als äußerst erfolgreich bezeichnen kann. Unsere erste Mannschaft geht als verdienter Herbstmeister in die Winterpause und hat dabei eine Entwicklung gezeigt, auf die wir wirklich stolz sein dürfen.

Der Grundstein für den bisherigen Erfolg wurde schon ganz früh gelegt: Mit sieben Siegen in Serie startete das Team in die Saison – ein Lauf, wie wir ihn beim VfR schon sehr lange nicht mehr erlebt haben. Dieser außergewöhnlich starke Start hat nicht nur die Tabelle geprägt, sondern auch das Selbstvertrauen und den Glauben innerhalb der Mannschaft gestärkt. Trotzdem verlief die Hinrunde nicht komplett ohne Rückschläge. Die Niederlage in Flehingen oder das Unentschieden in Rheinhausen hätten leicht Sand ins Getriebe bringen können – aber genau hier hat sich der Charakter des Teams gezeigt. Die Jungs haben sich nicht beirren lassen, haben die richtigen Schlüsse gezogen und jedes Mal die passende Reaktion gezeigt. Auf jeden Rückschlag folgte direkt ein Sieg. Genau diese Mentalität macht eine Spitzenmannschaft aus.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg war unser großer und ausgeglichener Kader. Die sportliche Leitung hat hervorragende Arbeit geleistet und ein Team zusammengestellt, in dem jeder Einzelne wichtig ist. Dadurch konnten die Trainer flexibel auf Ausfälle oder berufliche Abwesenheiten reagieren, ohne dass die Qualität auf dem Platz verloren ging. Egal wer spielte – alle waren bereit, alles zu geben. Der Teamgeist war in der ganzen Hinrunde spürbar: Einsatz, Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung – all das hat unser Spiel geprägt und den Weg an die Tabellenspitze geebnet. Kein Wunder, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft jetzt, zum Ende der Hinrunde, hervorragend ist.