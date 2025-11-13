Herbst-Alarm: »Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher«

Nur noch drei Spiele, dann ist Winterpause. Langsam ausklingen lassen ist aber nicht drin. Und auch die feine Klinge ist lehl am Platz. Es beginnt nämlich die Phase des Fußballjahres, in der Dreck fressen angesagt ist. Der hinlänglich bekannte Grund dafür: Die nasskalten Temperaturen und das lange, lange Fußballjahr sorgen dafür, dass die Ausfalllisten traditionell länger werden - allen voran der ASV Cham und der FSV Stadeln sind hier zu nennen. "Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher", macht Manfred Dedaj, Trainer des mittelfränkischen Aufsteigers, unmissverständlich deutlich.

Genauso wie die Muskeln, Sehnen, Bänder und Nasen sehnen auch die (Rasen-)Plätze eine Pause herbei. Von nun an gilt wieder: Die Austragung jeder Partie ist witterungsbedingt gefährdet... Spielfrei: SC Eltersdorf Freitag

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg FSV Stadeln Stadeln 19:00 PUSH

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Etwas gelöster sind wir nach dem vergangenen Spiel, in dem wir endlich eine Führung ins Ziel gebracht haben. Die Stimmung ist nach dem Derbysieg und dem Mannschaftsabend gut und die Jungs sind heiß, im Heimspiel gegen Stadeln nachzulegen. Wir wurden bei den Niederlagen Zuhause immer ausgekontert, so dass wir bei dem Thema Offensivspiel, Chancenverwertung und Konterabsicherung den Hebel ansetzen müssen." Personal: Alle Mann sind fit. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Die 3:0-Niederlage gegen Eltersdorf war verdient, aber vielleicht etwas zu hoch. Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher. Aber es ist, wie es ist. Noch drei Spiele... wir werden uns nicht aufgeben, und wollen noch möglichst viele Punkte holen." Personal: Selbst der Coach hat den Überblick verloren, wer denn nun genau krank, angeschlagen und verletzt ist - und vor allem, wer wann zurückkehrt. Samstag

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Es ist mein erstes Heimspiel als Trainer unserer Bayernligamannschaft, und wir freuen uns sehr, nach fünf Wochen endlich wieder Zuhause zu spielen und unsere Fans im Rücken zu haben. Mit Erlangen kommt ein sehr spielstarker Gegner, aber unser Ziel sind drei Punkte. Wenn wir die gleiche kämpferische Leistung wie in Hof zeigen, können wir gegen Erlangen bestehen. Wir brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf, und wir werden alles dafür geben." Personal: Die Langzeitverletzten Noa Zuljevic, Maximilian Perez Hintermeier und Louis Reinhart fehlen weiterhin. Auch für Fabio Hock, Simon Schäffer, Nicolas Engelking und Samuel Röthlein kommt die Partie noch zu früh. Adrian Istrefi dürfte in den Kader zurückkehren. Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Die letzten drei Spiele des Jahres stehen an. Und mit Würzburg wartet zunächst ein Gegner, bei dem der Tabellenstand wieder einmal wenig Aussagekraft hat. Der neue Trainer hat frischen Wind reingebracht - zudem steht die Defensive noch kompakter. Auch haben wir eine Veänderung beim Auftreten festgestellt. Wie andere Plätze wird auch das Rasenfeld in Würzburg schwer zu bespielen sein, weshalb wir ein Kampfspiel erwarten." Personal: Einige Fragezeichen.

Welches Gesicht zeigen die Domreiter an diesem Wochenende? – Foto: Sascha Dorsch

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Die Jungs sind wieder in der Spur, müssen aber offensiv mehr an sich glauben und Torabschlüsse auch erzwingen wollen. Die Tugenden haben zuletzt wieder gestimmt, da dürfen wir kein bisschen nachlassen. Es ist an der Zeit, daheim wieder zu punkten." Personal: Oskar Stechl ist wieder einsatzbereit. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Ein Spiel auf Augenhöhe, gegen einen Tabellennachbarn. Die Tagesform wird zeigen, wer den Sieg mehr möchte." Personal: Christoph Fenninger wurde am vergangenen Wochenende verletzt ausgewechselt und konnte diese Woche nur Lauftraining absolvieren.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 14:00 live PUSH

