Saliou Sané (li.) und die Würzburger Kickers stehen für Spektakel in der Regionalliga. Der FC Bayern II um Justin Janitzek (re.) hinkt den eigenen Erwartungen weit hinterher. – Foto: Frank Scheuring, Sven Leifer

Herbstbilanz: Die bisherigen Gewinner & Verlierer der Regionalliga FuPa blickt auf das erste Saisondrittel zurück

Ein intensiver Doppelspieltag liegt hinter den Teams der Regionalliga Bayern, 15 Partien sind mittlerweile absolviert und die Vorrunde neigt sich langsam schon wieder dem Ende entgegen. Zeit, für eine kleine Herbstbilanz! Wer zählt bisher zu den Gewinnern, wer zu den Verlierern?

Die Gewinner



Würzburger Kickers

Der Start ging noch in die Hose: Nur Remis zuhause gegen einen Aufsteiger, 0:2-Pleite beim 1. FC Nürnberg II. Würde die ungebremste Talfahrt der Rothosen auch in der Regionalliga ihre Fortsetzung finden? Nein! Weil nach dem Doppelabstieg und dem Megaumbruch die Kickers einfach ein wenig Zeit gebraucht haben, um sich zu finden. Das muss man aber Coach Marco Wildersinn lassen: Hat in Windeseile geklappt! Vom holprigen Start redet längst keiner mehr, im Gegenteil: Die Kickers sind derzeit das Aushängeschild der bayerischen Beletage. Der FWK, das ist Spektakel! 6:3, 6:0, 7:1, 5:2 - nur einige der letzten Ergebnisse. 52 Tore haben die Kickers um Goalgetter Saliou Sané (12 Treffer) bereits erzielen können. Das ist schon meisterlich!



SpVgg Unterhaching

Die "Vorstädter" wurden vor der Saison als einer der ganz heißen Titelfavoriten gehandelt - und werden den Vorschusslorbeeren bislang gerecht! Die Hachinger können derzeit als einzige Mannschaft mit den Kickers aus Würzburg Schritt halten. Es deutet sehr viel auf ein prickelndes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel hin!





Den großen Umbruch haben die Kicker des SV Wacker bislang recht gut hinbekommen. – Foto: Mike Megapix





SV Wacker Burghausen

Die Pessimisten an der Salzach unkten im Sommer: Das wird nix! Nach der vergangenen Spielzeit musste der SV Wacker acht Akteure verabschieden - nachdem im Winter schon die Senkrechtstarter Robin Ungerath und André Leipold den Sprung Richtung Profifußball gewagt hatten. Darüber hinaus suchte auch Coach Leo Haas im Nachwuchs von Red Bull Salzburg eine neue Herausforderung. Es war also wieder einmal eine knackige Aufgabe für Geschäftsführer Andreas Huber und den Sportlichen Leiter Karl-Heinz Fenk, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Mit Neu-Coach Hannes Sigurdsson wurde ein weit gereister Ex-Profi verpflichtet, der in der Regionalliga zwar noch ein unbeschriebenes Blatt ist, aber mit dem FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd für Furore sorgte. Der gar nicht unterkühlte Isländer und der SV Wacker - das scheint zu passen! Vor allem zuhause macht Burghausen Spaß, siehe ein 3:1 gegen Unterhaching, ein 5:0 gegen den FC Bayern II oder ein 4:0 gegen einen starken TSV Aubstadt. Einziger Wermutstropfen: In Sachen Zuschauerresonanz in der schmucken Wacker-Arena ist durchaus noch Luft nach oben.

Die Aufsteiger: SpVgg Hankofen-Hailing, DJK Vilzing, SpVgg Ansbach

Der Sprung von der Bayernliga in die semiprofessionelle Regionalliga ist noch einmal ein enormer. Deshalb lautete vor der Saison auch die spannende Frage: Wie schlagen sich die Aufsteiger? Prächtig! Allen voran die SpVgg Hankofen-Hailing darf durchaus als Überraschungsteam betitelt werden. Ohne große Namen bzw. Profierfahrung im Team funktionieren die Niederbayern auch in Liga vier als Kollektiv - Ausreißer nach unten, wie zuletzt die 0:4-Klatsche in Augsburg, wird es immer wieder mal geben, wenn die "Dorfbuam" ihre Leidenschaft nicht zu 100 Prozent auf den Platz bringen. Alles in allem sind die bisher 22 eingespielten Punkte aber aller Ehren wert.





Mehr als respektabel verkauft sich bisher Neuling SpVgg Hankofen-Hailing. – Foto: Paul Hofer





Einen fulminanten Start legte der zweite Dorfverein aus Ostbayern hin. Und auch wenn die DJK Vilzing derzeit ergebnistechnisch einen Durchhänger hat, 21 Punkte kann den Gelb-Schwarzen keiner mehr nehmen. Macht im Moment Tabellenplatz zehn.



Der dritte Aufsteiger im Bunde, die SpVgg Ansbach hat sich ebenfalls rasch akklimatisiert. Die Truppe von Coach Christoph Hasselmeier hat derzeit drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone - und ist damit auf einem guten Weg Richtung angepeilter Klassenerhalt.



Die Verlierer



FC Bayern München II

Die bisherige Enttäuschung der Saison sind die Bayern-Amateure. Die erfolgsverwöhnten "Roten" haben drei Zähler Vorsprung - aber nicht auf vermeintliche Verfolger, sondern auf die Abstiegszone! Sechs Niederlagen hat sich die Elf von Coach Martin Demichelis schon geleistet. Der Zug nach vorne scheint bereits im Herbst abgefahren. Das Vorhaben, den Nachwuchs endlich wieder in die 3. Liga zu hieven muss wohl oder übel um ein weiteres Jahr verschoben werden. Eine Saison zum Abschenken also? Fest steht, Platz 11 hat so gar nichts mit dem "Mia san Mia"- Selbstverständnis von der Säbener Straße zu tun. Auch wenn es "nur" die zweite Mannschaft ist.



Kevin Fery und der 1. FC Schweinfurt 05 konnten bislang die Erwartungen noch nicht erfüllen. – Foto: Heiko Becker