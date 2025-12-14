Herbstmeister! Bergisch Gladbach krönt starke Hinrunde in Porz

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat seine überragende Hinrunde in der Mittelrheinliga mit einem weiteren Auswärtssieg gekrönt und sich vorzeitig zum Herbstmeister gekürt. Beim 2:1-Erfolg bei der SpVg Porz legte die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth den Grundstein bereits früh, musste am Ende aber noch zittern. Da sowohl der Siegburger SV als auch der VfL Vichttal patzten, wuchs das Polster auf Rang zwei auf fünf Zähler an.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber maximal unglücklich. Nach nicht einmal einer halben Minute entschied der Unparteiische auf Handelfmeter für Bergisch Gladbach, den Finn Stromberg sicher zum 0:1 verwandelte (2.). Porz-Coach Jonas Wendt sprach später von einer „extrem harten“ Entscheidung. Zwar könne man den Strafstoß regeltechnisch geben, erklärte der Trainer, für ihn sei bei einem Handspiel aber „immer die Absicht entscheidend – und die lag hier nicht vor“.

Nur wenige Minuten später nutzte der Tabellenführer einen kapitalen Fehler im Porzer Spielaufbau eiskalt aus. Tristan Arndt schloss zum 0:2 ab (10.). Wendt gab offen zu, dass man in dieser Phase „gegen so einen Gegner natürlich Schlimmes befürchtet“. Tatsächlich hatte Bergisch Gladbach noch vor der Pause die große Chance auf das dritte Tor, ließ diese jedoch liegen.

In der zweiten Halbzeit stellte die SpVg um und kam besser in die Partie. Das Spiel wurde offener, Porz agierte mutiger – auch weil Bergisch Gladbach weitere Möglichkeiten ungenutzt ließ. Wendt betonte, dass sein Team trotz erneuter individueller Fehler nicht aufgegeben habe und sich eigene Chancen erspielte. Ein Treffer wurde den Gastgebern allerdings wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt – aus seiner Sicht „niemals Abseits“.

Erst kurz vor Schluss wurde es noch einmal richtig spannend. Eung-yu Kim verkürzte in der 89. Minute auf 1:2 und sorgte für eine hektische Schlussphase. „Mit ein paar Minuten mehr hätte vielleicht noch etwas passieren können“, sagte Wendt, räumte aber zugleich ein, dass es insgesamt ein verdienter Sieg für Bergisch Gladbach gewesen sei. Seine Mannschaft habe sich teuer verkauft und Moral bewiesen, auf der man aufbauen könne.

Unzufrieden zeigte sich Wendt mit der Leistung des Unparteiischen. "Das ist eine rein persönliche Sache. Damit habe ich ein großes Problem. Ich bin immer fein mit Schiedsrichter-Entscheidungen. Wenn es aber eine persönliche Sache ist, dann ist es auf so einem Niveau nur noch traurig."

Kruth: Stolz überwiegt alles

Auf der Gegenseite überwog trotz der knappen Schlussphase vor allem der Stolz. Kevin Kruth erklärte, man habe es „unnötig spannend gemacht“, da seine Mannschaft zahlreiche hundertprozentige Torchancen liegen ließ. Dass man den Gegner so lange im Spiel halte und kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer bekomme, brauche es eigentlich nicht.

Am verdienten Erfolg ließ der Gladbacher Trainer jedoch keinen Zweifel. Die fehlende Effizienz sei höchstens ein Randthema, viel mehr freue ihn die Konstanz seiner jungen Mannschaft. Mit einem Durchschnittsalter von 21,5 Jahren liefere das Team Woche für Woche ab – trotz einiger Verletzter und personeller Improvisationen. So hätten Spieler auf ungewohnten Positionen ausgeholfen und „das hervorragend aufgefangen“.

Niederlagenfrei durch die komplette Hinrunde zu kommen, sei etwas ganz Besonderes, betonte Kruth: "Ich bin extrem stolz auf jeden Einzelnen – auf die Spieler und auf den gesamten Staff. Wenn man sich unsere Spiele anschaut, war kein einziges dabei, das wir glücklich gezogen hätten. Alles war verdient – Siege wie auch Unentschieden."

Ungeschlagen an der Spitze

Mit dem Sieg in Porz geht der SV Bergisch Gladbach 09 als ungeschlagener Herbstmeister in die Winterpause. Dank der Ausrutscher der direkten Konkurrenten Siegburger SV und VfL Vichttal beträgt der Vorsprung auf Platz zwei nun fünf Punkte. Eine Momentaufnahme – aber eine eindrucksvolle, die den Anspruch des Tabellenführers untermauert.