Herbst über 26:0: "Schiri hat irgendwann nur noch Strichliste gemacht"

Alexander Herbst | Foto: Melissa Heinz

Zwei Hattricks in einer Halbzeit: Stürmer Alexander Herbst vom Fußball-C-Kreisligisten Spvgg. Brennet-Öflingen im Interview über seine 13 Tore beim 26:0 -Sieg gegen die Spvgg. Wehr II.

BZ: Hallo Herr Herbst, Sie wissen vermutlich, warum wir anrufen.

Spontan nicht, nein. Ach, wegen des Wochenendes. Wegen der 13 Tore.

BZ: Klingt fast, als wäre es nichts Besonderes für Sie, ein 26:0-Sieg und die Hälfte der Tore von Ihnen.

Naja, man muss es natürlich entsprechend einordnen mit Blick auf die Liga und den Gegner. Aber es war ein besonderes Erlebnis, 13 Tore in einem Spiel. Ich habe einige Nachrichten bekommen, so viele müsse man erstmal machen. Ich kenne viele, die unterklassig gespielt haben und sowas nicht geschafft haben. Weil ich jetzt in den sieben Spielen dieser Saison 35 Tore gemacht habe, schrieb mir einer: "Kreisliga-Ronaldo".