Herbstmeister ASV Mettmann startet in Rückrunde Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Mettmann können ihren Titel gar nicht feiern.

„Es ist eigentlich recht schade – da sind wir am vergangen Sonntag Herbstmeister geworden und können diesen inoffiziellen Titel kaum genießen“, sagt Imad Omairat mit Bedauern. Andererseits seien die Bezirksliga-Fußballer des ASV Mettmann jetzt gerade im Flow und dies könnte sich in den letzten beiden schweren Spielen vor der Winterpause positiv auswirken. Daher sieht er auch darin einen Vorteil, dass der Verband bereits Begegnungen der Rückrunde angesetzt hat.

„Ich hoffe, dass dies auch am Sonntag so weitergeht, wobei wir ja vom Hinspiel her wissen, wie stark die Gäste sind. Die werden alles dafür tun, dass sie etwas Zählbares mitnehmen, da sie wie wir große Ambitionen auf den Meisertitel haben. Ich gehe davon aus, dass die hoffentlich zahlreichen Zuschauer eine auf hohem Niveau stehende Spitzenbegegnung sehen“, erklärt Imad Omairat. Er ist davon überzeugt, dass Trainer Daniele Varveri sein Team gut auf den kommenden Gegner einstellt, damit die Revanche für die krasse Hinspielniederlage gelingt.

Zunächst erwarten die Mettmanner zum Spitzenspiel den Tabellenvierten Solingen-Wald (Sonntag, 15 Uhr, Sportzentrum auf dem Pfennig). Gegen die starken Solinger, die zuletzt den bisherigen Spitzenreiter SSV Bergisch Born mit 1:0 schlugen, hat der ASV Mettmann noch eine Rechnung offen. Zum Saisonauftakt kassierten die Mettmanner dort eine deftige 1:6-Klatsche. „Wir wurden dort regelrecht vorgeführt und hatten nicht den Hauch einer Chance. Da dachten viele, dass die Walder wohl der kommende Meister und Aufsteiger sein werden“, erinnert sich der Sportliche Leiter des ASV. Er weist jedoch darauf hin, dass der ASV damals keine gute Saisonvorbereitung hatte und die Form einfach nicht stimmte. Das sei heute ganz anders. Gerade in den letzten Wochen reihte sich eine gute Bezirksliga-Partie an die andere.

Apropos Coach Varveri: Sein Vertrag läuft zwar erst am Ende der Spielzeit aus, doch in der Vorstandsetage des Mettmanner Bezirksligisten macht man sich schon jetzt Gedanken hinsichtlich einer Vertragsverlängerung. „Wir sind mit der Arbeit unseres Trainers sehr zufrieden und wollen ihn unbedingt beim ASV halten. In der bald anstehenden Winterpause werden wir hoffentlich die Zeit finden, um mit Daniele die entsprechenden Gespräche zu führen.“ Der Mettmanner Manager macht seinem Chefcoach ein besonderes Kompliment. „Daniele Varveri ist als Trainer ein ganz kompetenter Fachmann und das Beste, was dem ASV in den letzten Jahren passieren konnte.“

Im Hinblick auf das Spiel am Sonntag ist noch nicht ganz klar, welche Startformation Varveri nominiert, da einige Spieler angeschlagen sind. Zudem ist der Einsatz von Daniel Rehag recht fraglich. Die Offensivkraft laboriert an einer Oberschenkelverletzung und musste am vergangenen Sonntag schon nach acht Minuten ausgewechselt werden. „Wir haben einen ausgeglichenen Kader, so dass wir gegen die Solinger trotz eventueller personeller Ausfälle ein starkes Team stellen werden. Die Spieler werden alles daran setzen, damit die Revanche gelingt und wir weiterhin Spitzenreiter bleiben“, unterstreicht Omairat sein allseits bekanntes Selbstbewusstsein.