Herbstdepression statt Aufbruchstimmung – Gilching verliert erneut

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried kassierten am Sonntag mit dem 0:1 (0:1) beim SV Raisting die zweite Niederlage in Folge.

Gilching – „Meistens lieben wir den Fußball, aber manchmal hassen wir ihn auch.“ Christian Rodenwald wurde am Sonntag ein wenig philosophisch. Die Frage, in welche Kategorie der Trainer des TSV Gilching-Argelsried die 0:1 (0:1)-Niederlage beim SV Raisting einordnete, musste nicht zwingend von ihm beantwortet werden.

Die Antwort lag auf der Hand: mangelnde Chancenauswertung. Die Bezirksliga-Partie endete am Sonntag sehr schmerzhaft für den TSV, der trotz drückender Überlegenheit in der zweiten Hälfte ohne Punkt und Tor nach Hause fahren musste. „Es zählt im Fußball nur eine Statistik, und das sind die Tore“, haderte Rodenwald.

Eindringlich hatte er an seine Fußballer appelliert, kein frühes Gegentor zuzulassen und so den kampfstarken Gegner aufzubauen. „Vielleicht einmal zu oft“, so Rodenwald. In der 18. Minute war seine Elf bei einem schnell ausgeführten Freistoß nicht im Bilde. Marius Suchanoff war plötzlich auf und davon, er vollstreckte zum 1:0.

„Aus unserer Sicht war es klar Abseits, aber ich habe es mir im Video noch nicht angeschaut“, kommentierte Gilchings Übungsleiter. Das Gegentor war auch eine Folge der nicht überzeugenden Anfangsphase des Favoriten. „Oft zu hektisch“, bemängelte Rodenwald.

Anschluss futsch – Gilching nicht mehr oben dran

Nach der Pause lief das Spiel dann meistens nur noch Richtung Raistinger Tor, von einer großen Konterchance des SVR abgesehen. Der TSV tat sich aber schwer, klare Chancen zu erspielen. Und wenn der Ball dann doch mal auf das Raistinger Tor kam, war deren Keeper Urban Schaidhauf in seinem 400. Spiel für Raisting zur Stelle. „Wir hatten genug Spieler auf dem Platz, die Tore machen können“, stellte Rodenwald fest. Nur, es tat eben keiner.

Das Ärgerlichste an der zweiten Niederlage in Folge war, dass der TSV den Kontakt zur Spitze erstmal verloren hat. „Ein Schnitt von unter zwei Punkten pro Partie reicht nicht, um ganz vorne mitzuspielen“, sagte Rodenwald. Einen Vorwurf wollte er seiner Mannschaft am Sonntag aber nicht machen. „Sie haben alles versucht, aber es sollte nicht sein“, so der Gilchinger Übungsleiter.

Am Freitag will seine Mannschaft endlich wieder jubeln. Um 15 Uhr ist am Tag der Deutschen Einheit der SV Ohlstadt an der Talhofstraße zu Gast.