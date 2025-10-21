– Foto: Kroemer

Herbrum macht’s mit Gefühl und Geduld

– Foto: Kroemer

Wenn der SV Herbrum zum Heimspiel bittet, dann ist das nicht immer ein Garant für Tore, an diesem Tag aber schon. Unter den wachsamen Augen von Lukas Kroemer, der den Liveticker mit der Genauigkeit eines Uhrmachers führte, lieferten die Gastgeber eine Partie ab, die man wohl als „grundsolide mit einem Schuss Spielfreude“ bezeichnen darf. So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Herbrum 1923 Herbrum SV Frisia Vrees Vrees 3 0

Schon nach 22 Minuten klingelte es zum ersten Mal: Kai Klinghagen nahm Maß aus 18 Metern, schlenzte den Ball in den Winkel und ließ dabei kurz den Eindruck entstehen, er habe das schon öfter so gemacht. Vorlagegeber Stephan Bohmann trug sich damit früh in die Kategorie „heimlicher Strippenzieher“ ein. Vrees fand auch danach nicht so recht ins Spiel, mal fehlte der letzte Pass, mal die nötige Portion Überzeugung. Herbrum dagegen spielte weiter so, als hätten sie nichts gegen eine ruhige Restnachmittagsschicht. Nach der Pause wurde es allerdings kurz zäh: „Plätschert etwas vor sich hin“, notierte Kroemer im Liveticker, und das traf es ganz gut. Doch Herbrum wäre nicht Herbrum, wenn sie nicht zum richtigen Zeitpunkt wieder aufdrehen würden. In der 74. Minute war es Stephan Bohmann selbst, der nach schöner Kombination über Dominik Ahlers und Kraft zum 2:0 einschob, das berühmte Tor zum „Deckel drauf“ war damit quasi in Arbeit. Und als die Partie schon in den letzten Zügen lag, setzte Daniel Ahlers mit einem satten Fernschuss ins Eck noch den Punkt unter einen Nachmittag, der für Herbrum kaum besser hätte laufen können. 3:0, Heimsieg, Feierabend. Fazit: Ein verdienter Sieg, der so viel Glanz hatte, wie ein goldener Oktobernachmittag eben hergibt. Herbrum effektiv, Vrees bemüht und Liveticker-Mann Lukas Kroemer wie immer auf Ballhöhe. ____________________ Mit Herz, Wut und neun Mann - TuS Lingen fällt erst spät

– Foto: Markus Meer