HERBRUM BALLERT SICH FREI!

Herbrum schießt sich den Frust von der Seele - 5:1 in Neulangen!

Endlich der erste Dreier! Der SV Herbrum hat sich am Sonntag mit einem deutlichen 5:1-Auswärtssieg beim SV Eintracht Neulangen zurückgemeldet. Vor 1.780 Liveticker-Lesern (FuPa, Ticker von Lukas Kroemer) zeigten die Gäste vor allem eins: Kaltschnäuzigkeit.

Herbrum legte früh den Grundstein. In der 27. Minute war Simon Düthmann nach Kopfballverlängerung von Mödden zur Stelle und netzte eiskalt zum 0:1. Kurz vor der Pause erhöhte Dominik Ahlers nach Vorarbeit von Kraft mit einem wuchtigen Abschluss - 0:2 (39.).

Neulangen mit Elfer zurück im Spiel - nur kurz

Nach der Pause schnürte Düthmann seinen Doppelpack (60.), ehe Neulangen per fragwürdigem Elfmeter verkürzen durfte: Bernd Rusche verwandelte in der 66. Minute zum 1:3. „Das crazy, um es in Jugendsprache zu sagen“, notierte Ticker-Schreiber Kroemer süffisant. Doch wer dachte, jetzt wird es spannend, sah sich getäuscht.

Herbrum macht den Deckel drauf

In der Schlussphase schraubten Jonas Kampling (81., per Kopf nach Ecke) und erneut Ahlers (88.) das Ergebnis auf 1:5. Damit feierte Herbrum nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern auch einen echten Befreiungsschlag.

Fazit

Während Neulangen nach dem Elfmeter nur kurz Hoffnung schöpfte, spielte Herbrum die Partie souverän zu Ende. „Am Ende steht deshalb ein deutlicher Auswärtssieg“, resümierte Liveticker-Schreiber Lukas Kroemer.

Bilder vom Spiel? Fehlanzeige! Kroemer war so sehr mit dem Tickern beschäftigt, dass FuPa diesmal auf ein Archivfoto zurückgreifen muss. Aber egal, das Ergebnis spricht Bände.

👉 FuPa macht den Amateurfußball sichtbar. 👈

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽

Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht!

📱 WhatsApp: 0152 5735 4294

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