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Bamberg auf Kunstrasen. Das Hinspiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten haben wir noch gut im Kopf. Wir sind gewarnt vor einer sehr guten Mannschaft, die meiner Meinung nach auf einem falschen Tabellenplatz - zu weit hinten - steht." Personal: Neben den bekannten Langzeitausfällen sind Nico Dantscher und Lukas da Silva-Freundorfer Sorgenkinder. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir haben gegen Coburg wieder einmal zwei Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir die Gäste geradezu zum Tore schießen eingeladen und hatten Glück, dass sie nur einmal getroffen haben. Nach dem Platzverweis für Valentin Schmitt und in der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel komplett gedreht und dominiert. Ähnliches haben wir in der Vorrunde gegen Fortuna Regensburg erlebt. Nach fulminaten ersten 20 Minuten damals, haben wir uns abgemeldet und hatten am Ende Glück, dass uns Regensburg im eigenen Stadion nicht deklassiert hat. Wir müssen diesmal 90 Minuten hellwach sein und vor allem defensiv alles reinhauen, was wir haben." Personal: Simon Kollmer (Reha), David Lang (Muskelverletzung), Benedikt Willert (Daumenverletzung) und Valentin Schmitt (Sperre) fehlen.

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Vergangene Woche haben wir es versäumt, nach einer richtig guten ersten Halbzeit nachzulegen. Eine 45-minütige Überzahl konnten wir wieder einmal nicht für etwas Zählbares nutzen. Nun geht es im Sechs-Punkte-Spiel gegen Großschwarzenlohe bereits um alles. Wir wollen an die erste Halbzeit des Bamberg-Spieles anknüpfen und natürlich nach vier Spielen ohne Punkte endlich wieder einen Dreier einfahren." Personal: Lucas Jacob, Norik Höhn, Julius Kaul, Maximilian Kling, Domenic Lauerbach, Florian Hesse und Roman Guhling sind verletzt. Der Einsatz der Civelek-Brüder Aykut und Cancut ist fraglich. Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "So intelligent ist jeder, dass er beim Blick auf die Tabelle sieht, welch enorm wichtiges Spiel für uns ansteht. Gerade nachdem wir am vergangenen Wochenende - wieder einmal knapp - das Derby verloren haben. Sinnbildlich für unsere Saison bisher! Wir müssen lernen, die knappen Spiele auf unsere Seiten zu ziehen. Schaffen wir das nicht, geht es wieder runter in die Landesliga. Wir fahren als Tabellenletzter sicher nicht mit der breitesten Brust der Geschichte nach Coburg. Aber dennoch mit dem sicheren Gefühl, dass wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, das Spiel zu gewinnen, wenn wir unseren Job machen." Personal: Neben den Langzeitverletzten befindet sich Jan Sperber (Oberschenkel) im Lazarett.

Auf Kornburg kommt das nächste Mittelfranken-Duell zu. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 15:00 live PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Mit Bayern Hof bekommen wir es mit einem starken Gegner zu tun. Unsere Kadersituation ist sehr angespannt. Von unserer U19 werden uns zwei, drei Spieler unterstützen. Nichtsdestotrotz nehmen wir sämtliche Widrigkeiten so an, wie sie sind, sehen das als Möglichkeit, uns zu beweisen und möchten an der Aufgabe wachsen." Personal: Sieben Spieler fallen aus. Hinter zwei stehen Fragezeichen. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Auch wenn uns beim formstarken ASV Cham ein sehr kniffliges Auswärtsspiel bevorsteht, freuen wir uns auf die Partie und wollen den ASV in einen offenen Schlagabtausch verwickeln. Dafür müssen wir wieder ans absolute Limit gehen. Ziel ist es etwas Zählbares aus dem Bayerwald mitzunehmen." Personal: Daniel Pavlov (Kreuzbandriss), Marian Schubert (Muskelfaserriss) und Julius Kinder (Außenbadriss) fallen aus